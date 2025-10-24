«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках

Телеканал ТНТ 23 октября провел масштабную презентацию, на которой подвел итоги 2025 года и анонсировал премьеры 2026-го. Перед гостями выступили генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
фото: пресс-служба ТНТ
Сообщается, что по итогам 2025 года ТНТ усилил лидерство среди развлекательных телеканалов страны. Канал впервые в своей истории вышел на первое место в аудитории 0+ по всей России. В премиальном сегменте (аудитория 14–44, Россия 100+) ТНТ продолжает опережать ближайших конкурентов — с отрывом более чем в один пункт. Среднесуточная доля ТНТ в 2025 году составила 8,4% (Россия 100+, аудитория 14-44, данные Mediascope), что стало лучшим показателем за последние годы.
В 2026 году ТНТ продолжит развивать линейку оригинальных форматов. Весной стартует масштабный всероссийский кастинг в новое юмористическое шоу «Молчание – золото». Его идея проста: участнику нужно молчать, а комики будут всеми способами заставлять его рассмеяться, вскрикнуть или заплакать. Формат разрабатывает компания «ГЕН продакшн», создатели хитов «Выжить в…», и «Большой куш».
обсуждение >>