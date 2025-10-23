Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой»

23 октября
2025 год

Новости кино >>
23 октября 2025
Завершились съемки восьмисерийного исторического детективного триллера Ильи Максимова «Страх над Невой. Огненный круг» производства НТВ, Иви и «Студии РоЕл». В связи с этим создатели поделились со зрителями первой тизер-сценой из сериала.

«Страх над Невой. Огненный круг». Тизер-сцена

В опубликованном ролике майор КГБ Владимир Чубин (Антон Хабаров) получает новое задание — расследовать загадочные смерти известного доктора наук Лидии Алиевой и двоих ее сотрудников, сгоревших во дворе НИИ на глазах у десятков свидетелей. КГБ не согласен с основной версией следствия и подозревает, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы разобраться в запутанном деле, Чубин отправляется в квартиру погибшей Алиевой и находит там странные вещи и символы.

Читать рецензию «Страх над Невой»: В погоне за счастьем
События разворачиваются в Ленинграде летом 1970 года. Три человека неожиданно гибнут — во дворе НИИ они сгорают на глазах у десятков свидетелей. Город замер в ужасе. Вести это запутанное дело поручают майору Владимиру Чубину и дают ему помощника из Москвы лейтенанта Егора Федорова (Андрей Фролов) — единственного, на кого он может положиться в этом деле. Напарникам предстоит выяснить, не связаны ли новые серийные убийства с возвращением культа Чернобога или им предстоит столкнуться с еще большим злом. «"Страх над Невой" лично я воспринимаю как миф, в котором добро в лице Федорова и Чубина побеждает зло. Они на своем пути противостоят злу внутри себя и злу снаружи. Думаю, второй сезон сериала будет такой же интересный и захватывающий, как и предыдущий. Зрители почувствуют те же эмоции и получат такие же яркие впечатления, что и в первый раз. Мы сохранили характеры Чубина и Федорова, их взаимодействие и противодействие преступному миру», — говорит Антон Хабаров.

Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Андрея Фролова во время съемок «не покидали чувства радости и восхищения от того, что мне выпала возможность вновь поработать с командой первого сезона в полном составе. Нашим режиссером вновь стал замечательный Илья Максимов – невероятный человек, фонтанирующий идеями, юмором и всевозможными придумками. Вернулись и великолепные операторы, продюсеры и креативщики. И, конечно же, артисты, не раз поражавшие меня. Особенно Антон Хабаров — настоящий учебник по актерскому мастерству: общаясь с ним, можно узнать и как подходить к работе, и как углубляться в материал, и как прорабатывать все до мелочей. Меня снова окружили люди, которые горят идеей сделать проект максимально профессиональным. Поэтому атмосфера на площадке была невероятной, и запомнилась в первую очередь она».

В сериале также заняты Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александр Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков и Милана Бру. Продюсером выступает Елизавета Елистратова, авторами сценария — Владислав Малахов и Александра Мошкова.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Киноман1985   25.10.2025 - 21:32
... атмосферу совка делают на раз-два. легче декораций не придумать. иногда одежда подводит. делают слишком современную. читать далее>>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 15:14
Неплохие задатки, атмосферный Петербург, сложные персонажи, напряженная детективная интрига и опытные актеры. читать далее>>
№ 5
Бикола (Санкт-Петербург)   25.10.2025 - 07:46
И там снова будет играть Лыкова?! НЕТ!... С кем она там крутить будет, с героем Хабарова, что ли?... читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 22:02
... Хороший пример. Иногда слов нет для описания. Вы идеально подметили, как кукольная постановка. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 19:57
Эпизоды выглядят как-то чересчур "вылизано", не жизненно я бы сказала. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона
Антон Хабаров вновь столкнется с загадочным культом в ретродетективе «Страх над Невой. Огненный круг»
Исторический детектив «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым выйдет в феврале
Антон Хабаров отправится на поиски серийного убийцы в детективе «Страх над Невой»
Поиск по меткам
ИвиНТВТрейлер
персоны
Милана БруРоман ГрибковЕлизавета ЕлистратоваВиктория ЗаболотнаяЕвгения ЛыковаИлья МаксимовВладислав МалаховАлександр Нестеров (II)Карина РазумовскаяЕвгений СерзинАндрей ФроловАнтон ХабаровАндрей ШарковСергей Яценюк
фильмы
Страх над НевойСтрах над Невой. Огненный круг

фотографии >>
Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой» фотографии
Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой» фотографии
Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой» фотографии
Антон Хабаров и Андрей Фролов завершили расследование в новом сезоне «Страха над Невой» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Александр Бодин
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Лоран Дойч
Джек Карсон
Жан-Пьер Кассель
Тереза Райт
Кэрри Снодгресс
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен