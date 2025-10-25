Кино-Театр.Ру
Главные новости аниме за неделю: большие планы Мао, сборы Резе и госнаграда Сона Гоку

25 октября
2025 год

25 октября 2025
Миллиарды «Человека-бензопилы», премия «голосу» Сона Гоку и много анонсов по «Монологу фармацевта»:аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о трейлере третьего сезона «Ста девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят» или о перезагрузке «Проекта воспитания девочек-волшебниц»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Главные новости аниме за неделю: большие планы Мао, сборы Резе и госнаграда Сона Гоку

Одной строкой


🔘 «Человек-бензопила: Резе» кромсает бокс-офис: сборы уже превысили ¥10,2 миллиарда ($68,3 миллиона).

🔘 Студия Bones FilmГатиакута») начнет впрыскивать зрителям «Брачный токсин» в следующем апреле (детали — в предыдущем дайджесте).

🔘 Kansai TV и Fuju TV запускают новый телеблок Ka-Anival!, где будут транслировать свежие аниме-сериалы. В программную сетку войдут упомянутый «Брачный токсин», «Полуночный мотив сердца» от Gekkou, «Призрак в доспехах» от Science SARU, «Полицейский-экстрасенс Тёдзё!» от Arvo Animation.

🔘 У фантастического сэйнэна «Инцидент Дарвина» появился дебютный трейлер.

🔘 Клип для трека So Bad, нового сингла ультрапопулярного японского коллектива King Gnu, нарисовала студия A-1 PicturesТвоя апрельская ложь», «Ликорис Рекойл»). Постановщиком выступил OSRIN, срежиссировавший предыдущие клипы группы (Chameleon, Prayer X, Garasu Mado). Результат их трудов — ниже:


🔘 Поющие мертвечихи нагрянут в Японию 24 октября — и «Зомбилэнд-Сага. Фильм» радует новым трейлером.

🔘 У «Одержимого мужчины», выходящего 7 ноября, тоже свежий клип, где показаны разные хобби протагониста.

🔘 Авторы «Дайго из пожарной команды» Масахито Сода и Куро Томияма готовят новую мангу — внезапно про мотоспорт. Названия пока нет, но старт планируется в журнале Big Comic Superior весной 2026-го.

🔘 Правительство Японии выбрало 21 человека, которым в этом году присвоят звание «Личностей, внесших вклад в культуру» (Persons of Cultural Merit). Впервые в истории страны подобной чести удостоится сэйю — Масако Нодзава, озвучившая Сона Гоку из «Драконьего жемчуга» и титульного «Китаро с кладбища». Также в списке мангака Кэйко Такэмия, написавшая «Достичь Терры» и «На пороге лета».

🔘 У Нодзавы вообще богатый на события год: в январе она посетит специальный фестиваль «Драгоньего жемчуга», приуроченный к 40-летию одного из величайших сёнэн-произведений.

Читать «Человек-Бензопила: Резе» — взрывной хит японского проката

Большие планы по «Монологу фармацевта»


Медицинский детектив «Монолог фармацевта» вернется сразу в двух форматах. Третий сезон, разделенный на два кура, стартует в октябре следующего года и продолжится в апреле 2027-го. Между ними, в декабре 2026-го, выйдет еще и фильм, для которого создательница ранобэ Нацу Хюга написала оригинальную историю. В юбилейном ролике, выпущенном ко второй годовщине аниме, звучат опенинги, включая хитовый Hana ni Natte группы Ryokushaka и Hyakka Ryouran от Риры Икуты, ставшего музыкальной визиткой второго сезона.


События разворачиваются в стране, напоминающей средневековый Китай. Юную дочь аптекаря Маомао похищают и продают в императорский гарем, где она быстро доказывает, что за внешней покорностью скрывается острый ум. Разгадав причину загадочной болезни императорских детей, она спасает жизнь его любимой наложнице и привлекает внимание влиятельного евнуха Жэньши. Впечатленный её проницательностью, он поручает новой служанке расследовать дворцовые тайны и заговоры. В продолжении события перенесутся за пределы гарема: теперь герои окажутся среди простых горожан, где им предстоит новая череда интриг и испытаний. Аптекаршу и обаятельного чиновника озвучивают Аой Юки (Люсина Кусинада из сериала «Киберпанка») и Такэо Оцука (Цукаса Акэурадзи из «Медалистки»).

Читать «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться

Итоги премии Newtype Anime Award


В Японии подвели итоги престижной ежегодной премии Newtype Anime Awards. Главный трофей в категории «Лучший аниме-сериал» достался ромкому «Слишком много проигравших героинь!», а мировой хит «Поднятие уровня в одиночку», вопреки ожиданиям фанатов, даже не вошел в тройку лидеров (и вообще остался без наград).

Главные новости аниме за неделю: большие планы Мао, сборы Резе и госнаграда Сона Гоку

Вот как сложились топы в ключевых номинациях:

🏆 Лучший аниме-сериал:

1. «Слишком много проигравших героинь!».
2. «Мобильный воин Гандам: Джиквакс».
3. «Монолог фармацевта» (сезон 2).
4. «Поднятие уровня в одиночку» (сезон 2).
5. «Девушки-пони: Серая Золушка».
6. «Медалистка».
7. «Дандадан».
8. «Апокалипсис: Отель».
9. «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» (сезон 3).
10. «Звездное дитя» (сезон 2).

🎬 Лучший фильм:

1. «Рок-тихоня! Тема: Тема:»
2. «Мобильный воин Гандам: Джиквакс — Начало».
3. «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон».

Главные новости аниме за неделю: большие планы Мао, сборы Резе и госнаграда Сона Гоку

🌟 Другие победители:

1. Лучший мужской персонаж: Кадзухико Нукумидзу из аниме «Слишком много проигравших героинь!».
2. Лучший женская персонаж: Хитори Гото из аниме «Рок-тихоня!».
3. Лучшая студия: A-1 Pictures («Поднятие уровня в одиночку»).
4. Лучшая сэйю: Хикару Тоно (Анна Янами из «Слишком много проигравших героинь!»).
5. Лучший режиссер: Кадзуя Цурумаки («Мобильный воин Гандам: Джиквакс»).
6. Лучший сценарий: Ёдзи Энокидо и Хидэаки Анно («Мобильный воин Гандам: Джиквакс»).

Голосовали читатели Monthly Newtype — одного из самых авторитетных аниме-журналов Японии, — а также фанаты со всей страны. В конкурсе участвовали проекты, вышедшие между летом 2024-го и весной 2025 года.

Читать «Мобильный воин Гандам: Джи-квакс» — свежий взгляд на гигантских роботов

Аниме по вебтуну «Террорист»


Сериал «Террорист» по популярной манхве Хана Дон Ву (Dongwoo Han), выйдет на стриминге TVING в январе 2026 года. Проект станет частью Superstring Universe — единой вселенной, созданной южнокорейской студией YLAB, которая объединит самые известные вебтуны компании в масштабное повествование. Герои из разных историй будут жить в одном мире и пересекаться, влияя на судьбы друг друга.


В мрачном психологическом триллере исследуется тонкая грань между добром и злом. Мин Чон У наделен редким даром: он способен видеть надвигающиеся несчастья. Пытаясь предотвратить катастрофы и спасти людей, старшеклассник на шаг опережает трагические события, из-за чего возникает иллюзию, что он связан с терактами и хаосом. Для одних он террорист, для других — спаситель.

Читать «Поднятие уровня в одиночку» — мега-успешная экранизация корейского веб-романа
P.A. Works — четверть века!

В честь 25-летнего юбилея P.A. Works выпустила праздничное видео, посвященное наиболее известным проектам студии. Ролик сопровождается песней Run Run Lantern в исполнении певицы и композиторки Эйко Симамии. За сценарий, раскадровку и монтаж отвечал Кадзуо Эда (автор песни Arigatou из фильма «Сакура — собирательница карт: Запечатанная карта»), за режиссуру анимации — Юрико АбэАнгельские ритмы!»), а за 3D-анимацию — Мотонари ИтикаваАкватоп белого песка»).


P.A. Works была основана 10 ноября 2000 года в городе Нанто (префектура Тояма) продюсером Кэндзи Хорикавой, ранее работавшим в Tatsunoko Production и Production I.G.. Штаб-квартира студии по-прежнему расположена в Тояме, где также сосредоточено основное производство, включая отдел цифровой съемки и постпродакшна. Среди знаковых проектов P.A. Works — драмы о взрослении «Долой безделье» и «Азбука цветов», производственное драмеди «Белый ящик» и хоррор «Иная», повседневность «Квест Сакуры» и спортивный хит «Девушки-пони: Славное дерби».

Читать «Винокурня семейства Комада» — драма той же студии о поиске смысла в жизни

Тизер аниме «Концерт призрака: Исчезнувшие песни»


Премьера музыкально-фантастического сериала «Концерт призрака: Исчезнувшие песни» (Ghost Concert: Missing Songs) запланирована на 2026 год. Проект станет частью так называемой Song Battle Series — концепции, где музыка превращается в оружие (её родоначальницей стала культовая франшиза «Песня боевых принцесс»). В тизере звучит одна из ключевых композиций — RES∞NALIST. Производством анимации занимается студия ENGIУдзаки хочет тусоваться!», «Прогулки маленькой акулы»).


В 2045 году пение запрещено, а любая музыка находится под полным контролем государства. Однажды старшеклассница Сэриа Айба слышит мелодию и, следуя за звуком, сталкивается с призраком древнеегипетской царицы Клеопатры. Та вселяется в девушку — и вместе они бросают вызов системе, лишившей человечество голоса. Для этого тандему пригодится ритуальный гимн, способный объединить миры живых и духов. Героинь озвучивают Минори Фудзидэра (Саэ Ивата из «Звезды, что ярче солнца») и Рина Хидака (Маомао из «Время пыток, принцесса!»).

Читать «Медалистка» — душевная спортивная драма той же студии
Бонус: По мотивам легендарного семейного аниме «Садзаэ-сан» готовится первая аркадная игра. Разработкой «Садзаэ-сан: Найди отличия» (Sazae-san Machigai Sagashi) занимается компания Konami при участии ADK Emotions. Новинку представят 15 ноября на выставке Amusement Expo 2025, а запуск в аркадных залах планируется весной 2026 года. Проект основан на классической механике «найди отличия»: участникам предстоит обнаруживать их между двумя изображениями. Предусмотрены режим испытаний, одиночный и дуэль на двоих.

Главные новости аниме за неделю: большие планы Мао, сборы Резе и госнаграда Сона Гоку

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о работе над экранизацией «Монолога фармацевта» или интервью с режиссером «ЧаО» — новой японской «Русалочки».
№ 3
ДаринаКароль   26.10.2025 - 21:21
... А меня больше радует, что Дракон горничной получил отметку лучшего фильма) читать далее>>
№ 2
Киноман1985   25.10.2025 - 21:02
Монолог фармацевта порадовал первым и вторым сезонами. Очень радует его продление. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   25.10.2025 - 20:20
Странно, что не "Дандадан" получил награду за лучший анимэ-сериал - у него были все шансы. читать далее>>
Всего сообщений: 3
