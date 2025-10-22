Кино-Театр.Ру
Сергей Безруков и Владимир Хотиненко вошли в состав экспертного совета Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

22 октября
2025 год

Новости кино >>
22 октября 2025
Объявлены участники экспертного совета и дата проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Первая церемония вручения состоится 27 ноября в Москве, уточняет пресс-служба премии.

Сергей Безруков и Владимир Хотиненко вошли в состав экспертного совета Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
фото: пресс-служба кинопремии

Награда учреждена Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры и призвана стать новым символом творческого единства евразийских стран, разделяющих общие культурные и духовные ценности. Идейным вдохновителем создания премии и Евразийской академии кинематографических искусств является Никита Михалков. «Бриллиантовая бабочка» станет ежегодным международным событием, которое объединит национальные киноиндустрии и создаст площадку для культурного диалога и творческого сотрудничества стран евразийского пространства.

В состав экспертного совета, который определит победителей, вошли ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой. Среди них Александр Адабашьян, Александр Акопов, Сергей Безруков, Алексей Гуськов, Александр Звягинцев, Андрей Кравчук, Сергей Лаврентьев, Мария Лемешева, Алексей Пиманов, Алексей Рыбников, Сергей Урсуляк, Сергей Февралев, Алишер Хамидходжаев, Владимир Хотиненко и Петр Горшенин.

Сергей Безруков и Владимир Хотиненко вошли в состав экспертного совета Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
фото: пресс-служба кинопремии

Премия будет присуждаться в следующих категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучший актёр второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство» и «Приз за вклад в мировой кинематограф». Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную одному миллиону долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч $. Лауреаты будут определены по итогам голосования экспертного совета.

На сегодняшний день фильмы на участие в премии подали более 15 стран, включая Китай, Венесуэлу, Турцию, Вьетнам, Индонезию, Кубу, ЮАР, Пакистан, Республику Беларусь, Сенегал, Сербию, Таджикистан и Туркменистан.
№ 8
Мария_2191   25.10.2025 - 20:39
Знатное мероприятие. Много стран-участниц, поэтому конкурс будет сложный, отбор надеюсь заслуженный. читать далее>>
№ 7
Лена Ник (Красноярск)   24.10.2025 - 08:11
Очень интересно. Надеюсь, все будет справедливо. Жюри достойное, сомнение вызывает Алексей Гуськов - но, посмотрим... читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 20:16
С таким призовым фондом многие захотят побороться за "лучшие" места под солнцем. читать далее>>
№ 5
Елена К/Л (Лабинск)   23.10.2025 - 16:55
Участие Безрукова и Хотиненко придает премии вес и авторитет. Да и в целом это большой шаг вперед для евразийского кинематографа. читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   23.10.2025 - 11:47
Премия звучит масштабно и амбициозно! Интересно, какие фильмы будут в числе претендентов. С нетерпением жду анонса номинантов! читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Александр АдабашьянАлександр АкоповСергей БезруковАлексей ГуськовАлександр ЗвягинцевАндрей КравчукСергей Лаврентьев (III)Мария Лемешева (II)Никита МихалковАлексей ПимановАлексей РыбниковСергей УрсулякСергей ФевралёвАлишер ХамидходжаевВладимир Хотиненко

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен