Райан Джонсон вернется к научной фантастике

Райан Джонсон
вновь обратится к научной фантастике. В интервью изданию Empire
режиссер рассказал о своем будущем фантастическом триллере, который пока не получил название.
«Самое волнующее для меня сейчас — это идея для следующего фильма, которая пришла мне в голову. Если бы мне пришлось определить его по жанру, я бы сказал, что он отсылает к параноидальным триллерам 1970-х. В нем есть легкий элемент научной фантастики», —
интригует режиссер.
На счету Джонсона два фильма, связанных с жанром sci-fi: боевик «Петля времени
» и космическая опера «Звездные войны: Эпизод 8 — Последние джедаи
».
