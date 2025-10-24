Кино-Театр.Ру
«МГУ. Время, место, люди»: состоялась премьера документального цикла «Прогулки по Университету»

24 октября
2025 год

24 октября 2025
На платформе «ВКонтакте» начал выходить документальный цикл «Прогулки по Университету», созданный к 270-летию Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В течение октября зрителей ждут четыре серии, объединенные общей темой — «МГУ. Время, место, люди».



Проект «Прогулки по Университету» сочетает документальное кино и цифровую платформу mguprogulki.ru, где собраны истории, фотографии и воспоминания студентов и выпускников. Каждая серия показывает университет с новой стороны — от волнения первокурсников и легенд главного здания до современных лабораторий, научных школ и Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», где фундаментальные знания превращаются в реальные технологии.

В фильмах звучат голоса выпускников, преподавателей и студентов — ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего, Дмитрия Сергеевича Пескова, Андрея Леонидовича Костина, Владимира Петровича Евтушенкова, Натальи Валерьевны Поповой, деканов факультетов - Александра Александровича Аузана, Елены Леонидовны Вартановой, молодых исследователей и многих других. Их рассказы объединяют прошлое, настоящее и будущее главного университета страны.

«Каждый выпускник МГУ несет в себе частицу университета. В этих фильмах — не просто история, а энергия людей, благодаря которым университет остается сердцем российской науки», — отметил продюсер проекта Тимофей Носков.

«МГУ. Время, место, люди»: состоялась премьера документального цикла «Прогулки по Университету»
фото: пресс-служба проекта

Ведущей проекта выступила Яна Чурикова, выпускница журфака МГУ. «МГУ — это живой организм, который не перестает расти и меняться. Нам важно было показать, что университет — это не только традиции, но и смелые идеи, рождающиеся здесь каждый день», — говорит режиссер проекта Михаил Щедринский.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Фонд «Лига выпускников» — некоммерческая организация, основанная выпускниками МГУ, — выступил одним из ключевых партнеров проекта. Фонд объединяет сообщество студентов, преподавателей и выпускников ведущих вузов, поддерживает образовательные, научные и культурные инициативы, а также способствует развитию связей между университетом и его выпускниками.

Партнерами проекта также выступили портал Кино-Театр.Ру и другие организации, поддерживающие развитие российского образования и науки. Премьера всех серий состоится с 24 по 30 октября в официальной группе Кино-Театр.Ру в социальной сети «ВКонтакте» .
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:51
... Согласна, особо интереса не вызывает. Возможно это еще кому-то нужно было, кто-то профинансировал. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 21:31
Мне не интересно. Но люди посмотрят, особенно бывшие ученики, учителя. Конкуренты по Вузам. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 19:47
Я думаю данный цикл серий (а всего их 4) будет интересно посмотреть только самим студентам или выпускникам МГУ, не более. читать далее>>
Всего сообщений: 3
