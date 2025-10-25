Кино-Театр.Ру
Майк Флэнеган завершил съемки новой экранизации «Кэрри» Стивена Кинга

25 октября
2025 год

25 октября 2025
Подошли к концу съемки восьмисерийной экранизации «Кэрри» Стивена Кинга. Новостью поделился со своими подписчиками в одной из социальных сетей создатель сериала Майк Флэнеган.

«Это был один из лучших опытов в моей карьере, один из лучших актерских ансамблей, а также один из моих самых любимых проектов. Не терпится поделиться тем, что мы сняли», — написал продюсер.

Титульная роль закреплена за Саммер Эйч Хауэлл. Саманта Слоян предстанет в образе Маргарет, матери Кэрри. Компанию им составят Эмбер Мидфандер, Мэттью Лиллард, Кэти Сэкофф, Хизер Грэм и другие актеры. Шоу выйдет в 2026 году на стриминге Amazon Prime Video.

Читать Стивен Кинг, великий и ужасный
Главная героиня первоисточника – 16-летняя школьница Кэрри, терроризируемая сверстниками и сдвинувшейся на религиозной почве мамашей. На выпускном балу одноклассники решили жестоко подшутить над аутсайдершей, не подозревая, что она обладает способностью к телекинезу.

Канонической киноверсией романа Кинга является одноименная лента 1976-го года, снятая Брайаном Де Пальмой. Картина тут же приобрела статус культовой, а исполнительницы женских ролей Сисси Спэйсек и Пайпер Лори были удостоены номинаций на премию «Оскар». В конце 90-х на свет появился сиквел, а в новом тысячелетии — ремейки с Анджелой Беттис и Хлоей Грейс Морец.
№ 4
ДаринаКароль   26.10.2025 - 21:23
... Кинг лучший в этом плане, вы правы. Жду премьеры "Керри" как когда-то ждали выхода новых серий Дикой Розы)) читать далее>>
№ 3
Киноман1985   25.10.2025 - 20:59
Флэнегану нужна давать любой сюжет. Кто-кто, а Майк не подкачает. Снимает смачна. читать далее>>
№ 2
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:27
Кажется, что-то интересное намечается. У Кинга, в принципе, интересные сюжеты. Главное чтобы актеры и режиссер не подкачали. читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 14:54
Ну как будто стоит и подождать. На сколько я помню, Фленниган известен своим умением создавать атмосферные и психологические хорроры - "Призрак дома на холме", "Доктор Сон". читать далее>>
Всего сообщений: 4
