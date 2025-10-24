Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»

Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации повести «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса, сообщает Deadline.
фото: Golden Globe
Проект разрабатывает студия Paramount, а режиссером назначен автор хорроров Тай Уэст («Пэрл», «Максин ХХХ»). Одну из ролей доверили Андреа Райзборо («Обливион»). Сценарий напишет Натаниэль Халперн, а продюсером проекта выступит Эмма Уоттс. Премьера картины намечена на 13 ноября 2026 года.
Над экранизацией повести Чарльза Диккенса также работают Warner Bros. и Роберт Эггерс. На роль Скруджа рассматривается Уиллем Дефо.
