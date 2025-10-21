Кино-Театр.Ру
Виолетта Давыдовская и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Недостойные наследницы»

21 октября
2025 год

21 октября 2025
Премьера мелодрамы «Недостойные наследницы» состоится 27 октября в 19:00 на «Dомашнем». Главные роли исполнили Виолетта Давыдовская и Артем Карасев, сообщает пресс-служба телеканала.

Виолетта Давыдовская и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Недостойные наследницы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В центре сюжета – династическая семья врачей, объединяющая четыре поколения женщин. Жизнь главной героини Анны Захаревич рушится в одно мгновенье, когда пригласивший ее на свидание сосед Антон попадает под колеса автомобиля. Свидетелей нет. Анна, пытаясь оказать Антону первую медицинскую помощь, ломает ему ребро. Антон умирает. Это становится первым звеном в цепочке драматических событий, которые рушат жизнь не только Анны, но и всей семьи.

«Моя героиня Анна – уверенная в себе и волевая женщина. Она работает хирургом. У Анны очень теплые и доверительные отношения внутри семьи: с матерью, бабушкой, дочерью. Для нее становится потрясением предательство близких, их ложь. Понимание, что родные люди врали тебе годами, ранит очень глубоко. Главная идея истории – прощение. В каждой семье есть тайны, ошибки, боль, и, возможно, все было бы проще и легче, если бы мы не боялись быть неидеальными, говорить друг другу правду. Страх показаться плохим и слабым порождает молчание. А оно – самая разрушительная сила. Важно научиться прощать, принимать близких такими, какие они есть, и не бояться быть собой. Это и есть настоящая семья. Ну и, конечно, эта история о женской судьбе. Героиню глубоко ранит смерть мужа, потеря ребенка. Она долго несет эту боль в себе, пока однажды жизнь не дает ей шанс все внутри себя переосмыслить и отпустить», — рассказывает Виолетта Давыдовская.

Режиссером четырехсерийного проекта выступил Юрий Осипов. В мелодраме также сыграли Мария Срогович, Александр Алешкин, Наталья Ткаченко, Валентина Панина, Дарья Чехова, Кристина Убелс и другие.
персоны
Александр АлёшкинВиолетта ДавыдовскаяАртём КарасевЮрий ОсиповВалентина ПанинаМария СроговичНаталья ТкаченкоКристина УбелсДарья Чехова
фильмы
Недостойные наследницы

фотографии
Виолетта Давыдовская и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Недостойные наследницы» фотографии
Виолетта Давыдовская и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Недостойные наследницы» фотографии
Виолетта Давыдовская и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Недостойные наследницы» фотографии
