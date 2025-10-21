

фото: тг-канал фестиваля

Юбилейный V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения и открыл прием заявок. Смотр пройдет с 18 по 20 марта 2026 года в Москве, сообщается в телеграм-канале фестиваля.Площадка будет объявлена дополнительно. Прием заявок на участие осуществляется до 20 февраля включительно. Отобранные проекты будут объявлены в начале марта 2026 года.Уже в третий раз на фестивале будут награждаться проекты в номинации «Оригинальное шоу». И во второй раз состоится отдельный конкурс «Номинация Инновация», посвященный новым высокотехнологичным инструментам создания визуального контента.