К Екатерине Симаходской вернется пропавшая дочь в мелодраме «Я тебя найду через года»

По сюжету после автокатастрофы, в которой погибают все дети, учительница музыки Маша теряет дочь Алису. Но тело девочки так и не находят. Не в силах смириться с потерей, женщина меняет прежнюю жизнь: разводится с мужем Олегом, оставляет работу и замыкается в себе. Восемь лет спустя выясняется, что Алиса жива. После аварии девочку подобрала бездетная пара. Теперь, когда приемная мать умирает, Алиса возвращается к Маше уже подростком и талантливой пианисткой. Но за эти годы все изменились: Маша потеряла способность слышать музыку, а ее бывший муж Олег с новой семьей готов на все, чтобы заполучить дочь. В их жизни появляется Федор – преподаватель фортепиано, который помогает Алисе готовиться к поступлению в консерваторию. Между ним и Машей зарождаются чувства. Тем временем Олег не намерен сдаваться без боя. Когда борьба за дочь переходит все границы, главной героине придется сделать выбор между собственным счастьем и материнской любовью. По словам Варвары Майоровой, ее «героиня Алиса – добрая и умная не по годам девочка. Она умеет прощать, отпускать и удивительно глубоко переживает все происходящее. Порой ее эмоциональное состояние на пределе, ведь на ее хрупкие плечи ложится то, с чем не каждый взрослый справится. Меня очень зацепила сложность роли. Это первый раз, когда я играю вундеркинда-пианистку, и такой опыт, безусловно, требует внутренней работы и полного погружения. На телевидении не так часто появляются истории, где в центре сюжета – музыка. Так что наш проект уникален».
«Мой герой – человек глубоко противоречивый. С одной стороны, он талантливый пианист с тонкой душевной организацией, чувствительный к музыке и людям. С другой – в нем есть разочарование, даже некоторая закрытость, ведь он сам когда-то отказался от сцены, не выдержав давления славы и внутренних сомнений. Но главное в нем – способность видеть потенциал в других, даже когда они сами в себя не верят. Еще в моем герое есть тихая, но упрямая надежда на то, что через музыку можно исцелить и свою, и чужую душу. Именно поэтому он так отчаянно пытается помочь своей ученице и ее маме, хотя понимает, что, возможно, берет на себя слишком много. Эта история не только о музыке, но и о втором шансе для каждого из героев. Для моего персонажа – шанс снова поверить в то, что его талант может что-то изменить. Для девочки – возможность не зарыть свой дар, а пробиться вопреки обстоятельствам. Для ее мамы – надежда на то, что даже после самой страшной потери можно найти в себе силы жить дальше. Этот проект дает возможность показать, как музыка становится мостом между людьми, даже когда кажется, что понимание между ними потеряно навсегда», — говорит Петр Нестеров.
