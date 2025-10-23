Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой»

Завершились съемки восьмисерийного исторического детективного триллера Ильи Максимова «Страх над Невой. Огненный круг» производства НТВ, Иви и «Студии РоЕл». В связи с этим создатели поделились со зрителями первой тизер-сценой из сериала.
«Страх над Невой. Огненный круг». Тизер-сцена
В опубликованном ролике майор КГБ Владимир Чубин (Антон Хабаров) получает новое задание — расследовать загадочные смерти известного доктора наук Лидии Алиевой и двоих ее сотрудников, сгоревших во дворе НИИ на глазах у десятков свидетелей. КГБ не согласен с основной версией следствия и подозревает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы разобраться в запутанном деле, Чубин отправляется в квартиру погибшей Алиевой и находит там странные вещи и символы.
События разворачиваются в Ленинграде летом 1970 года. Три человека неожиданно гибнут — во дворе НИИ они сгорают на глазах у десятков свидетелей. Город замер в ужасе. Вести это запутанное дело поручают майору Владимиру Чубину и дают ему помощника из Москвы лейтенанта Егора Федорова (Андрей Фролов) — единственного, на кого он может положиться в этом деле. Напарникам предстоит выяснить, не связаны ли новые серийные убийства с возвращением культа Чернобога или им предстоит столкнуться с еще большим злом. «"Страх над Невой" лично я воспринимаю как миф, в котором добро в лице Федорова и Чубина побеждает зло. Они на своем пути противостоят злу внутри себя и злу снаружи. Думаю, второй сезон сериала будет такой же интересный и захватывающий, как и предыдущий. Зрители почувствуют те же эмоции и получат такие же яркие впечатления, что и в первый раз. Мы сохранили характеры Чубина и Федорова, их взаимодействие и противодействие преступному миру», — говорит Антон Хабаров.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Андрея Фролова во время съемок «не покидали чувства радости и восхищения от того, что мне выпала возможность вновь поработать с командой первого сезона в полном составе. Нашим режиссером вновь стал замечательный Илья Максимов – невероятный человек, фонтанирующий идеями, юмором и всевозможными придумками. Вернулись и великолепные операторы, продюсеры и креативщики. И, конечно же, артисты, не раз поражавшие меня. Особенно Антон Хабаров — настоящий учебник по актерскому мастерству: общаясь с ним, можно узнать и как подходить к работе, и как углубляться в материал, и как прорабатывать все до мелочей. Меня снова окружили люди, которые горят идеей сделать проект максимально профессиональным. Поэтому атмосфера на площадке была невероятной, и запомнилась в первую очередь она».
