Константин Хабенский соберет команду маньяков 20 ноября

23 октября
2025 год

23 октября 2025
Премьера третьего сезона сериала Юрия Быкова «Метод» состоится на Кинопоиске 20 ноября — в этот день выйдут первые четыре эпизода. Остальные четыре серии станут доступны 18 декабря, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Метод-3»

После событий второго сезона прошло пять лет. Следователь по особо важным делам в Следственном комитете Родион Меглин (Константин Хабенский) больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков в исполнении Никиты Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране. Когда к группе по собственной воле присоединяется 19-летняя студентка Лера Сергеева (Анна Савранская), напуганная собственными проявлениями неконтролируемой агрессии, — ее сразу принимают за свою.

Кологривому досталась роль Зверя — нарцисса-социопата и провокатора, лишенного моральных принципов. Зулькарнаев предстанет в качестве одержимого зависимостями тусовщика Коды. Калимулин стал Сталкером — хакером, интровертом и специалистом по онлайн-сталкингу. Самохина сыграла сбежавшую из богатой семьи бунтарку Фриду, живущую искусством. Банщикову зрители увидят в образе медика-убийцы Ангела. Кенжаметов получил роль Связиста, жертвы ПТСР с навыками профессионального убийцы. Бобра — работягу, одержимого идеями радикального перевоспитания, воплотил Черневич. А Бургазлиев заявлен как мизантроп и психотерапевт-интеллектуал Джин.

Константин Хабенский соберет команду маньяков 20 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

По традиции каждая серия будет посвящена отдельному детективному кейсу, а параллельно герои погрузятся в исследование собственных темных сторон, чтобы к финалу понять, кто они на самом деле: люди или звери.

Над продолжением сериала работает творческая команда, создавшая первый сезон: режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. Производством занимаются Плюс Студия и Zoom Production на основе формата, разработанного Продюсерской компанией «Среда».
№ 3
Antea13 (Оренбург)   24.10.2025 - 16:01
Такой же провал будет, даже больше. Во втором сезоне хоть актеры приличные были, а тут? Банщикова, Кологривый, забытая фигуристка, лопоухий пацан...и старенький Хабенский. Чем заманивать-то? Опять убогим... читать далее>>
№ 2
Михал Константиныч   23.10.2025 - 20:21
Метод пацана читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   23.10.2025 - 19:00
Кологривый нашел свою роль. Социопат как раз для него, он уже проявлял себя во всей красе. читать далее>>
Всего сообщений: 3
