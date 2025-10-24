Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках

24 октября
2025 год

Новости кино >>
24 октября 2025
Телеканал ТНТ 23 октября провел масштабную презентацию, на которой подвел итоги 2025 года и анонсировал премьеры 2026-го. Перед гостями выступили генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, директор телеканала ТНТ Тина Канделаки и генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках
фото: пресс-служба ТНТ

Сообщается, что по итогам 2025 года ТНТ усилил лидерство среди развлекательных телеканалов страны. Канал впервые в своей истории вышел на первое место в аудитории 0+ по всей России. В премиальном сегменте (аудитория 14–44, Россия 100+) ТНТ продолжает опережать ближайших конкурентов — с отрывом более чем в один пункт. Среднесуточная доля ТНТ в 2025 году составила 8,4% (Россия 100+, аудитория 14-44, данные Mediascope), что стало лучшим показателем за последние годы.

Главным открытием 2025 года стала комедийное мокьюментари «Олдскул». Среди других хитов года — «Патриот», «Телохранители», «СашаТаня», «Хутор», «Демис и Марина», «Афродеревня», «Афоня», «Первокурсницы» и «Про это самое».

В 2026 году ТНТ продолжит курс на комедийные и семейные истории, усилив линейку свежими тайтлами и громкими возвращениями. В числе премьер — «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым, «Пора на завод» c Вячеславом Чепурченко, «Намасте, Магадан» с Максимом Лагашкиным, «Госзащита» с Владимиром Сычевым, «Кузя» с Виталием Гогунским, «Мотай» с Константином Крюковым, «Малой» с Владимиром Яглычем, «Очень древняя Русь» с Антоном Богдановым, «Горнолыжка» с Николаем Наумовым, «Тайный город» с Юлией Пересильд, «Повар под прикрытием» с Гошей Куценко и «Гуляй, шальная!» с Мариной Федункив. Продолжения получат «Полярный», «Реальные пацаны», «Про это самое», «СашаТаня», «Универ. 15 лет спустя», «Телохранители», «Демис и Марина», «Жуки. Зима» и «Праздники».

В 2026 году ТНТ продолжит развивать линейку оригинальных форматов. Весной стартует масштабный всероссийский кастинг в новое юмористическое шоу «Молчание – золото». Его идея проста: участнику нужно молчать, а комики будут всеми способами заставлять его рассмеяться, вскрикнуть или заплакать. Формат разрабатывает компания «ГЕН продакшн», создатели хитов «Выжить в…», и «Большой куш».

В новом сезоне канал продолжит развивать собственное производство фильмов и расширять линейку премьер. В числе предстоящих релизов: «Теща 2», «Алиса в стране чудес», «Простоквашино», «Домовенок Кузя 2», «Битва моторов», «Я — призрак», «Королек моей любви», «Умка», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Олимпийцы», «Барон Мюнхгаузен» и «Невероятные Приключения Шурика» — новый новогодний фильм ТНТ, который впервые выйдет в кино. Главную роль легендарного героя исполнил Тимур Батрутдинов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Angelika77   27.10.2025 - 20:11
А "Реальные пацаны" что не закончились? Я думала, что финальный сезон уже был, что там ещё такого можно придумать? читать далее>>
№ 4
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:43
Ну по названиям много интересного, уж что-то из этого по-любому будет годное. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   25.10.2025 - 20:24
Прочитав название сериала "Гуляй, шальная", я почему то сразу подумала что главная роль будет у Федункив. Так и напрашивается сказать "императрица". читать далее>>
№ 2
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 15:06
В целом, к ТНТ положительно отношусь, и многие сериалы нравятся. Но вот этот Батрудинов... именно к нему у меня отвращение. Человек уже в солидном возрасте, а ведет себя хуже подростка. И кто вообще разглядел... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 21:12
Похоже людям так задрали однообразные криминальные истории, что они готовы смотреть комедийный шлак на ТНТ, читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
День семьи: Букины, Сергеевы, Пыжовы и другие родители со взрослыми детьми
Артем Михалков: «На «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми»
Жизнь такова и больше никакова: мокьюментари о школе, свадьбе, работе и бессмертии
«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона
Борис Дергачев: «Вся моя карьера заключается в том, что я неудобный»
персоны
Тимур БатрутдиновАнтон БогдановАркадий ВодаховВиталий ГогунскийВладимир ЕпифанцевАлександр Жаров (III)Тина КанделакиКонстантин КрюковГоша КуценкоМаксим ЛагашкинНиколай НаумовЮлия ПересильдВладимир СычёвМарина ФедункивВячеслав ЧепурченкоВладимир Яглыч
фильмы
Алиса в стране чудесАфоняАфродеревняБитва моторовВолшебник Изумрудного города. Великий и УжасныйВторая тёщаГосзащитаГуляй, шальнаяДемис и МаринаДомовёнок Кузя 2Королёк моей любвиКузя. Путь к успехуМотай!Невероятные приключения ШурикаНейровасяОлдскулОчень древняя РусьПатриотПатриот-4Первокурсницы-2Повар под прикрытиемПолярный-5Пора на заводПраздникиПраздники-2Праздники-3Про это самоеПростоквашиноРеальные пацаныСашаТаняТайный городТелохранители-2УмкаУнивер. 15 лет спустяХуторЯ призрак

фотографии >>
«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках фотографии
«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Галина Логинова
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Троян Беллисарио
Джон Боулс
Джеми Герц
Нино Кастельнуово
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен