Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»

24 октября
2025 год

Новости кино >>
24 октября 2025
Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации повести «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса, сообщает Deadline.

Джонни Депп сыграет Скруджа в новой «Рождественской истории»
фото: Golden Globe

Проект разрабатывает студия Paramount, а режиссером назначен автор хорроров Тай УэстПэрл», «Максин ХХХ»). Одну из ролей доверили Андреа РайзбороОбливион»). Сценарий напишет Натаниэль Халперн, а продюсером проекта выступит Эмма Уоттс. Премьера картины намечена на 13 ноября 2026 года.

Над экранизацией повести Чарльза Диккенса также работают Warner Bros. и Роберт Эггерс. На роль Скруджа рассматривается Уиллем Дефо.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:41
... Тоже не совсем поняла. При всей моей любви к Деппу, как будто Дефо визуально больше подходит на эту роль. читать далее>>
№ 5
Звездочет-Алхимик   25.10.2025 - 16:57
... Будет два разных фильма от двух разных режиссеров. В одном Скруджа сыграет Депп, в другом - Дефо. читать далее>>
№ 4
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 15:02
С удовольствием посмотрю новую экранизацию, тем более если в ней будет один из моих любимых актеров. читать далее>>
№ 3
TanaS   25.10.2025 - 09:56
Оу, ну вряд ли можно превзойти "Рождественскую историю" 2009 года, там просто шедевр. Но обязательно посмотрю. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 21:08
1236438984 версия Рождественской истории, но все равно буду смотреть читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Уиллем Дефо может сыграть Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Диккенса
«Максин XXX»: Через фермеров к звездам
персоны
Джонни ДеппУиллем ДефоАндреа РайзбороТай УэстРоберт Эггерс
фильмы
Максин XXXОбливионПэрлРождественская история

анонс

Скорбим

Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.
Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Келли Роуэн
Жаклин Смит
Павел Травничек
Эйч Би Уорнер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен