Константин Хабенский соберет команду маньяков 20 ноября

Премьера третьего сезона сериала Юрия Быкова «Метод» состоится на Кинопоиске 20 ноября — в этот день выйдут первые четыре эпизода. Остальные четыре серии станут доступны 18 декабря, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Кологривому досталась роль Зверя — нарцисса-социопата и провокатора, лишенного моральных принципов. Зулькарнаев предстанет в качестве одержимого зависимостями тусовщика Коды. Калимулин стал Сталкером — хакером, интровертом и специалистом по онлайн-сталкингу. Самохина сыграла сбежавшую из богатой семьи бунтарку Фриду, живущую искусством. Банщикову зрители увидят в образе медика-убийцы Ангела. Кенжаметов получил роль Связиста, жертвы ПТСР с навыками профессионального убийцы. Бобра — работягу, одержимого идеями радикального перевоспитания, воплотил Черневич. А Бургазлиев заявлен как мизантроп и психотерапевт-интеллектуал Джин.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
По традиции каждая серия будет посвящена отдельному детективному кейсу, а параллельно герои погрузятся в исследование собственных темных сторон, чтобы к финалу понять, кто они на самом деле: люди или звери.
Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Производством занимаются Плюс Студия и Zoom Production на основе формата, разработанного Продюсерской компанией «Среда».
