«Свои» займутся киберпреступлениями в восьмом сезоне сериала

По сюжету время дипфейков и алгоритмических ловушек вносит свои коррективы в работу Межведомственной рабочей группы. Опытные «бумеры» вынуждены прислушиваться к подсказкам молодых «зумеров». Так, гениальная Верочка предложит внедрить в работу офиса искусственный интеллект и с завидным терпением будет учить своего консервативного начальника Родимина общаться с голосовой помощницей Нюрой. Гриша возьмет шефство над Вайсбергом, которого технологии доводят до белого каления, и постарается наладить диалог патологоанатома с интернет-ботом. Один из эпизодов восьмого сезона получил название «Бумеры против Зумеров». Здесь конфликт поколений проявится особенно остро в паре Фазик — Литвинов. Но это не помешает сыщикам распутать несколько загадочных преступлений. Однако технологии — не единственный козырь МРГ. Метод Гениуса, который и раньше опережал научные теории, получит невероятное развитие. Геннадий Палыч усовершенствует его настолько, что сможет выйти на новый уровень — обнаружение энергетических следов преступника из прошлого. Зрителей ждут расследования, стирающие границы между материальным миром и тонкими материями.
Перипетии личной жизни сотрудников МРГ обещают быть не менее захватывающими, чем их профессиональные будни. Метелица, чей дар провидицы всегда был главным ключом в самых запутанных делах, внезапно почувствует, что теряет свои уникальные способности. Но ее напарник Антон Спицин поддержит коллегу и поможет ей восстановить связь с потусторонним миром. А вот Косицкий, легкомысленный искатель приключений, наконец, остепенится и всерьез задумается о женитьбе. Это станет для коллег не меньшей сенсацией, чем новое громкое дело.
обсуждение >>