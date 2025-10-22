Сергей Безруков и Владимир Хотиненко вошли в состав экспертного совета Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

что почитать?

Лайфстайл Непримиримые разногласия: Виктория Исакова, Аглая Тарасова и Слава Копейкин Премьера второго сезона сериала «Дети перемен»

Рецензии на фильмы Погоня за хвостом: что не так с мультфильмом «Зверополис 2» Миллиардные сборы и номинация на «Золотой глобус» не показатель?

Лайфстайл Бурак Озчивит снялся для российского глянца Актёр давно не снимался для обложек журналов

Спутник телезрителя «Убежище»: Душные души 24 января, 17:00, viju TV1000 action

Интервью Ён Сан Хо: «Тело — это другая индивидуальность человека» Режиссер «Без лица» и «Поезда в Пусан» — о 1970-х, ИИ и работе с актерами

Интервью Рик Роман Во: «Мы хотели дать ощущение надежды» Режиссер «Гренландии 2: Миграция» — о жизни после катастрофы, человечности и любви перед лицом катастрофы