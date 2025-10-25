Фильм Игоря Елукова «Поля падения» получил гран-при 35-го фестиваля «Послание к человеку»

Лучшим фильмом 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» признана российская картина «Поля падения» Игоря Елукова — победителю вручили гран-при «Золотой Кентавр» и денежный приз 250 тысяч рублей. Церемония награждения состоялась на Новой сцене Александринского театра, уточняет пресс-служба смотра, прошедшего с 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге.
фото: пресс-служба фестиваля
Специальный приз международного жюри «Серебряный Кентавр» и 100 тысяч рублей получили португальско-немецкая лента «Завтра дождя не будет» («За эмоциональный контакт, выраженный через новый язык анимации»), китайский «Городской дуэт» («За поразительную силу визуального образа, воплощающего универсальный конфуцианский конфуз») и иранский «Гражданин заключенный» («За глубоко личное прочтение неизвестной грани современного Ирана»). В национальном конкурсе «Серебряного Кентавра» и 100 тысяч рублей за лучший документальный фильм с формулировкой «За художественную честность и веру в будущее» удостоены «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лидии Канашовой, а ленте Яны Исаенко «Двери закрываются» вручили спецприз жюри и 50 тысяч рублей «За актуальность темы и режиссерское решение». Дипломом «За фиксацию парадоксов современной жизни» отмечена «Вера Вишева» Константина Атаманюка.
В конкурсе экспериментальных фильмов In Silico награды распределились следующим образом. Приз «Серебряный Кентавр» и 100 тысяч рублей за лучшую работу получила немецкая картина «Сто лет спустя». Дипломов удостоены ленты «Секретная система недопонимания – 2» Никиты Спиридонова и «Как лошади под дождем» Николаса Шмидта. Жюри прессы отметило призом с формулировкой «За погружение в глубину там, где мы обычно ходим по поверхности; за отражение большой истории в судьбах простых людей» фильм «Двери закрываются», а дипломом «За грациозность художественного высказывания в документальном кино» — бельгийско-немецкую ленту «Грациано: история отшельника». Дипломы студенческого жюри получили «Старый дом» Любови Корлыхановой и «Поля падения».
обсуждение >>