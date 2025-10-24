«МГУ. Время, место, люди»: состоялась премьера документального цикла «Прогулки по Университету»

анонс

К Екатерине Симаходской вернется пропавшая дочь в мелодраме «Я тебя найду через года»

Режиссер планирует снять картину с легким элементом sci-fi, отсылающую к параноидальным триллерам 1970-х

Райан Джонсон вернется к научной фантастике

25 октября

Остин Батлер и Майкл Б. Джордан поступят на службу в «Полицию Майами»

Звезды могут сыграть главные роли во второй киноверсии популярного сериала 80-х