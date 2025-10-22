Сергей Безруков и Владимир Хотиненко вошли в состав экспертного совета Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Объявлены участники экспертного совета и дата проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Первая церемония вручения состоится 27 ноября в Москве, уточняет пресс-служба премии.
фото: пресс-служба кинопремии
Награда учреждена Министерством культуры Российской Федерации и Российским фондом культуры и призвана стать новым символом творческого единства евразийских стран, разделяющих общие культурные и духовные ценности. Идейным вдохновителем создания премии и Евразийской академии кинематографических искусств является Никита Михалков. «Бриллиантовая бабочка» станет ежегодным международным событием, которое объединит национальные киноиндустрии и создаст площадку для культурного диалога и творческого сотрудничества стран евразийского пространства.
Премия будет присуждаться в следующих категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актёр», «Лучшая актриса», «Лучший актёр второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство» и «Приз за вклад в мировой кинематограф». Победитель в номинации «Лучший фильм» получит премию, эквивалентную одному миллиону долларов, в остальных номинациях — по 250 тысяч $. Лауреаты будут определены по итогам голосования экспертного совета.
На сегодняшний день фильмы на участие в премии подали более 15 стран, включая Китай, Венесуэлу, Турцию, Вьетнам, Индонезию, Кубу, ЮАР, Пакистан, Республику Беларусь, Сенегал, Сербию, Таджикистан и Туркменистан.
обсуждение >>