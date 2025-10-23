Когда магия убивает: «Проект воспитания девочек-волшебниц» ждет перезагрузка (есть трейлер)

«Проект воспитания девочек-волшебниц: Перезагрузка
» выйдет в 2026 году — спустя почти десять лет после основного сериала по мотивам ранобэ Асари Эндо
. В трейлере звучит опенинг No tears here
Минори Тихары («Вайолет Эвергарден
»). Завершающую песню ReMind
исполняет певица Daisy×Daisy
(«Хвост Феи
»).
Благодаря популярной онлайн-игре «Проект воспитания девочек-волшебниц» одна из десяти тысяч кандидаток может обрести колдовские способности в реальном мире. Разумеется, за чудеса необходимо платить: безобидное развлечение превращается в убийственное испытание. В какой-то момент администрация игры решает, что волшебниц в городе стало чересчур много. Теперь 16 счастливиц должны сражаться насмерть, чтобы силы (и жизнь) остались лишь у восьмерых. После событий первого сезона противостояние возобновляется: новых участниц ждут измененные правила, ненадежные альянсы и борьба за выживание.
Читать
Этапные сериалы о девочках-волшебницах для знакомства с жанром
Добрую и искреннюю протагонистку Тику Татэхару озвучивает Хонока Иноуэ
(Ё Каго
из «Медалистки
»). Её хладнокровную и расчетливую напарницу Каноэ Хитокоудзи — Ёсино Нандзё
(Мисаки
из «Не издевайся, Нагаторо
»). Прагматичную и рассудительную Мамори Тотояму воплощает Рэйна Кондо
(Никайдо
из «Дорохэдоро
»), а загадочную и энергичную Ляпис Лазулин — одна из самых узнаваемых сэйю современности Аой Юки
(Маомао
из «Монолога фармацевта
»).
К работе над франшизой вернулись режиссер Хироюки Хасимото
(«Добро пожаловать в класс превосходства
», «Бакуман
»), сценарист Такао Ёсиока
(«Хоримия
», «Твоя апрельская ложь
») и дизайнерка персонажей Масако Ито
(анимация «Этого глупого свина
... »), ранее создавшая тиби-версии героинь. Только студию Lerche
(«Хакумэй и Микоти
», «Класс убийц
») заменила SynergySP
(«Выходной Господина Злодея
», «Сведенные кукушкой
»).
