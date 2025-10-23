Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты»

По словам Дарьи Калмыковой, «Елена – женщина, которая сделала себя сама. Она смогла организовать и поднять бизнес, вырастить сына. Елена очень сильная и собранная, но при этом не растеряла женственность, несмотря на все, что на себе тащит. У нее отличная интуиция. Она не любит смешивать личные и рабочие отношения. В критической ситуации видит, что Живенко не обладает теми мужскими качествами, которые ей важны и симпатичны. Их потом она увидит в Семене».
По сюжету после праздничного корпоратива за директором крупной ремонтной компании Еленой Абрамовой начинает ухлестывать ее зам Анатолий Живенко. Сердце одинокой героини дрогнуло, и она решила присмотреться к ухажеру. Отношения кажутся многообещающими, пока в офис не врывается разъяренный клиент Семен, который требует дать адрес квартиры, где его жена с любовником только что заказали ремонт. Затевается драка, и, к удивлению Елены, Живенко не полез вступаться за нее, а вызвал полицию, стоя в сторонке. Ее попытка наладить личную жизнь вскоре становится невыполнимой, поскольку сын насмерть сбивает жену районного прокурора. Суд приговаривает юношу к пяти годам заключения. Убитая горем, Елена возвращается ночью с зоны домой, и посреди пустой дороги у ее машины глохнет мотор. Неожиданно из темноты появляется старый джип. За рулем – тот самый «неадекватный хам» Семен, пьяный, да еще и с ружьем. Напуганная женщина мысленно прощается с жизнью.
фото: пресс-службе телеканала «Dомашний»
«Анатолий Сергеевич Живенко – карьерист, достаточно умный, расчетливый человек, умеющий играть на ситуации и чувствах окружающих. В отношениях с Еленой он ведет себя как хищник: понимает ее состояние, потребности, уязвимости и до определенного момента очень грамотно расставляет свои сети. Я всегда стараюсь принимать своего героя таким, какой он есть. В жизни нет только хороших или плохих людей: есть ситуации, в которых человек проявляется тем или иным образом. Поэтому и Живенко я принимаю и стараюсь его оправдать, ведь только так смогу честно его сыграть. Все, что происходит с моим героем, – результат обстоятельств, сложившихся вокруг него», — поведал о своем персонаже Юрий Батурин.
За визуальную составляющую мини-сериала отвечают оператор Руслан Зубаиров и художник-постановщик Александр Панюшкин, а за музыку — композитор Андрей Климинов. «Семен – честный и открытый человек, военный, привыкший к ответственности. У него развито чувство долга: если кого-то надо спасать, он придет на помощь. За ним всегда стояли люди, и он привык вести их за собой не ради званий, наград или отчетов, а потому что для него главное – человек. У нашей истории есть фраза-лейтмотив, прекрасно описывающая суть проекта: "в жизни нет тупиков, есть крутые повороты, а за этими поворотами обязательно будут новые перспективы". Лично меня этот проект зацепил сразу – великолепная природа Великого Новгорода, замечательные партнеры: Даша Калмыкова, Юра Батурин, прекрасный режиссер – Алена Райнер. Это настоящая творческая сублимация, собранная на старой русской земле. Уверен, зрителям это очень понравится», — говорит Руслан Ягудин.
обсуждение >>