Майкл Фассбендер сыграет в сериале о семье Кеннеди

Netflix дал зеленый свет сериалу, посвященному политической династии Кеннеди. Проект позиционируют как «"Корона" по-американски"». Главную роль в первом сезоне сыграет Майкл Фассбендер, который воплотит образ Джозефа Кеннеди-старшего, сообщает Variety.
фото: Variety
Действие первого сезона развернется в 1930-х годах. Сериал, получивший название «Кеннеди», расскажет историю восхождения Джо, Роуз и их девяти детей. Сценарий написан по историческому роману «Джей-Эф-Кей: История взросления на фоне века Америки» Фредрика Логеваля.
Шоураннером сериала выступит Сэм Шоу («Касл-Рок»). Среди исполнительных продюсеров сериала числится оскароносный режиссер Томас Винтерберг. Ожидается, что он снимет как минимум один эпизод первого сезона.
обсуждение >>