Про солистку группы Blondie Дебби Харри снимут кино

26 октября
2025 год

26 октября 2025
Режиссер фильма «Солнце мое» Шарлотта Уэллс снимет биографическую ленту о солистке группы Blondie Дебби Харри, сообщает World of Reel.

фото: theplaylist.net

О грядущем байопике певица рассказала в интервью The Sunday Times. Она также поделилась мечтой, что на экране ее воплотит Флоренс Пью. «Если бы это был кто-то вроде Флоренс Пью, я была бы на седьмом небе от счастья. Я просто считаю, что она отличная актриса и может все», — сказала Дебора.

Сама Пью в свое время говорила о своем желании сыграть Дебби в кино, так что есть шанс, что все трое поработают друг с другом.
№ 1
Вячеслав Щербин   26.10.2025 - 13:31
Флоренс Пью? Серьёзно? Эта деревянная девка с физиономией деревенской гопницы в роли сексуальной и артистичной Дебби Харри? Что-то сомневаюсь, что певица сама жаждет её видеть. Скорее сказала то, что попросили.... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Дебби Харри
Дебби Харри
Шарлотта Уэллс
Флоренс Пью
