Екатерина Самойло превратится в «Золушку XXI века»

По сюжету Ирина Новикова – хозяйка частного пансионата для пожилых людей. Накануне свадьбы жених бросает ее, оставляя с долгами и кредитами. А вскоре закрывают пансионат: спонсоры, братья Антоновы, признают проект нерентабельным. Чтобы вернуть все, Ирина устраивается сиделкой к главе семейства Антоновых – капризному и больному старику. Неожиданно он делает Ирине предложение, а через день после свадьбы – умирает. Ирину обвиняют в убийстве. Выбравшись из СИЗО благодаря помощи старшего сына Антонова, Максима, она вместе с ним начинает собственное расследование. Пока Ирина и Максим распутывают клубок семейных тайн, между ними вспыхивают чувства. Но вся история оказывается лишь частью тщательно продуманного плана. Остается выяснить, кто стоит за этой игрой и ради чего он все это затеял.
«Моя героиня – добрая и порядочная девушка, сильная характером и духом, с настоящим внутренним стержнем. Все испытания, которые выпали на ее долю, не сделали ее жестокой или черствой: она осталась честной, нежной и заботливой, готовой прийти на помощь, несмотря на трудности. Герои фильма очень похожи на каждого из нас. Они попадают в узнаваемые ситуации, разве что чуть преувеличенные. Но в этом и ценность: наблюдая за ними, зритель может увидеть отражение собственных проблем и найти пути их решения. А счастливый финал становится особенно важным: он как утешительный сигнал, что и в жизни всегда есть надежда на лучшее. На площадке царила удивительно теплая атмосфера: каждый был готов помочь, поддержать, подсказать. Эта душевность и сплоченность сделали работу над нашим проектом особенной», — рассказывает Екатерина Самойло.
