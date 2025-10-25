Кино-Театр.Ру
В линейке премьер на «Dомашнем» покажут мелодрамы с Виолеттой Давыдовской, Яной Чигир и Серафимой Низовской

25 октября
2025 год

Новости кино >>
25 октября 2025
Четырехсерийная мелодрама Юрия Осипова «Недостойные наследницы» с Виолеттой Давыдовской, Марией Срогович, Александром Алешкиным и Артемом Карасевым откроет 27 октября в 19:00 линейку премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» на «Dомашнем», сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета – династическая семья врачей, объединяющая четыре поколения женщин. Жизнь главной героини Анны Захаревич рушится в одно мгновенье, когда пригласивший ее на свидание сосед Антон попадает под колеса автомобиля. Свидетелей нет. Анна, пытаясь оказать Антону первую медицинскую помощь, ломает ему ребро, и он умирает. Это становится первым звеном в цепочке драматических событий, которые рушат жизнь не только Анны, но и всей семьи.

Недостойные наследницы (2025)
фото: кадр из сериала «Недостойные наследницы»

Продолжится неделя премьер 28 октября мини-сериалом Дениса Елеонского «Прости меня, моя любовь» с Яной Чигир, Александром Гундаревым и Евгенией Реваденко. Главная героиня Люба тяжело переживает потерю ребенка и отдаляется от мужа Кости. Ее сестра Нина пытается воспользоваться ситуацией и соблазнить мужа сестры. Когда из этого ничего не выходит, она решает разрушить их отношения. На следующий день телезрительницам покажут четырехсерийную мелодраму Павла Снисаренко «Ведь мы семья», в которой главные роли исполнили Сухраб Хайлобеков, Кристина Вайнас и Михаил Грищенко. Это история студентки Лили, оставшейся после внезапной смерти мамы и отчима единственным близким человеком для младших брата и сестры – умницы Семы и хулиганки Маши. 30 октября состоится показ «Моей чужой семьи» с Серафимой Низовской и Александром Никитиным про Надежду, которая берет на себя вину сына за смертельное ДТП и проводит два года в колонии-поселении. Выйдя на свободу, она хочет начать новую жизнь, но дочь погибшей считает, что мать и сын недостаточно заплатили.

Завершится премьерная неделя 31 октября в 19:00 четырехсерийной мелодрамой Анны Кудиновой «На разных берегах». Анастасия Грибулина и Рустам Джабраилов разыграют историю Сони, брошенной женихом накануне свадьбы. Вместе с подругой она отправляется зализывать душевные раны в Турцию, где знакомится с владельцем отеля Денизом. После настойчивых ухаживаний с его стороны Соня открывает ему свое сердце, и они женятся. Спустя год в Турции происходит землетрясение, и муж принимает решение открыть в отеле центр помощи пострадавшим. К нему за помощью обращается молодая девушка Джемре, которая когда-то была обещана ему в качестве жены. Пользуясь случаем, чтобы отомстить за несостоявшуюся свадьбу, она ссорит Дениза с женой.
обсуждение >>

обсуждение >>
№ 3
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:29
А это кто-то еще смотрит? читать далее>>
№ 2
colybri   25.10.2025 - 18:16
Без Турции никуда. Что-то Домашний зациклился на этой теме,как будто больше стран нет,о которых можно снять фильм. А так всё по накатанной : несправедливо осужденнные женщины,которые выходят и начинают... читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 14:57
Против актрис ничего не имею, но вот сами мелодрамы... Предсказуемо, шаблонно, сюжетные ходы повторяются от сериала к сериалу. На кого рассчитаны данные премьеры? читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
