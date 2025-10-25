В линейке премьер на «Dомашнем» покажут мелодрамы с Виолеттой Давыдовской, Яной Чигир и Серафимой Низовской

В центре сюжета – династическая семья врачей, объединяющая четыре поколения женщин. Жизнь главной героини Анны Захаревич рушится в одно мгновенье, когда пригласивший ее на свидание сосед Антон попадает под колеса автомобиля. Свидетелей нет. Анна, пытаясь оказать Антону первую медицинскую помощь, ломает ему ребро, и он умирает. Это становится первым звеном в цепочке драматических событий, которые рушат жизнь не только Анны, но и всей семьи.
Завершится премьерная неделя 31 октября в 19:00 четырехсерийной мелодрамой Анны Кудиновой «На разных берегах». Анастасия Грибулина и Рустам Джабраилов разыграют историю Сони, брошенной женихом накануне свадьбы. Вместе с подругой она отправляется зализывать душевные раны в Турцию, где знакомится с владельцем отеля Денизом. После настойчивых ухаживаний с его стороны Соня открывает ему свое сердце, и они женятся. Спустя год в Турции происходит землетрясение, и муж принимает решение открыть в отеле центр помощи пострадавшим. К нему за помощью обращается молодая девушка Джемре, которая когда-то была обещана ему в качестве жены. Пользуясь случаем, чтобы отомстить за несостоявшуюся свадьбу, она ссорит Дениза с женой.
обсуждение >>