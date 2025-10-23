Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Когда магия убивает: «Проект воспитания девочек-волшебниц» ждет перезагрузка (есть трейлер)

23 октября
2025 год

Новости кино >>
23 октября 2025
«Проект воспитания девочек-волшебниц: Перезагрузка» выйдет в 2026 году — спустя почти десять лет после основного сериала по мотивам ранобэ Асари Эндо. В трейлере звучит опенинг No tears here Минори Тихары («Вайолет Эвергарден»). Завершающую песню ReMind исполняет певица Daisy×DaisyХвост Феи»).


Благодаря популярной онлайн-игре «Проект воспитания девочек-волшебниц» одна из десяти тысяч кандидаток может обрести колдовские способности в реальном мире. Разумеется, за чудеса необходимо платить: безобидное развлечение превращается в убийственное испытание. В какой-то момент администрация игры решает, что волшебниц в городе стало чересчур много. Теперь 16 счастливиц должны сражаться насмерть, чтобы силы (и жизнь) остались лишь у восьмерых. После событий первого сезона противостояние возобновляется: новых участниц ждут измененные правила, ненадежные альянсы и борьба за выживание.

Читать Этапные сериалы о девочках-волшебницах для знакомства с жанром
Добрую и искреннюю протагонистку Тику Татэхару озвучивает Хонока Иноуэ (Ё Каго из «Медалистки»). Её хладнокровную и расчетливую напарницу Каноэ Хитокоудзи — Ёсино Нандзё (Мисаки из «Не издевайся, Нагаторо»). Прагматичную и рассудительную Мамори Тотояму воплощает Рэйна Кондо (Никайдо из «Дорохэдоро»), а загадочную и энергичную Ляпис Лазулин — одна из самых узнаваемых сэйю современности Аой Юки (Маомао из «Монолога фармацевта»).

Когда магия убивает: «Проект воспитания девочек-волшебниц» ждет перезагрузка (есть трейлер)

К работе над франшизой вернулись режиссер Хироюки ХасимотоДобро пожаловать в класс превосходства», «Бакуман»), сценарист Такао ЁсиокаХоримия», «Твоя апрельская ложь») и дизайнерка персонажей Масако Ито (анимация «Этого глупого свина... »), ранее создавшая тиби-версии героинь. Только студию LercheХакумэй и Микоти», «Класс убийц») заменила SynergySPВыходной Господина Злодея», «Сведенные кукушкой»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о музыкальном сопровождении махо-сёдзё «Волшебные разрушительницы» или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Матвей Брикун   23.10.2025 - 19:02
Ура, наконец-то сиквел! Посмотрим, сможет ли сиквел повторить успех первого сезона. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 18:17
На первый взгляд эти девочки-волшебницы такие милые. С трудом представляю как они могут сражаться на смерть за "подаренные способности". читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Останется только один: фильмы и сериалы о смертельных играх
«Медалистка» — душевная спортивная драма, которая может растопить сердца и лед
«В поисках Полной Луны»: Если бы Сейлор Мун решила стать популярной певицей
Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё
«Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме для тех, кто вырос на сериале «Леди Баг и Супер-Кот»
Поиск по меткам
LercheSynergySPАнимацияанимемахо-сёдзёТрейлерЭкранизация
персоны
Юки Аой
фильмы
БакуманВайолет ЭвергарденВыходной господина ЗлодеяДобро пожаловать в класс превосходстваДорохэдороКласс убийцМедалисткаМонолог фармацевтаНе издевайся надо мной, НагатороПроект воспитания девочек-волшебниц: ПерезагрузкаСведённые кукушкойТвоя апрельская ложьХакумэй и МикотиХвост феиХоримияЭтому глупому свину и не снилась девочка-зайка

фотографии >>
Когда магия убивает: «Проект воспитания девочек-волшебниц» ждет перезагрузка (есть трейлер) фотографии
Когда магия убивает: «Проект воспитания девочек-волшебниц» ждет перезагрузка (есть трейлер) фотографии
Когда магия убивает: «Проект воспитания девочек-волшебниц» ждет перезагрузка (есть трейлер) фотографии
Когда магия убивает: «Проект воспитания девочек-волшебниц» ждет перезагрузка (есть трейлер) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.
Феликс Дадаев
23 октября ушёл из жизни актёр Феликс Дадаев.

День рождения >>

Валда Бичкуте
Таисия Вилкова
Михаил Галустян
Анастасия Дворянская
Людмила Долгорукова
Ирина Ефремова (II)
Анна Зайцева (II)
Олеся Пуховая
Тамара Сёмина
Матьё Амальрик
Глайнис Барбер
Адам Голдберг
Анни Жирардо
Давид Коко
Освальдо Риос
Энтони Старр
все родившиеся 25 октября >>

Афиша кино >>

Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram