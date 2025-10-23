«Эльбрус» с Иваном Оганесяном стартует 26 октября

На Пятом канале 26 октября в 12:00 состоится премьера приключенческого детектива «Эльбрус». Главную роль в сериале исполнил Иван Оганесян, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Пятого канала
Зрителям поведают о Викторе Кострове – вдовце и бывшем спасателе МЧС, воспитывающем после гибели жены двойняшек Катю и Ивана. По приглашению своего боевого товарища Аслана главный герой приезжает в гости в южный город и остается здесь навсегда, чтобы начать новую жизнь. Он открыл небольшой бизнес и организовал группу спасателей, куда вошли и его дети. За плечами Виктора служба в горячих точках, а потому он понимает, как дорога каждая секунда, когда на кону человеческая жизнь. Герой умеет сохранять «холодную голову» в самых экстремальных ситуациях. За внешней сдержанностью скрывается душа любящего отца. Он постоянно переживает за своих детей, заботится о них и бережно хранит память о погибшей жене.
«Нос» и «уши» отряда – золотистый ретривер. Его нашли в лесу в охотничьей яме-ловушке. Как оказалось, хозяин пса погиб, и Костровы решили оставить питомца у себя. С тех пор он стал преданным другом, полноправным членом отряда спасателей и талисманом. Пес берет след преступников в глухом лесу, когда полиция бессильна, с легкостью угадывает пароли телефонов. А еще самостоятельно ходит на рынок за продуктами и всегда радуется, когда в доме собирается большая компания друзей. Катя даже завела для отважной собаки страницу в социальной сети. Вместе герои бросают вызов опасностям, раскрывают запутанные преступления и приходят на помощь всем, кто оказался в беде.
фото: пресс-служба Пятого канала
Часто семейной команде спасателей приходится выручать из беды не только туристов или экстремалов, но и помогать местной полиции. Майора Анатолия Лапшина сыграл Владимир Фисенко. По словам актера, «природа в южном городе была просто замечательная – и пальмы, и море, и горы. С удовольствием хотелось там работать, особенно зимой. Она была гораздо теплее, чем в Москве. Возникали, конечно, и сложности в стыковочных сценах из-за перепада температур. Нам однажды пришлось сниматься в плюс 30 градусов в теплых куртках, кофтах и зимних ботинках. Но все прошло отлично! Пейзажи, невероятные места, прекрасная кухня, гостеприимные местные жители и особенно люди, с которыми работал. Съемочную группу и актерскую команду подобрали просто идеально. Они помогали и подбадривали друг друга. Это была очень приветливая и доброжелательная команда».
Саундтреком к сериалу стала песня Леонида Агутина с символичным названием «Счастье не вешает нос».
обсуждение >>