«Вампиры средней полосы» вернутся к зрителям 1 ноября

Стало известно, когда выйдет десятисерийный финал «Вампиров средней полосы». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, премьера третьего сезона культового сериала состоится 1 ноября.
«Вампиры средней полосы-3». Фичуретка
Необычный ребенок графини Ольги, исчезновение людей, смятение в рядах Хранителей, бунт в уральской общине — вот лишь малая часть того, что предстоит пережить героям в продолжении комедии.
В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было.
