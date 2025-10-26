Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Счастье по-турецки, развод под Новый год и ужасы российской глубинки: главные трейлеры за неделю

26 октября
2025 год

Новости кино >>
26 октября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Красавица»
Кинопрокатная компания «Вольга» показала тизер-трейлер исторической драмы Антона Богданова — основанной на реальных событиях истории о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. У ленты впечатляющий актёрский состав: Слава Копейкин, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев и Юлия Пересильд.

«Красавица». Тизер-трейлер

Читать Воды бегемотам: репортаж со съемок фильма «Красавица»

«Близкое счастье»
В сети состоялась премьера трейлера оригинального сериала KION со звёздами турецкого кино. Вместе с ними в проекте снялись Алина Воскресенская, Михаил Кремер, Анна Ардова и Вадим Андреев. Это история о любви, развернувшаяся на фоне яркого и контрастного Стамбула. В центре сюжета — русская девушка Нина, выросшая в Турции, и бизнесмен Руслан, владелец крупного торгового центра.

«Близкое счастье»

Смотреть онлайн «Остаться друзьями» с Михаилом Кремером

«Мора»
Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер полнометражного фолк-хоррора. В центре сюжета — компания зумеров, решивших отправиться исследовать языческие культы в российскую глубинку. Однако реальность оказывается гораздо страшнее, чем ребята себе представляли. В фильме снялись Андрей Мартынов, Виктория Воробьёва, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов, Артемий Лебедев, певица Hofmannita и другие.

«Мора»

Смотреть онлайн «Я буду жить» с Андреем Мартыновым

«День манги»
Кинокомпания «Прайм Пикчерс» объявила о завершении создания короткометражного фильма студентов и выпускников Московской школы кино. Это история о деревенском мальчике Мите, который знакомится с Кирой – фанаткой комиксов манга, и неожиданно его мир наполняется новыми красками. Режиссёром фильма выступил Андрей Васильев, роли сыграли Тимофей Черский, Агния Воробьёва и другие.

«День Манги». Тизер

Смотреть онлайн «С вас 6500» Андрея Васильева

«Метод-3»
«Кинопоиск» поделился трейлером продолжения культового сериала Юрия Быкова. Родион Меглин (Константин Хабенский) больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков в исполнении Никиты Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова, Дениса Бургазлиева и Анны Савранской.

«Метод-3»

Читать «Метод-2»: Что это было?

«Тик-так»
Комедия для влюблённых и уже не очень от создателя сериала «Чистые» и фильма «Белый снег» выходит в широкий прокат 27 ноября. Главные роли в проекте о семейной паре актёров на грани развода под Новый год сыграли Егор Корешков, Александра Власова, Олеся Иванченко, Олег Комаров, Игорь Царегородцев, Борис Каморзин, Ксения Каталымова и Ольга Хохлова.

«Тик-так»


«Золотое дно-2»
Онлайн-кинотеатры Иви и START опубликовали тизер-трейлер второго сезона драмы о губительной силе денег. Борьба за управление «Галактикой» продолжается — империя оказывается в шатком положении. Угрозы нависают со всех сторон: компания попадает под санкции, акционеры стремятся избавиться от «токсичного» актива, семейные узы Градовых трещат по швам, а на горизонте появляются новые непримиримые враги.

«Золотое дно-2». Тизер-трейлер

Читать «Золотое дно»: Счастье не построишь

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Агент времени: Глава Инду. Фильм»
4 декабря кинопрокатная компания «Русский Репортаж» выпускает в прокат приквел сериала «Агент времени», который стал международным хитом. Режиссёр фильма и автор сценария — Ли Хаолин, известный благодаря культовым сериалам «Благословение небожителей» и «Быть героем Х». По сюжету, чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое, но вскоре понимает что судьба поймала его в ловушку.

«Агент времени: Глава Инду. Фильм»

Смотреть онлайн «Агент времени»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Таламаска: Тайный орден»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» порадовал трейлером новой мистической истории по мотивам романов Энн РайсИнтервью с вампиром», «Мэйфейрские ведьмы») о тайной организации, хранящей информацию о вампирах, ведьмах и других инфернальных сущностях. В сериале играют Николас Дентон, Уильям Фихтнер, Элизабет МакГовернАббатство Даунтон»), Джейсон Шварцман и Эрик Богосян.

«Таламаска: Тайный орден»

Смотреть онлайн «Мэйфейрские ведьмы»

«Пушистые каникулы»
Вышел официальный русскоязычный трейлер приключенческой комедии. Это история о лете, которое многое изменит: с обаятельным говорящим скунсом, детьми, готовыми на всё ради любимого лагеря, и лесом, в котором скрывается больше, чем кажется. Фильм сняла режиссёр Сильвия Кер, известная по работе над сериалами «Элита» и «Галерея Вельвет».

«Пушистые каникулы»

Смотреть онлайн Сериал «Гранд отель», над которым работала Сильвия Кер

«Мышиный переполох»
Семейная комедия в духе фильма «Один дома» получила локализованный трейлер. Главные герои — семейка дружных мышей, предвкушающих Рождество в большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди! Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков! Так кто же в доме настоящий хозяин?

«Мышиный переполох»

Читать «Ёлки лохматые»: Крадущийся домушник, затаившийся Пират

«Роковая черта: Невинность»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартовал второй сезон скандинавского сериала о журналистке Норе Санд (Марие Сандё Йондаль). Её новое дело на первый взгляд обещает быть максимально простым. У бассейна находят тело женщины, в убийстве подозревают её сожителя Тома, в прошлом занимавшегося мошенничеством. Но, погружаясь в его прошлое, Нора понимает, что всё гораздо сложнее.

«Роковая черта». 2 сезон

Смотреть онлайн «Роковая черта»
