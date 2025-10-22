Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина

22 октября
2025 год

Новости кино >>
22 октября 2025
Объявлена дата релиза полнометражного фолк-хоррора Даниила Тигулева «Мора» с Артемием Лебедевым и певицей Hofmannitой. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier, картина выйдет на платформе в канун Хэллоуина, 31 октября.

«Мора»

Фильм, созданный студией Concept Films совместно с Premier, представляет собой мистическую историю, основанную на славянском фольклоре. В центре сюжета — компания зумеров, решивших отправиться исследовать языческие культы. Однако реальность оказывается гораздо страшнее, чем ребята себе представляли.

По сюжету блогер Даня приезжает в российскую глубинку, чтобы снять видео о древних обрядах. Вместе с друзьями он отправляется в этнографический музей, а затем на вечеринку в дом у озера. Но веселье оборачивается ужасом, когда люди начинают исчезать, а в лесу появляется загадочный Мельник. Вскоре герои понимают, что столкнулись с древним злом, которое не терпит чужаков.

Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

В картине также снялись Андрей Мартынов, Виктория Воробьева, Ксения Дементьева, Кирилл Митрофанов, Матвей Астраханцев, Вадим Соснин, Ульяна Чжан, Алина Большакова, Анна Головнева и Анна Помысухина. Авторами идеи выступили Алексей Федорко и Денис Гребер.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
ДаринаКароль   26.10.2025 - 21:38
... Ну если вы намекаете на то, что дата совпадает с хеллоуином, то по-моему это не совсем уместно. Хотя тема святых там тоже затрагивается. читать далее>>
№ 8
Киноман1985   25.10.2025 - 21:39
Ванный гимнаст Лебедев теперь в кино. Все что нужно знать о кинематографе в 2025 году. читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 22:05
Кто эти люди. Зачем кино с ними, если они не могут играть. Плохо получается у многих выпускников спец вузов, а здесь дилетанты... читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   23.10.2025 - 19:07
Ванного гимнаста пригласили в кино, по связям попал или сам заплатил. Или сверху спустили приказ. читать далее>>
№ 5
MJ2002 (Пермь)   23.10.2025 - 14:08
Любопытно, как передадут атмосферу славянского фольклора. Актёрский состав неплохой, надеюсь, игра будет на высоте. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора»
Поиск по меткам
PREMIERТрейлер
персоны
Матвей АстраханцевАлина БольшаковаВиктория Воробьёва (II)Анна ГоловнёваКсения ДементьеваАртемий Лебедев (II)Андрей Мартынов (IV)Кирилл МитрофановАнна МихееваАнна ПомысухинаВадим СоснинДаниил ТигулевАлексей ФедоркоУльяна Чжан
фильмы
Мора

фотографии >>
Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина фотографии
Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина фотографии
Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина фотографии
Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ника Ганич
25 января ушла из жизни актриса, телеведущая Ника Ганич.
Александр Олейников
24 января ушёл из жизни режиссёр, продюсер Александр Олейников.

День рождения >>

Илья Антоненко
Михаил Барышников
Александр Бордуков
Лилия Климова
Виктор Косых
Диана Лилит
Василий Лыкшин
Анастасия Пронина
Герман Юшко
Трой Донахью
Розамунд Пайк
Донна Рид
Мими Роджерс
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
Вилли Фрич
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

Броненосец «Потемкин»
биография, военный фильм, драма, исторический фильм, социальная драма
СССР, 1925
Шоссе в никуда
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, 1997
Гренландия 2: Миграция
боевик, триллер
Великобритания, США, 2025
Игра со смертью
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2025
Заклятие. Обряд Реинкарнации
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Отпуск по семейным обстоятельствам
драма, комедия, семейное кино
Франция, Бельгия, 2025
Папа может
комедия
Россия, 2025
Чарли чудо-пёс
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, 2025
Золотой дубль
драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Комментируй это
комедия
Россия, 2025
Рай под ногами матерей-2. Письмо матери
драма, роуд-муви, приключения
Киргизия, 2025
Твин Пикс: Сквозь огонь
детектив, драма, мистика, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, 1992
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен