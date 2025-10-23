«Эльбрус» с Иваном Оганесяном стартует 26 октября

что почитать?

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов

29-летняя Стелла вступила в брак с другом детства

Телепремьера сериала «Дорогой Вилли» с Сергеем Маковецким и Кириллом Кяро состоится 1 ноября

Следователь, поймавший «витебского душителя», переезжает в Москву, где орудует новый душегуб — или душегубы

Голова в коробке: Сергей Марин возвращается к поискам маньяка в сериале «Душегубы. 1989»

«Не пишите, что всё будет хорошо»: Маргарита Симоньян сообщила о начале химиотерапии

Самая короткая, как вечность, ночь: «В списках не значился» — экранизация повести Бориса Васильева

Интервью

Карина Разумовская: «После "Трассы" мне хотелось переключиться на что-то менее психологичное»

Актриса – о сериале «Здесь все свои», работе с постоянными режиссерами и выборе между театром и кино