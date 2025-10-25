Главные новости аниме за неделю: большие планы Мао, сборы Резе и госнаграда Сона Гоку

Миллиарды «Человека-бензопилы
», премия «голосу» Сона Гоку и много анонсов по «Монологу фармацевта»
:аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о трейлере третьего сезона
«Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят
» или о перезагрузке
«Проекта воспитания девочек-волшебниц
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте.
.
Одной строкой
🔘 «Человек-бензопила: Резе
» кромсает бокс-офис: сборы уже превысили ¥10,2 миллиарда ($68,3 миллиона).
🔘 Студия Bones Film
(«Гатиакута
») начнет впрыскивать зрителям «Брачный токсин
» в следующем апреле (детали — в предыдущем дайджесте
).
🔘 Kansai TV
и Fuju TV
запускают новый телеблок Ka-Anival!
, где будут транслировать свежие аниме-сериалы. В программную сетку войдут упомянутый «Брачный токсин», «Полуночный мотив сердца
» от Gekkou
, «Призрак в доспехах
» от Science SARU
, «Полицейский-экстрасенс Тёдзё
!» от Arvo Animation
.
🔘 У фантастического сэйнэна
«Инцидент Дарвина
» появился дебютный трейлер
.
🔘 Клип для трека So Bad
, нового сингла ультрапопулярного японского коллектива King Gnu
, нарисовала студия A-1 Pictures
(«Твоя апрельская ложь
», «Ликорис Рекойл
»). Постановщиком выступил OSRIN
, срежиссировавший предыдущие клипы группы (Chameleon, Prayer X, Garasu Mado). Результат их трудов — ниже:
🔘 Поющие мертвечихи нагрянут в Японию 24 октября — и «Зомбилэнд-Сага. Фильм
» радует новым трейлером
.
🔘 У «Одержимого мужчины
», выходящего 7 ноября, тоже свежий клип
, где показаны разные хобби протагониста.
🔘 Авторы «Дайго из пожарной команды
» Масахито Сода
и Куро Томияма
готовят новую мангу — внезапно про мотоспорт. Названия пока нет, но старт планируется в журнале Big Comic Superior
весной 2026-го.
🔘 Правительство Японии выбрало 21 человека, которым в этом году присвоят звание «Личностей, внесших вклад в культуру
» (Persons of Cultural Merit). Впервые в истории страны подобной чести удостоится сэйю — Масако Нодзава
, озвучившая Сона Гоку из «Драконьего жемчуга
» и титульного «Китаро с кладбища
». Также в списке мангака Кэйко Такэмия
, написавшая «Достичь Терры
» и «На пороге лета
».
🔘 У Нодзавы вообще богатый на события год: в январе она посетит специальный фестиваль «Драгоньего жемчуга»
, приуроченный к 40-летию одного из величайших сёнэн
-произведений.
Читать
«Человек-Бензопила: Резе» — взрывной хит японского проката
Большие планы по «Монологу фармацевта»
Медицинский детектив «Монолог фармацевта
» вернется сразу в двух форматах. Третий сезон, разделенный на два кура, стартует в октябре следующего года и продолжится в апреле 2027-го. Между ними, в декабре 2026-го, выйдет еще и фильм, для которого создательница ранобэ Нацу Хюга
написала оригинальную историю. В юбилейном ролике, выпущенном ко второй годовщине аниме, звучат опенинги, включая хитовый Hana ni Natte
группы Ryokushaka
и Hyakka Ryouran
от Риры Икуты
, ставшего музыкальной визиткой второго сезона.
События разворачиваются в стране, напоминающей средневековый Китай. Юную дочь аптекаря Маомао
похищают и продают в императорский гарем, где она быстро доказывает, что за внешней покорностью скрывается острый ум. Разгадав причину загадочной болезни императорских детей, она спасает жизнь его любимой наложнице и привлекает внимание влиятельного евнуха Жэньши
. Впечатленный её проницательностью, он поручает новой служанке расследовать дворцовые тайны и заговоры. В продолжении события перенесутся за пределы гарема: теперь герои окажутся среди простых горожан, где им предстоит новая череда интриг и испытаний. Аптекаршу и обаятельного чиновника озвучивают Аой Юки
(Люсина Кусинада
из сериала «Киберпанка
») и Такэо Оцука
(Цукаса Акэурадзи
из «Медалистки
»).
Читать
«Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться
Итоги премии Newtype Anime Award
В Японии подвели итоги престижной ежегодной премии Newtype Anime Awards
. Главный трофей в категории «Лучший аниме-сериал» достался ромкому «Слишком много проигравших героинь!
», а мировой хит «Поднятие уровня в одиночку
», вопреки ожиданиям фанатов, даже не вошел в тройку лидеров (и вообще остался без наград).
Вот как сложились топы в ключевых номинациях:
🏆 Лучший аниме-сериал:
1. «Слишком много проигравших героинь!
».
2. «Мобильный воин Гандам: Джиквакс
».
3. «Монолог фармацевта
» (сезон 2).
4. «Поднятие уровня в одиночку
» (сезон 2).
5. «Девушки-пони: Серая Золушка
».
6. «Медалистка
».
7. «Дандадан
».
8. «Апокалипсис: Отель
».
9. «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире
» (сезон 3).
10. «Звездное дитя
» (сезон 2).
🎬 Лучший фильм:
1. «Рок-тихоня! Тема: Тема:
»
2. «Мобильный воин Гандам: Джиквакс — Начало
».
3. «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон
».
🌟 Другие победители:
1. Лучший мужской персонаж: Кадзухико Нукумидзу
из аниме «Слишком много проигравших героинь!».
2. Лучший женская персонаж: Хитори Гото
из аниме «Рок-тихоня!
».
3. Лучшая студия: A-1 Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку»).
4. Лучшая сэйю: Хикару Тоно
(Анна Янами из «Слишком много проигравших героинь!»).
5. Лучший режиссер: Кадзуя Цурумаки
(«Мобильный воин Гандам: Джиквакс»).
6. Лучший сценарий: Ёдзи Энокидо
и Хидэаки Анно
(«Мобильный воин Гандам: Джиквакс»).
Голосовали читатели Monthly Newtype
— одного из самых авторитетных аниме-журналов Японии, — а также фанаты со всей страны. В конкурсе участвовали проекты, вышедшие между летом 2024-го и весной 2025 года.
Читать
«Мобильный воин Гандам: Джи-квакс» — свежий взгляд на гигантских роботов
Аниме по вебтуну «Террорист»
Сериал «Террорист
» по популярной манхве Хана Дон Ву
(Dongwoo Han), выйдет на стриминге TVING
в январе 2026 года. Проект станет частью Superstring Universe
— единой вселенной, созданной южнокорейской студией YLAB
, которая объединит самые известные вебтуны компании в масштабное повествование. Герои из разных историй будут жить в одном мире и пересекаться, влияя на судьбы друг друга.
В мрачном психологическом триллере исследуется тонкая грань между добром и злом. Мин Чон У наделен редким даром: он способен видеть надвигающиеся несчастья. Пытаясь предотвратить катастрофы и спасти людей, старшеклассник на шаг опережает трагические события, из-за чего возникает иллюзию, что он связан с терактами и хаосом. Для одних он террорист, для других — спаситель.
Читать
«Поднятие уровня в одиночку» — мега-успешная экранизация корейского веб-романа
P.A. Works — четверть века!
В честь 25-летнего юбилея P.A. Works
выпустила праздничное видео, посвященное наиболее известным проектам студии. Ролик сопровождается песней Run Run Lantern
в исполнении певицы и композиторки Эйко Симамии
. За сценарий, раскадровку и монтаж отвечал Кадзуо Эда
(автор песни Arigatou
из фильма «Сакура — собирательница карт: Запечатанная карта
»), за режиссуру анимации — Юрико Абэ
(«Ангельские ритмы!
»), а за 3D-анимацию — Мотонари Итикава
(«Акватоп белого песка
»).
P.A. Works была основана 10 ноября 2000 года в городе Нанто (префектура Тояма) продюсером Кэндзи Хорикавой
, ранее работавшим в Tatsunoko Production
и Production I.G.
. Штаб-квартира студии по-прежнему расположена в Тояме, где также сосредоточено основное производство, включая отдел цифровой съемки и постпродакшна. Среди знаковых проектов P.A. Works — драмы о взрослении «Долой безделье
» и «Азбука цветов
», производственное драмеди «Белый ящик
» и хоррор «Иная
», повседневность «Квест Сакуры
» и спортивный хит «Девушки-пони: Славное дерби
».
Читать
«Винокурня семейства Комада» — драма той же студии о поиске смысла в жизни
Тизер аниме «Концерт призрака: Исчезнувшие песни»
Премьера музыкально-фантастического сериала «Концерт призрака: Исчезнувшие песни
» (Ghost Concert: Missing Songs) запланирована на 2026 год. Проект станет частью так называемой Song Battle Series — концепции, где музыка превращается в оружие (её родоначальницей стала культовая франшиза «Песня боевых принцесс
»). В тизере звучит одна из ключевых композиций — RES∞NALIST
. Производством анимации занимается студия ENGI
(«Удзаки хочет тусоваться
!», «Прогулки маленькой акулы
»).
В 2045 году пение запрещено, а любая музыка находится под полным контролем государства. Однажды старшеклассница Сэриа Айба слышит мелодию и, следуя за звуком, сталкивается с призраком древнеегипетской царицы Клеопатры. Та вселяется в девушку — и вместе они бросают вызов системе, лишившей человечество голоса. Для этого тандему пригодится ритуальный гимн, способный объединить миры живых и духов. Героинь озвучивают Минори Фудзидэра
(Саэ Ивата из «Звезды, что ярче солнца
») и Рина Хидака
(Маомао
из «Время пыток, принцесса!
»).
Читать
«Медалистка» — душевная спортивная драма той же студии
Бонус:
По мотивам легендарного семейного аниме «Садзаэ-сан
» готовится первая аркадная игра. Разработкой «Садзаэ-сан: Найди отличия»
(Sazae-san Machigai Sagashi) занимается компания Konami
при участии ADK Emotions
. Новинку представят 15 ноября на выставке Amusement Expo 2025
, а запуск в аркадных залах планируется весной 2026 года. Проект основан на классической механике «найди отличия»: участникам предстоит обнаруживать их между двумя изображениями. Предусмотрены режим испытаний, одиночный и дуэль на двоих.
