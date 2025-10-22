Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина

Объявлена дата релиза полнометражного фолк-хоррора Даниила Тигулева «Мора» с Артемием Лебедевым и певицей Hofmannitой. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier, картина выйдет на платформе в канун Хэллоуина, 31 октября.
«Мора»
Фильм, созданный студией Concept Films совместно с Premier, представляет собой мистическую историю, основанную на славянском фольклоре. В центре сюжета — компания зумеров, решивших отправиться исследовать языческие культы. Однако реальность оказывается гораздо страшнее, чем ребята себе представляли.
По сюжету блогер Даня приезжает в российскую глубинку, чтобы снять видео о древних обрядах. Вместе с друзьями он отправляется в этнографический музей, а затем на вечеринку в дом у озера. Но веселье оборачивается ужасом, когда люди начинают исчезать, а в лесу появляется загадочный Мельник. Вскоре герои понимают, что столкнулись с древним злом, которое не терпит чужаков.
