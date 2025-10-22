Кино-Театр.Ру
«Вампиры средней полосы» вернутся к зрителям 1 ноября

22 октября
2025 год

22 октября 2025
Стало известно, когда выйдет десятисерийный финал «Вампиров средней полосы». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, премьера третьего сезона культового сериала состоится 1 ноября.

«Вампиры средней полосы-3». Фичуретка


Необычный ребенок графини Ольги, исчезновение людей, смятение в рядах Хранителей, бунт в уральской общине — вот лишь малая часть того, что предстоит пережить героям в продолжении комедии.

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было.

«Вампиры средней полосы» вернутся к зрителям 1 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start

В финальных сериях, поставленных Алексеем Акимовым, сыграли Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Виталия Корниенко, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов, Егор Дружинин, Евгения Дмитриева, Дмитрий Миллер, Антон Косточкин, Мария Лисовая, Софья Шидловская, Никита Тарасов, Лаура Пицхелаури, Алексей Розин и Павел Братковский.
№ 8
Мария_2191   25.10.2025 - 21:01
... Первый сезон был лучший. Типа начало, знакомство, завязка истории, было ещё что показать зрителю. На втором уже "сэкономили". Так что действительно пора заканчивать. читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 22:06
Посмотрю, хочется узнать чем закончится затянутая история, почти потерявшая интригу и смысл. Закрытие после 3 сезона правильное решение. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 20:21
Это наверное один наш сериал про вампиров, который можно посмотреть. Больше пока не знаю. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   23.10.2025 - 19:19
На торрентах сериала пока нет, но скоро будет. Хотя странно, бывает еще до выхода сериалы висели в доступе читать далее>>
№ 4
Мишель Ангельская (Омск)   23.10.2025 - 09:13
... А как первый сезон? Я так понимаю, посмотреть стоит? читать далее>>
Всего сообщений: 8
