Остин Батлер и Майкл Б. Джордан поступят на службу в «Полицию Майами»

Остин Батлер
и Майкл Б. Джордан
могут сыграть главные роли во второй киноверсии популярного сериала 80-х «Полиция Майами. Отдел нравов
», уверяет Variety
.
За постановку и продюсирование фильма отвечает Джозеф Косински
. Сценарий написали Дэн Гилрой
и Эрик Уоррен Сингер
. Студия Universal Pictures планирует выпустить ремейк в прокат 6 августа 2027 года.
Оригинал с Доном Джонсоном
и Филиппом Майклом Томасом
выходил на канале NBC с 1984-го по 1989 год, продержавшись пять сезонов. В сериале детективы Джеймс Сонни Крокетт и Рикарду «Рико» Таббс совместно борются против организованной преступности в полицейском управлении Майами.
Первый полнометражный ремейк
шоу представил публике в 2006-м Майкл Манн
. Картина с Колином Фарреллом
и Джейми Фоксом
провалилась в прокате, однако позднее приобрела культовый статус.
