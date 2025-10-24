Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2»

24 октября
2025 год

Новости кино >>
24 октября 2025
Онлайн-кинотеатры Иви и START показали тизер-трейлер второго сезона драмы о губительной силе денег «Золотое дно». К своим ролям в проекте вернулись Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Марина Ворожищева, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Юрий Насонов, Илья Ермолов и Александр Новин. К касту второго сезона присоединились и новые лица — Сергей Горошко, Даниил Страхов, Игорь Верник, Дмитрий Блохин, Лидия Вележева, Ксения Гусева, Елена Балабанова и другие.

«Золотое дно-2». Тизер-трейлер


В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого, на горизонте появляется новый игрок — Верещагин (Даниил Страхов) — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании.

«Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились.

«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2»
фото: Иви / START

Вместе с онлайн-кинотеатрами Иви и START производством сериала занимается продюсерская компания Team Films. Сценарий вновь подготовили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а кресло режиссера, как и в первом сезоне, занял Илья Ермолов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   25.10.2025 - 21:05
... Сильнее Содержанок. Сильных сторон больше. Показательно количество новых лиц в кино. читать далее>>
№ 4
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:37
я не смотрела первый сезон, но после тизера второго сезона, захотелось посмотреть. По вайбу напомнил "Содержанок" - власть, деньги, красивая жизнь. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   25.10.2025 - 20:21
Гуськов и так уже мужчина в возрасте, а на постере его загримировали так, как будто бы мумия. читать далее>>
№ 2
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 15:00
мне кажется, у второго сезона есть все шансы стать более успешным, чем первая часть. Гуськов действительно мастер для неоднозначных ролей, а Снигирь и Страхов добавляют проекту современности. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 19:43
Страхову очень идут роли властных сильных руководителей, так что не удивлена что именно он будет играть бизнес-соперника Гуськова. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино»
Дело врачей: «Хирург» Сергей Гилев между тюрьмой и семьей
Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно»
Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»
Сериал «Золотое дно» продлен на второй сезон
персоны
Елена БалабановаДмитрий БлохинНаталия ВдовинаЛидия ВележеваИгорь ВерникМарина ВорожищеваСергей ГорошкоКсения ГусеваАлексей ГуськовИлья ЕрмоловВалерий Карпов (II)Виктория МасловаДмитрий МинаевСергей Минаев (II)Юрий НасоновАлександр НовинАнгелина ПахомоваПавел ПоповЮлия СнигирьДаниил СтраховЮлия Франц
фильмы
Золотое дноЗолотое дно-2

фотографии >>
«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2» фотографии
«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2» фотографии
«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.
Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Келли Роуэн
Жаклин Смит
Павел Травничек
Эйч Би Уорнер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram