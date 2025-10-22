Премьера мелодрамы «Прости меня, моя любовь» с Яной Чигир состоится 28 октября

По сюжету Люба тяжело переживает потерю ребенка и отдаляется от мужа Кости. Ее сестра Нина пытается воспользоваться ситуацией и соблазнить мужа сестры. Когда из этого ничего не выходит, она решает разрушить их отношения. Костя, чувствуя себя одиноко и пойдя на поводу у собственной слабости, изменяет Любе с коллегой по работе, о чем горько сожалеет. Но время уже не повернуть назад. Нина, узнав об измене зятя, использует это, чтобы ему отомстить. Люба остается одна без мужа, работы, денег и с больной мамой на руках. Понимая, что так дальше жить нельзя, она начинает отчаянно бороться за себя.
«Люба — внутренне сильная, цельная и энергичная женщина. Она знает, чего хочет. Вместе с мужем они создали и развивают бизнес: он отвечает за производство, а она ведет дела, выстраивает партнерства. У нее много энергии, она умна, креативна, не боится ответственности и движения вперед. В ее жизни происходит трагическое событие, которое выбивает почву из-под ног. В этот момент она теряет себя, свои ориентиры, становится ведомой. Но именно такие жизненные испытания проверяют нашу устойчивость. Благодаря внутреннему стержню, вере и жизнелюбию, Люба находит в себе силы выстоять, вернуться к себе и снова выстроить свою жизнь даже лучше, чем раньше. Мне близка ее способность чувствовать и проживать любые эмоции, даже тяжелые, но при этом не сдаваться. Она идет дальше, верит, что за болью обязательно придет счастье. И, как мне кажется, в этом и есть главная мысль проекта: через слезы — к счастью. Мы все в жизни проходим через трудные этапы. Но если извлечем из них урок, не сломаемся, вырастем и обязательно выйдем на новый счастливый уровень. Из этого состоит жизнь, и она прекрасна. Люба с этим справилась», — рассказала Яна Чигир.
