«Свои» займутся киберпреступлениями в восьмом сезоне сериала

22 октября
2025 год

22 октября 2025
Начались съемки 100-серийного восьмого сезона детектива «Свои». В сериале снимаются Дмитрий Козельский, Екатерина Белякова, Игорь Лепихин, Ярослав Воронцов, Татьяна Трунова, Эдуард Песков, Степан Бекетов, Ирина Горячева, Олег Жилин, Тимур Мустафин, Андрей Чуманов, Дарина Шарова и Ксения Попова-Пендерецкая, сообщает пресс-служба Пятого канала.

«Свои» займутся киберпреступлениями в восьмом сезоне сериала
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету время дипфейков и алгоритмических ловушек вносит свои коррективы в работу Межведомственной рабочей группы. Опытные «бумеры» вынуждены прислушиваться к подсказкам молодых «зумеров». Так, гениальная Верочка предложит внедрить в работу офиса искусственный интеллект и с завидным терпением будет учить своего консервативного начальника Родимина общаться с голосовой помощницей Нюрой. Гриша возьмет шефство над Вайсбергом, которого технологии доводят до белого каления, и постарается наладить диалог патологоанатома с интернет-ботом. Один из эпизодов восьмого сезона получил название «Бумеры против Зумеров». Здесь конфликт поколений проявится особенно остро в паре Фазик — Литвинов. Но это не помешает сыщикам распутать несколько загадочных преступлений. Однако технологии — не единственный козырь МРГ. Метод Гениуса, который и раньше опережал научные теории, получит невероятное развитие. Геннадий Палыч усовершенствует его настолько, что сможет выйти на новый уровень — обнаружение энергетических следов преступника из прошлого. Зрителей ждут расследования, стирающие границы между материальным миром и тонкими материями.

Перипетии личной жизни сотрудников МРГ обещают быть не менее захватывающими, чем их профессиональные будни. Метелица, чей дар провидицы всегда был главным ключом в самых запутанных делах, внезапно почувствует, что теряет свои уникальные способности. Но ее напарник Антон Спицин поддержит коллегу и поможет ей восстановить связь с потусторонним миром. А вот Косицкий, легкомысленный искатель приключений, наконец, остепенится и всерьез задумается о женитьбе. Это станет для коллег не меньшей сенсацией, чем новое громкое дело.
№ 6
Киноман1985   25.10.2025 - 21:44
Подурели люди. Два сезона подряд делать по 100 серий. Даже если они по 25 минут , это очень много, а если по 40. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   25.10.2025 - 20:36
... логично не знать, если по телику чаще показывают про убийства, маньяков и кражи, а киберпреступления - это новая планка, которую надо поднимать и поднимать до уровня известности. читать далее>>
№ 4
Ardi Saq   25.10.2025 - 03:16
... Очевидно, вы ничего не знаете об этом. читать далее>>
№ 3
Ardi Saq   25.10.2025 - 03:16
Прекрасно! Может хоть в таком виде до наших дремучих граждан что-то дойдет. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 19:59
На мой взгляд киберпреступления - это самое скучное, что только можно придумать. Наверное просто нечего снимать уже, вот и придумала эту ерунду на 100 серий. читать далее>>
Всего сообщений: 6
персоны
Степан БекетовЕкатерина БеляковаЯрослав ВоронцовИрина ГорячеваОлег ЖилинДмитрий КозельскийИгорь ЛепихинТимур МустафинЭдуард ПесковКсения Попова-ПендерецкаяТатьяна ТруноваАндрей ЧумановДарина Шарова
фильмы
Свои-1Свои-8

