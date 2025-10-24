«МГУ. Время, место, люди»: состоялась премьера документального цикла «Прогулки по Университету»

На платформе «ВКонтакте» начал выходить документальный цикл «Прогулки по Университету», созданный к 270-летию Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В течение октября зрителей ждут четыре серии, объединенные общей темой — «МГУ. Время, место, люди».
Проект «Прогулки по Университету» сочетает документальное кино и цифровую платформу mguprogulki.ru, где собраны истории, фотографии и воспоминания студентов и выпускников. Каждая серия показывает университет с новой стороны — от волнения первокурсников и легенд главного здания до современных лабораторий, научных школ и Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», где фундаментальные знания превращаются в реальные технологии.
В фильмах звучат голоса выпускников, преподавателей и студентов — ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего, Дмитрия Сергеевича Пескова, Андрея Леонидовича Костина, Владимира Петровича Евтушенкова, Натальи Валерьевны Поповой, деканов факультетов - Александра Александровича Аузана, Елены Леонидовны Вартановой, молодых исследователей и многих других. Их рассказы объединяют прошлое, настоящее и будущее главного университета страны.
«Каждый выпускник МГУ несет в себе частицу университета. В этих фильмах — не просто история, а энергия людей, благодаря которым университет остается сердцем российской науки», — отметил продюсер проекта Тимофей Носков.
фото: пресс-служба проекта
Ведущей проекта выступила Яна Чурикова, выпускница журфака МГУ. «МГУ — это живой организм, который не перестает расти и меняться. Нам важно было показать, что университет — это не только традиции, но и смелые идеи, рождающиеся здесь каждый день», — говорит режиссер проекта Михаил Щедринский.
Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Фонд «Лига выпускников» — некоммерческая организация, основанная выпускниками МГУ, — выступил одним из ключевых партнеров проекта. Фонд объединяет сообщество студентов, преподавателей и выпускников ведущих вузов, поддерживает образовательные, научные и культурные инициативы, а также способствует развитию связей между университетом и его выпускниками.
Партнерами проекта также выступили портал Кино-Театр.Ру и другие организации, поддерживающие развитие российского образования и науки. Премьера всех серий состоится с 24 по 30 октября в официальной группе Кино-Театр.Ру в социальной сети «ВКонтакте» .
обсуждение >>