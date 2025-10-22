Антону Васильеву вынесли «Приговор»

По словам генерального продюсера «Студии РоЕл» Елизаветы Елистратовой, «съемки прошли хорошо, без каких-либо неприятных сюрпризов, что не может не радовать. Изначально нам очень повезло собрать в одном проекте настолько звездный состав. Все герои были воплощены актерами в жизнь именно так, как и представлялось нам на этапе сценария. На площадке работали абсолютные профессионалы. Сейчас, когда съемки завершены, я бы выделила две главные идеи, заложенные в историю. Во-первых, любовь является самым главным мотиватором на планете Земля. И второе – зло должно быть наказано».
По сюжету 22 года назад Савва связался с преступниками и был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решает завязать с криминальным прошлым и начать тихую жизнь с любимой. Но кто-то явно против такого развития событий: Савву втягивают в разборки, шантажируют и лишают надежды на светлое будущее. Ослеплённый местью, он решает расследовать собственное прошлое и найти тех, кто разрушил его жизнь. Вот только Савва не знает, что правда окажется гораздо сложнее, чем он ожидал. «Савва — белая ворона, человек с высокими моральными принципами, но не всегда общество дает ему жить так, как он считает правильным. Я бы сравнил его с героем Бодрова из фильма "Брат" Балабанова или же с героем Де Ниро из "Таксиста" Скорсезе. Это персонажи, о которых нельзя сказать, что они однозначно хорошие или плохие. Обычные люди, оказавшиеся в необычных обстоятельствах и вынужденные выбирать путь. И это становится основным конфликтом нашего сериала — поиск пути, некоего смысла жизни. Правильный он или нет — со стороны судить всегда легче. Но в Савве горит огонь его личной правды, которая, наверное, так и подкупает нас, когда мы смотрим на таких персонажей», — говорит Кирилл Русин.
В сериале также сыграли Александр Устюгов, Максим Белбородов, Станислав Бондаренко, Владимир Виноградов, Ангелина Пахомова и Дмитрий Муляр. «Мой герой Андреев — начальник тюрьмы, чья жизнь делится на до и после, когда у него погибает сын. И его заменяет Савва. Это становится слабым местом Андреева, смягчает его вопреки всей той жестокости, в которой он живет. Он проживает две жизни: одну на работе, другую — с Саввой, и ради него порой идет на преступления, — поведал о своем персонаже Владимир Виноградов. — Мне посчастливилось работать с Антоном Васильевым во второй раз. Думаю, у нас отличный дуэт, мы замечательно проводим время на съемочной площадке. Что касается режиссера Дениса Карышева — с ним я раньше не работал, и очень об этом жалею. Я, как театральный режиссер, поставил бы ему высший балл. У него замечательная фантазия, и он знает, что делает».
«Пару дней назад я закончила съемки в "Приговоре". Очень благодарна тому, что стала частью этой интересной большой истории. Главная ценность, что я была окружена замечательным кастом, прекрасными мужчинами и режиссером. Моя Лена — жена следователя, и она является таким чистым светом в этом жестком мужском мире полиции, преступников. Но она оказалась слишком нормальной для своего одержимого мужа. Она хотела простого счастья, семьи, отдыха, детей, но несмотря на любовь между ними, это оказалось очень трудно построить. С Гришей мы уже работали на "Немодельном агентстве", с Антоном Васильевым сейчас снимаемся вместе в сериале "Джайв", а с Игорем Верником я играла в одном театре», — поделилась Ангелина Пахомова.
Сценарий для сериала написала Мария Тумова, за визуальную составляющую отвечают оператор Рубен Шахбазянц и художник-постановщик Родион Пашин. Анна Котова очень любит «эту команду во главе с Денисом Карышевым и всегда рада с ним работать в компании творцов и в семье творцов. Атмосфера на площадке была семейная, домашняя, но играли мы при этом страсти, и этот контраст мне очень импонирует. Работать было максимально комфортно, даже сложно назвать это работой, честно говоря. Моя героиня - женщина, которая видит мир в черно-белом цвете. Мне интересно погружаться в истории и играть героинь с иными взглядами на жизнь, не как у меня. Исследовать характер и пытаться их понять. Мы с Кариной Андоленко играем сестер, и им приходится столкнуться с вопросами веры и доверия, прежде всего к тому, что ты чувствуешь, а не к тому, что ты видишь. Для моей героини очень важны вопросы веры в человека, в свет, в любовь. Думаю, поэтому сериал будет актуальным для любого зрителя».
«Мой персонаж — человек, оказавшийся в ситуации морального выбора. Он не злодей и не герой, а кто-то между — живой, противоречивый. В нем есть боль, попытка оправдать свои поступки, и это делает его настоящим. Мне было интересно искать в нем не очевидное зло или добро, а ту тонкую грань, где человек теряет себя, даже если изначально хотел как лучше. Съемки были очень атмосферные. Команда подобралась сильная, с вниманием к деталям. Мы работали в плотном графике, но при этом успевали обсуждать сцены, пробовать разные варианты. Помню, как режиссер однажды предложил сыграть сцену вообще без слов — только взглядом. Это оказалось мощнее любых реплик. Когда на площадке доверие, можно позволить себе рискнуть, сыграть иначе. Мы с другими актерами много общались за кадром, вместе искали внутренние мотивы персонажей. Иногда спорили, но это были творческие споры, полезные», — рассказал Максим Белбородов.
