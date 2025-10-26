Каллум Тернер и Адриа Архона повстречают друг друга в Аравийской пустыне

Каллум Тернер
, Адриа Архона
и Амир Эль-Масри сыграют главные роли в драме Alone Together, сообщает Variety
.
Это история британского режиссера Сэма (Тернер), который сталкивается с жизненным кризисом, когда отправился в Аравийскую пустыню в поисках работы. Его карьера застопорилась, он на грани развода и чувствует себя виноватым в том, что не стал хорошим отцом для своего маленького сына. Во время необычного ливня у него возникает мимолетная, но сильная связь с пленительной Инмой (Архона), и эти два незнакомца в чужой стране охвачены взаимным влечением. Но это не история любви. Это взрослые люди с багажом, неспособные отрешиться от своего прошлого. Эль-Масри играет местного гида Абдуллу.
Режиссерское кресло денты займет Бен Шэррок («Лимб
»), а продюсером выступит известный драматург Флориан Зеллер
. Съемки пройдут в Омане на фоне Аравийской пустыни в марте 2026 года.
