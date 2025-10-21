Кино-Театр.Ру
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения

21 октября
2025 год

21 октября 2025
Юбилейный V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения и открыл прием заявок. Смотр пройдет с 18 по 20 марта 2026 года в Москве, сообщается в телеграм-канале фестиваля.

V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
фото: тг-канал фестиваля

Площадка будет объявлена дополнительно. Прием заявок на участие осуществляется до 20 февраля включительно. Отобранные проекты будут объявлены в начале марта 2026 года.

Уже в третий раз на фестивале будут награждаться проекты в номинации «Оригинальное шоу». И во второй раз состоится отдельный конкурс «Номинация Инновация», посвященный новым высокотехнологичным инструментам создания визуального контента.
№ 6
MJ2002 (Пермь)   23.10.2025 - 14:09
Каждый раз интересно наблюдать, как развивается индустрия, очень жду новых и классных проектов. читать далее>>
№ 5
Лидия Мартин   23.10.2025 - 11:50
Wow-wow, опять Original+ будет! Надо успеть подать свою работу, вдруг повезtт попасть в номинанты? (хе-хе, шуткую) читать далее>>
№ 4
Мишель Ангельская (Омск)   23.10.2025 - 09:20
Хотелось бы увидеть побольше оригинальных идей, а не бесконечные адаптации западных форматов. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 19:33
Хорошая новость! Удачи всем участникам. Жду марта 2026 года. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   21.10.2025 - 19:52
Так и нужно, за много месяцев давать время преподнести своё творение. Думаю с каждым годом заявок будет меньше, а кино все хуже и хуже. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Всего сообщений: 6
«Дедлайн» взял гран-при фестиваля ORIGINAL+Doc
Короли и капуста: 9 сериальных новинок с фестиваля ORIGINAL+
Неподражаемые: 7 новых российских сериалов, показанных на фестивале ORIGINAL+

