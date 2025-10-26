Сэм Рокуэлл станет частным детективом

Сэм Рокуэлл
получил главную роль в психологическом триллере «Опухоль» (Tumor), уверяет Deadline
.
Картина, основанная на одноименном графическом романе Джошуа Хейла Фиалкова и Ноэла Туазона, расскажет историю частного детектива из Лос-Анджелеса, который отправляется на поиски дочери богатого политика. Борясь с изнуряющими симптомами опухоли мозга на поздней стадии, герой теряет связь с реальностью, и старые воспоминания сливаются с настоящим, поднимая на поверхность темные тайны прошлого.
Компанию Рокуэллу составит Мейзи Стелла («Моя старая задница
»). Режиссерское кресло ленты займет Уильям Бриджес, работавший в качестве сценариста над «Очень странными делами
» и «Черным зеркалом
».
