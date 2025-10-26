Кино-Театр.Ру
Сэм Рокуэлл станет частным детективом

26 октября
2025 год

26 октября 2025
Сэм Рокуэлл получил главную роль в психологическом триллере «Опухоль» (Tumor), уверяет Deadline.

Сэм Рокуэлл станет частным детективом
фото: deadline.com

Картина, основанная на одноименном графическом романе Джошуа Хейла Фиалкова и Ноэла Туазона, расскажет историю частного детектива из Лос-Анджелеса, который отправляется на поиски дочери богатого политика. Борясь с изнуряющими симптомами опухоли мозга на поздней стадии, герой теряет связь с реальностью, и старые воспоминания сливаются с настоящим, поднимая на поверхность темные тайны прошлого.

Компанию Рокуэллу составит Мейзи Стелла («Моя старая задница»). Режиссерское кресло ленты займет Уильям Бриджес, работавший в качестве сценариста над «Очень странными делами» и «Черным зеркалом».
Ссылки по теме
Эми Адамс и Сэм Рокуэлл построят «Теплицу» для Адама Маккея
Сэм Рокуэлл прибудет из будущего в фантастической комедии Гора Вербински
Генри Кавилл, Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Рокуэлл сыграют в шпионском боевике от режиссера «Kingsman»
Сэм Рокуэлл
Моя старая задницаОчень странные делаЧёрное зеркало

Скорбим

Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.
Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.
Феликс Дадаев
23 октября ушёл из жизни актёр Феликс Дадаев.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Келли Роуэн
Жаклин Смит
Павел Травничек
Эйч Би Уорнер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

