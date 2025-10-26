Про солистку группы Blondie Дебби Харри снимут кино

Режиссер фильма «Солнце мое
» Шарлотта Уэллс
снимет биографическую ленту о солистке группы Blondie Дебби Харри
, сообщает World of Reel
.
О грядущем байопике певица рассказала в интервью The Sunday Times
. Она также поделилась мечтой, что на экране ее воплотит Флоренс Пью
. «Если бы это был кто-то вроде Флоренс Пью, я была бы на седьмом небе от счастья. Я просто считаю, что она отличная актриса и может все», —
сказала Дебора.
Сама Пью в свое время говорила о своем желании сыграть Дебби в кино, так что есть шанс, что все трое поработают друг с другом.
обсуждение >>