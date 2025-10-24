Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Екатерина Самойло превратится в «Золушку XXI века»

24 октября
2025 год

Новости кино >>
24 октября 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Золушка XXI века». Главные роли в проекте исполнили Екатерина Самойло и Илья Денискин, сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина Самойло превратится в «Золушку XXI века»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Ирина Новикова – хозяйка частного пансионата для пожилых людей. Накануне свадьбы жених бросает ее, оставляя с долгами и кредитами. А вскоре закрывают пансионат: спонсоры, братья Антоновы, признают проект нерентабельным. Чтобы вернуть все, Ирина устраивается сиделкой к главе семейства Антоновых – капризному и больному старику. Неожиданно он делает Ирине предложение, а через день после свадьбы – умирает. Ирину обвиняют в убийстве. Выбравшись из СИЗО благодаря помощи старшего сына Антонова, Максима, она вместе с ним начинает собственное расследование. Пока Ирина и Максим распутывают клубок семейных тайн, между ними вспыхивают чувства. Но вся история оказывается лишь частью тщательно продуманного плана. Остается выяснить, кто стоит за этой игрой и ради чего он все это затеял.

«Моя героиня – добрая и порядочная девушка, сильная характером и духом, с настоящим внутренним стержнем. Все испытания, которые выпали на ее долю, не сделали ее жестокой или черствой: она осталась честной, нежной и заботливой, готовой прийти на помощь, несмотря на трудности. Герои фильма очень похожи на каждого из нас. Они попадают в узнаваемые ситуации, разве что чуть преувеличенные. Но в этом и ценность: наблюдая за ними, зритель может увидеть отражение собственных проблем и найти пути их решения. А счастливый финал становится особенно важным: он как утешительный сигнал, что и в жизни всегда есть надежда на лучшее. На площадке царила удивительно теплая атмосфера: каждый был готов помочь, поддержать, подсказать. Эта душевность и сплоченность сделали работу над нашим проектом особенной», — рассказывает Екатерина Самойло.

Режиссером четырехсерийного проекта выступил Илья Семенов. В мелодраме также сыграли Дмитрий Ячевский, Дмитрий Смирнов, Алиса Эйфман, Александр Шелудько, Любовь Сергеева и другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   26.10.2025 - 08:30
Сюжет - примитивщина, актёры тоже так себе. Не умеют наши снимать о сильных женщинах. Вот в турецких сериалах и корейских дорамах такие сюжеты более талантливо сняты. У нас - белиберда. Имхо. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   25.10.2025 - 21:10
Девушка сильная внутренне. Прожила одну трагедию за другой, какая умница. Такие герои нам нужны, на ближайшее будущее. читать далее>>
№ 3
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:47
Прям как в Онегине, "смешались в кучу кони, люди": любовные трагедии, долги кредиты, безработица, смерть, тюрьма. Все в стиле "Домашнего". читать далее>>
№ 2
Мария_2191   25.10.2025 - 20:26
Ну конечно же без тюрьмы и детей не обошлось. Но вот вопрос в другом - а при чём здесь "золушка"? читать далее>>
№ 1
Lomova_E (Шахты)   24.10.2025 - 14:34
Шаблонный сюжет. Неизвестные актеры. Да и в целом телеканал уже давно перенасыщен мелодрамами такого рода. Кто такое смотрит? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дарья Калмыкова, Юрий Батурин и Руслан Ягудин прошли «Крутые повороты»
Премьера мелодрамы «Прости меня, моя любовь» с Яной Чигир состоится 28 октября
Виолетта Давыдовская и Артем Карасев сыграли в мелодраме «Недостойные наследницы»
Серафима Низовская и Александр Никитин сыграли в мелодраме «Моя чужая семья»
Татьяна Казючиц, Варвара Фролова и Антон Батырев проживут «Последний год любви»
«Любовная сделка» с Варварой Верховых и Прохором Дубравиным откроет линейку премьер на «Dомашнем»
Ольга Красько: «В мужской природе заложена борьба, а в женской – принятие»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Илья ДенискинЕкатерина СамойлоЛюбовь СергееваДмитрий Смирнов (IV)Александр ШелудькоДмитрий Ячевский
фильмы
Золушка XXI века

фотографии >>
Екатерина Самойло превратится в «Золушку XXI века» фотографии
Екатерина Самойло превратится в «Золушку XXI века» фотографии
Екатерина Самойло превратится в «Золушку XXI века» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Галина Логинова
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Троян Беллисарио
Джон Боулс
Джеми Герц
Нино Кастельнуово
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram