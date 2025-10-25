Кино-Театр.Ру
Остин Батлер и Майкл Б. Джордан поступят на службу в «Полицию Майами»

25 октября
2025 год

25 октября 2025
Остин Батлер и Майкл Б. Джордан могут сыграть главные роли во второй киноверсии популярного сериала 80-х «Полиция Майами. Отдел нравов», уверяет Variety.

За постановку и продюсирование фильма отвечает Джозеф Косински. Сценарий написали Дэн Гилрой и Эрик Уоррен Сингер. Студия Universal Pictures планирует выпустить ремейк в прокат 6 августа 2027 года.

Остин Батлер и Майкл Б. Джордан поступят на службу в «Полицию Майами»
фото: people.com

Оригинал с Доном Джонсоном и Филиппом Майклом Томасом выходил на канале NBC с 1984-го по 1989 год, продержавшись пять сезонов. В сериале детективы Джеймс Сонни Крокетт и Рикарду «Рико» Таббс совместно борются против организованной преступности в полицейском управлении Майами.

Первый полнометражный ремейк шоу представил публике в 2006-м Майкл Манн. Картина с Колином Фарреллом и Джейми Фоксом провалилась в прокате, однако позднее приобрела культовый статус.
№ 2
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:20
Оригинальный сериал 80-х стал легендой благодаря своему стилю, музыке и атмосфере, и ярким персонажам в том числе. Поэтому трудно будет сделать что-то новое, но при этом удовлетворить ожидания зрителя,... читать далее>>
№ 1
Вячеслав Щербин   25.10.2025 - 18:24
Остин Батлер, конечно, не самый плохой актёр из молодёжи (особенно на фоне всякого несвежего Шаламе и иже с ним), но близко не сравнится по харизме ни с Колином Фаррелом, ни тем более с Доном Джонсоном. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Ссылки по теме
Джозеф Косински поставит новую киноверсию «Полиции Майами. Отдела нравов»
Остин Батлер и Майкл Б. Джордан поступят на службу в «Полицию Майами» фотографии
"Полиция Майами: Отдел нравов" (1984-1990)
"Полиция Майами: Отдел нравов" (1984-1990)
"Полиция Майами: Отдел нравов" (1984-1990)
