Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты»

23 октября

На ресурсах Кино-Театр.Ру вышла короткометражка «День манги»

Это история о деревенском мальчике Мите, который, отправившись в аптеку за лекарствами для бабушки, знакомится с Кирой – фанаткой комиксов манга