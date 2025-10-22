Кино-Театр.Ру
Премьера мелодрамы «Прости меня, моя любовь» с Яной Чигир состоится 28 октября

22 октября
2025 год

22 октября 2025
На «Dомашнем» 28 октября в 19.00 состоится премьера четырехсерийной мелодрамы Дениса Елеонского «Прости меня, моя любовь». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в мини-сериале исполнили Яна Чигир, Александр Гундарев и Евгения Реваденко.

Премьера мелодрамы «Прости меня, моя любовь» с Яной Чигир состоится 28 октября
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Люба тяжело переживает потерю ребенка и отдаляется от мужа Кости. Ее сестра Нина пытается воспользоваться ситуацией и соблазнить мужа сестры. Когда из этого ничего не выходит, она решает разрушить их отношения. Костя, чувствуя себя одиноко и пойдя на поводу у собственной слабости, изменяет Любе с коллегой по работе, о чем горько сожалеет. Но время уже не повернуть назад. Нина, узнав об измене зятя, использует это, чтобы ему отомстить. Люба остается одна без мужа, работы, денег и с больной мамой на руках. Понимая, что так дальше жить нельзя, она начинает отчаянно бороться за себя.

«Люба — внутренне сильная, цельная и энергичная женщина. Она знает, чего хочет. Вместе с мужем они создали и развивают бизнес: он отвечает за производство, а она ведет дела, выстраивает партнерства. У нее много энергии, она умна, креативна, не боится ответственности и движения вперед. В ее жизни происходит трагическое событие, которое выбивает почву из-под ног. В этот момент она теряет себя, свои ориентиры, становится ведомой. Но именно такие жизненные испытания проверяют нашу устойчивость. Благодаря внутреннему стержню, вере и жизнелюбию, Люба находит в себе силы выстоять, вернуться к себе и снова выстроить свою жизнь даже лучше, чем раньше. Мне близка ее способность чувствовать и проживать любые эмоции, даже тяжелые, но при этом не сдаваться. Она идет дальше, верит, что за болью обязательно придет счастье. И, как мне кажется, в этом и есть главная мысль проекта: через слезы — к счастью. Мы все в жизни проходим через трудные этапы. Но если извлечем из них урок, не сломаемся, вырастем и обязательно выйдем на новый счастливый уровень. Из этого состоит жизнь, и она прекрасна. Люба с этим справилась», — рассказала Яна Чигир.
№ 9
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 22:13
Скучный сериал. Представляю как тяжело смотреть. И актеры не очень. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 20:12
... А что в вашем понимании "глубокие и зрелые истории" мне вот интересно? Как по-моему здесь всё это есть. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 20:19
... Как почитала коменты тут, так хоть стой, хоть падай. Детей называть "личинками", даже не знаю как назвать это сравнение. И кстати "современные женщины" как раз таки сильные за... читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   23.10.2025 - 19:20
Похоже на классическую мелодраму с изменами и предательством. Надеюсь, сюжет будет не слишком предсказуемым. читать далее>>
№ 5
Мишель Ангельская (Омск)   23.10.2025 - 09:17
... Полностью согласна. Важно видеть женщин на экране как самостоятельных личностей, чьи истории будут интересны сами по себе, независимо от наличия "личинок" или мужчин рядом. Актерская игра... читать далее>>
Всего сообщений: 9
Всего сообщений: 9
