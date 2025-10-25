Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм Игоря Елукова «Поля падения» получил гран-при 35-го фестиваля «Послание к человеку»

25 октября
2025 год

Новости кино >>
25 октября 2025
Лучшим фильмом 35-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку» признана российская картина «Поля падения» Игоря Елукова — победителю вручили гран-при «Золотой Кентавр» и денежный приз 250 тысяч рублей. Церемония награждения состоялась на Новой сцене Александринского театра, уточняет пресс-служба смотра, прошедшего с 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге.

Фильм Игоря Елукова «Поля падения» получил гран-при 35-го фестиваля «Послание к человеку»
фото: пресс-служба фестиваля

Специальный приз международного жюри «Серебряный Кентавр» и 100 тысяч рублей получили португальско-немецкая лента «Завтра дождя не будет» («За эмоциональный контакт, выраженный через новый язык анимации»), китайский «Городской дуэт» («За поразительную силу визуального образа, воплощающего универсальный конфуцианский конфуз») и иранский «Гражданин заключенный» («За глубоко личное прочтение неизвестной грани современного Ирана»). В национальном конкурсе «Серебряного Кентавра» и 100 тысяч рублей за лучший документальный фильм с формулировкой «За художественную честность и веру в будущее» удостоены «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лидии Канашовой, а ленте Яны Исаенко «Двери закрываются» вручили спецприз жюри и 50 тысяч рублей «За актуальность темы и режиссерское решение». Дипломом «За фиксацию парадоксов современной жизни» отмечена «Вера Вишева» Константина Атаманюка.

В конкурсе экспериментальных фильмов In Silico награды распределились следующим образом. Приз «Серебряный Кентавр» и 100 тысяч рублей за лучшую работу получила немецкая картина «Сто лет спустя». Дипломов удостоены ленты «Секретная система недопонимания – 2» Никиты Спиридонова и «Как лошади под дождем» Николаса Шмидта. Жюри прессы отметило призом с формулировкой «За погружение в глубину там, где мы обычно ходим по поверхности; за отражение большой истории в судьбах простых людей» фильм «Двери закрываются», а дипломом «За грациозность художественного высказывания в документальном кино» — бельгийско-немецкую ленту «Грациано: история отшельника». Дипломы студенческого жюри получили «Старый дом» Любови Корлыхановой и «Поля падения».

Читать От железной пяты олигархии до воскрешения: Гид по 35 МКФ «Послание к человеку»
Приз за вклад в мировое киноискусство вручили кинооператору Юрию Клименко, призы почетного президента фестиваля Михаила Литвякова и генерального партнера Группы «Илим» — «Приключениям реального самурая в мире катастроф», спецприз Ленинградской федерации профсоюзов за лучший документальный фильм о человеке труда и приз имени Александра Расторгуева — ленте Инны Кудрявцевой «Счаст», спецприз компании «Кинотехника» за лучшую операторскую работу в национальном конкурсе документальных фильмов — оператору Андрею Антонову за «Инстинкт» Филиппа Устинова, а приз телеграм-канала «Русское кино в топе» «За лучшие самопробы на роль худшей версии себя» — фильму Павла Тимофеева «Я не Каренина».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:23
... Согласна с вам. И вообще удивлена размеру призов. Что-то мне подсказывает, что затраты на съемки были куда больше. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   25.10.2025 - 20:15
Как для главного призёра 250 тысяч мне кажется маловато, хоть бы до пол ляма добавили. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил индустриальную программу
35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил конкурсные программы
Объявлена параллельная программа 35-го фестиваля «Послание к человеку»
35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил внеконкурсную программу
Фильм «Ночь темна. Прощай здесь и везде» взял гран-при фестиваля «Послание к человеку»
Кинофестиваль «Послание к человеку» представил фильмы конкурсных программ
Гран-при «Послания к человеку» получил фильм о последнем дне приговоренного к казни
Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав конкурсной программы 2023 года
Фильм «Куда мы едем?» стал победителем XXXII Международного кинофестиваля «Послание к человеку»
XXXII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» представил программу смотра
«Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы получил Гран-при кинофестиваля «Послание к человеку»
Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартует в Санкт-Петербурге в гибридном формате
ХХХ Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил состав конкурсных программ
Поиск по меткам
Послание к человеку
персоны
Лидия КанашоваЮрий КлименкоМихаил ЛитвяковАлександр Расторгуев (II)Павел Тимофеев (II)
фильмы
ИнстинктСтарый дом
театры
Александринский театр

фотографии >>
Фильм Игоря Елукова «Поля падения» получил гран-при 35-го фестиваля «Послание к человеку» фотографии
Фильм Игоря Елукова «Поля падения» получил гран-при 35-го фестиваля «Послание к человеку» фотографии
Фильм Игоря Елукова «Поля падения» получил гран-при 35-го фестиваля «Послание к человеку» фотографии
Фильм Игоря Елукова «Поля падения» получил гран-при 35-го фестиваля «Послание к человеку» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Александр Бодин
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Лоран Дойч
Джек Карсон
Жан-Пьер Кассель
Тереза Райт
Кэрри Снодгресс
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен