На ресурсах Кино-Театр.Ру вышла короткометражка «День манги»

состоялась премьера короткометражного фильма «День манги
», созданного при поддержке Института развития интернета. Лента доступна к просмотру в социальных сетях Вконтакте
и Одноклассники
и на платформах Rutube
, Youtube
и Дзен
.
«День Манги». Тизер
Это история о девятилетнем деревенском мальчике Мите, который, отправившись в аптеку за лекарствами для бабушки, знакомится с Кирой – фанаткой комиксов манга. И неожиданно мир Мити наполняется новыми красками, пока бабушка продолжает ждать свои лекарства. В актерском составе — Тимофей Черский
, Агния Воробьева
, Валентина Рославцева
и Анастасия Лебедева
.
Фильм Андрея Васильева
рассказывает языком детей о том, что поступки иногда приводят к тяжелым последствиям. Перед зрителями встает важный вопрос: виноват ли ребенок в том, что он мыслит, как ребенок, и делает то, что ему хочется делать? Ведь куда важнее, несмотря на тяжесть ситуации, чтобы рядом оказался любящий взрослый.
Картина, снятая студентами и выпускниками Московской школы кино на базе молодой и активно развивающейся компании «Прайм Пикчерс», готовится к фестивальному прокату в России и за рубежом. Лента, победившая на конкурсе дебютов ИРИ, уже стала участником ряда международных фестивалей, среди которых Zilant (Россия), Universal Kids Film Festival (Турция), Global Independent Film Festival of India (Индия), International Kolkata Short Film Festival (Индия).
