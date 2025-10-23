Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты»

23 октября
2025 год

Новости кино >>
23 октября 2025
Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Алены Райнер «Крутые повороты», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты»
фото: пресс-службе телеканала «Dомашний»

По словам Дарьи Калмыковой, «Елена – женщина, которая сделала себя сама. Она смогла организовать и поднять бизнес, вырастить сына. Елена очень сильная и собранная, но при этом не растеряла женственность, несмотря на все, что на себе тащит. У нее отличная интуиция. Она не любит смешивать личные и рабочие отношения. В критической ситуации видит, что Живенко не обладает теми мужскими качествами, которые ей важны и симпатичны. Их потом она увидит в Семене».

По сюжету после праздничного корпоратива за директором крупной ремонтной компании Еленой Абрамовой начинает ухлестывать ее зам Анатолий Живенко. Сердце одинокой героини дрогнуло, и она решила присмотреться к ухажеру. Отношения кажутся многообещающими, пока в офис не врывается разъяренный клиент Семен, который требует дать адрес квартиры, где его жена с любовником только что заказали ремонт. Затевается драка, и, к удивлению Елены, Живенко не полез вступаться за нее, а вызвал полицию, стоя в сторонке. Ее попытка наладить личную жизнь вскоре становится невыполнимой, поскольку сын насмерть сбивает жену районного прокурора. Суд приговаривает юношу к пяти годам заключения. Убитая горем, Елена возвращается ночью с зоны домой, и посреди пустой дороги у ее машины глохнет мотор. Неожиданно из темноты появляется старый джип. За рулем – тот самый «неадекватный хам» Семен, пьяный, да еще и с ружьем. Напуганная женщина мысленно прощается с жизнью.

Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты»
фото: пресс-службе телеканала «Dомашний»

«Анатолий Сергеевич Живенко – карьерист, достаточно умный, расчетливый человек, умеющий играть на ситуации и чувствах окружающих. В отношениях с Еленой он ведет себя как хищник: понимает ее состояние, потребности, уязвимости и до определенного момента очень грамотно расставляет свои сети. Я всегда стараюсь принимать своего героя таким, какой он есть. В жизни нет только хороших или плохих людей: есть ситуации, в которых человек проявляется тем или иным образом. Поэтому и Живенко я принимаю и стараюсь его оправдать, ведь только так смогу честно его сыграть. Все, что происходит с моим героем, – результат обстоятельств, сложившихся вокруг него», — поведал о своем персонаже Юрий Батурин.

За визуальную составляющую мини-сериала отвечают оператор Руслан Зубаиров и художник-постановщик Александр Панюшкин, а за музыку — композитор Андрей Климинов. «Семен – честный и открытый человек, военный, привыкший к ответственности. У него развито чувство долга: если кого-то надо спасать, он придет на помощь. За ним всегда стояли люди, и он привык вести их за собой не ради званий, наград или отчетов, а потому что для него главное – человек. У нашей истории есть фраза-лейтмотив, прекрасно описывающая суть проекта: "в жизни нет тупиков, есть крутые повороты, а за этими поворотами обязательно будут новые перспективы". Лично меня этот проект зацепил сразу – великолепная природа Великого Новгорода, замечательные партнеры: Даша Калмыкова, Юра Батурин, прекрасный режиссер – Алена Райнер. Это настоящая творческая сублимация, собранная на старой русской земле. Уверен, зрителям это очень понравится», — говорит Руслан Ягудин.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Матвей Брикун   23.10.2025 - 18:23
... хоть какой-то интерес от процесса, играть подлых людей интересно. Батурин понимает, уровень фильма почти никакой, так хоть от этого кайф получить. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 18:09
Батурину прямо к лицу роль подлого карьериста. Прочитав сюжет, я сразу подумала о нём, что именно Юрий будет играть зама. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Победа любви» с Дарьей Калмыковой откроет линейку премьер на «Dомашнем»
Александр Константинов, Дарья Калмыкова и Юрий Батурин ощутили «Победу любви»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Юрий БатуринРуслан ЗубаировДарья КалмыковаАндрей КлиминовАлександр ПанюшкинАлёна РайнерРуслан Ягудин
фильмы
Крутые повороты

фотографии >>
Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты» фотографии
Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты» фотографии
Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты» фотографии
Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Анатолий Паников
18 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Паников.

День рождения >>

Алексей Агранович
Елена Борзова
Станислав Бородокин
Алина Ван Ортон
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Жерар Блен
Боти Блисс
Мануэла Веласко
Диана Дорс
Эмилия Кларк
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram