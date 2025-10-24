«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2»

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого, на горизонте появляется новый игрок — Верещагин (Даниил Страхов) — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании.
«Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились.
фото: Иви / START
Вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а кресло режиссера, как и в первом сезоне, занял Илья Ермолов.
обсуждение >>