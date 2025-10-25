Кино-Театр.Ру
Райан Джонсон вернется к научной фантастике

25 октября
2025 год

25 октября 2025
Райан Джонсон вновь обратится к научной фантастике. В интервью изданию Empire режиссер рассказал о своем будущем фантастическом триллере, который пока не получил название.


«Самое волнующее для меня сейчас — это идея для следующего фильма, которая пришла мне в голову. Если бы мне пришлось определить его по жанру, я бы сказал, что он отсылает к параноидальным триллерам 1970-х. В нем есть легкий элемент научной фантастики», — интригует режиссер.

На счету Джонсона два фильма, связанных с жанром sci-fi: боевик «Петля времени» и космическая опера «Звездные войны: Эпизод 8 — Последние джедаи».
Lomova_E (Шахты)   25.10.2025 - 20:15
если честно, даже в голове не укладывается комбинация из параноидального триллера с элементами научной фантастики. Хотя одна из его работ, очень даже ничего - "Достать ножи" читать далее>>
Мария_2191   25.10.2025 - 20:13
Ну "Звёздные войны" Джонсона мне как то не очень, а вот "Петлю времени" пересматривала не раз. Надеюсь что новый фантастический триллер будет больше похож на "петлю". читать далее>>
