Майк Флэнеган завершил съемки новой экранизации «Кэрри» Стивена Кинга

Подошли к концу съемки восьмисерийной экранизации «Кэрри
» Стивена Кинга
. Новостью поделился со своими подписчиками в одной из социальных сетей создатель сериала Майк Флэнеган
.
«Это был один из лучших опытов в моей карьере, один из лучших актерских ансамблей, а также один из моих самых любимых проектов. Не терпится поделиться тем, что мы сняли», —
написал продюсер.
Титульная роль закреплена за Саммер Эйч Хауэлл
. Саманта Слоян
предстанет в образе Маргарет, матери Кэрри. Компанию им составят Эмбер Мидфандер
, Мэттью Лиллард
, Кэти Сэкофф
, Хизер Грэм
и другие актеры. Шоу выйдет в 2026 году на стриминге Amazon Prime Video.
Главная героиня первоисточника – 16-летняя школьница Кэрри, терроризируемая сверстниками и сдвинувшейся на религиозной почве мамашей. На выпускном балу одноклассники решили жестоко подшутить над аутсайдершей, не подозревая, что она обладает способностью к телекинезу.
Канонической киноверсией романа Кинга является одноименная лента
1976-го года, снятая Брайаном Де Пальмой
. Картина тут же приобрела статус культовой, а исполнительницы женских ролей Сисси Спэйсек
и Пайпер Лори
были удостоены номинаций на премию «Оскар». В конце 90-х на свет появился сиквел, а в новом тысячелетии — ремейки с Анджелой Беттис
и Хлоей Грейс Морец
.
