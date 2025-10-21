Кино-Театр.Ру
Майкл Фассбендер сыграет в сериале о семье Кеннеди

21 октября
2025 год

Новости кино >>
21 октября 2025
Netflix дал зеленый свет сериалу, посвященному политической династии Кеннеди. Проект позиционируют как «"Корона" по-американски"». Главную роль в первом сезоне сыграет Майкл Фассбендер, который воплотит образ Джозефа Кеннеди-старшего, сообщает Variety.

Майкл Фассбендер сыграет в сериале о семье Кеннеди
фото: Variety

Действие первого сезона развернется в 1930-х годах. Сериал, получивший название «Кеннеди», расскажет историю восхождения Джо, Роуз и их девяти детей. Сценарий написан по историческому роману «Джей-Эф-Кей: История взросления на фоне века Америки» Фредрика Логеваля.

Шоураннером сериала выступит Сэм ШоуКасл-Рок»). Среди исполнительных продюсеров сериала числится оскароносный режиссер Томас Винтерберг. Ожидается, что он снимет как минимум один эпизод первого сезона.
№ 7
Матвей Брикун   23.10.2025 - 19:29
Престижно сыграть отца одного из известнейших политических кланов США. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   22.10.2025 - 21:51
Майкла наверное придётся сильно так загриммировать, чтобы был похож на Кеннеди. читать далее>>
№ 5
Елена К/Л (Лабинск)   22.10.2025 - 14:58
Согласна с предыдущими комментаторами, Майкл Фассбендер "универсальный солдат". Актер с большим талантом и опытом, который способен воплотить на экране сложные и многогранные образы. Так что,... читать далее>>
№ 4
MJ2002 (Пермь)   22.10.2025 - 08:23
Соглашусь с девочками-комментаторами ниже: да, Майкл Фассбендер реально способен сыграть кого угодно. И каждый фильм с ним шикарен. читать далее>>
№ 3
Мишель Ангельская (Омск)   22.10.2025 - 05:17
Майкл Фассбендер - это тот самый актер, который способен, мне кажется, сыграть любую роль. Талант, харизматичность - это про него. Мне теперь прям не терпится посмотреть сериал. читать далее>>
