Счастье по-турецки, развод под Новый год и ужасы российской глубинки: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Красавица»
Кинопрокатная компания «Вольга» показала тизер-трейлер исторической драмы Антона Богданова
— основанной на реальных событиях истории о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. У ленты впечатляющий актёрский состав: Слава Копейкин
, Стася Милославская
, Виктор Сухоруков
, Иван Добронравов
, Владимир Афанасьев
и Юлия Пересильд
.
«Красавица». Тизер-трейлер
«Близкое счастье»
В сети состоялась премьера трейлера оригинального сериала KION со звёздами турецкого кино. Вместе с ними в проекте снялись Алина Воскресенская
, Михаил Кремер
, Анна Ардова
и Вадим Андреев
. Это история о любви, развернувшаяся на фоне яркого и контрастного Стамбула. В центре сюжета — русская девушка Нина, выросшая в Турции, и бизнесмен Руслан, владелец крупного торгового центра.
«Близкое счастье»
«Мора»
Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер полнометражного фолк-хоррора. В центре сюжета — компания зумеров, решивших отправиться исследовать языческие культы в российскую глубинку. Однако реальность оказывается гораздо страшнее, чем ребята себе представляли. В фильме снялись Андрей Мартынов
, Виктория Воробьёва
, Матвей Астраханцев
, Кирилл Митрофанов
, Артемий Лебедев
, певица Hofmannita
и другие.
«Мора»
«День манги»
Кинокомпания «Прайм Пикчерс» объявила о завершении создания короткометражного фильма студентов и выпускников Московской школы кино. Это история о деревенском мальчике Мите, который знакомится с Кирой – фанаткой комиксов манга, и неожиданно его мир наполняется новыми красками. Режиссёром фильма выступил Андрей Васильев
, роли сыграли Тимофей Черский
, Агния Воробьёва
и другие.
«День Манги». Тизер
«Метод-3»
«Кинопоиск» поделился трейлером продолжения культового сериала Юрия Быкова
. Родион Меглин (Константин Хабенский
) больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков в исполнении Никиты Кологривого
, Льва Зулькарнаева
, Эльдара Калимулина
, Анны Банщиковой
, Снежаны Самохиной
, Игоря Черневича
, Егора Кенжаметова
, Дениса Бургазлиева
и Анны Савранской
.
«Метод-3»
«Тик-так»
Комедия для влюблённых и уже не очень от создателя сериала «Чистые
» и фильма «Белый снег
» выходит в широкий прокат 27 ноября. Главные роли в проекте о семейной паре актёров на грани развода под Новый год сыграли Егор Корешков
, Александра Власова
, Олеся Иванченко
, Олег Комаров
, Игорь Царегородцев
, Борис Каморзин
, Ксения Каталымова
и Ольга Хохлова
.
«Тик-так»
«Золотое дно-2»
Онлайн-кинотеатры Иви и START опубликовали тизер-трейлер второго сезона драмы о губительной силе денег
. Борьба за управление «Галактикой» продолжается — империя оказывается в шатком положении. Угрозы нависают со всех сторон: компания попадает под санкции, акционеры стремятся избавиться от «токсичного» актива, семейные узы Градовых трещат по швам, а на горизонте появляются новые непримиримые враги.
«Золотое дно-2». Тизер-трейлер
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Агент времени: Глава Инду. Фильм»
4 декабря кинопрокатная компания «Русский Репортаж» выпускает в прокат приквел сериала «Агент времени
», который стал международным хитом. Режиссёр фильма и автор сценария — Ли Хаолин
, известный благодаря культовым сериалам «Благословение небожителей
» и «Быть героем Х
». По сюжету, чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое, но вскоре понимает что судьба поймала его в ловушку.
«Агент времени: Глава Инду. Фильм»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Таламаска: Тайный орден»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» порадовал трейлером новой мистической истории по мотивам романов Энн Райс
(«Интервью с вампиром
», «Мэйфейрские ведьмы
») о тайной организации, хранящей информацию о вампирах, ведьмах и других инфернальных сущностях. В сериале играют Николас Дентон
, Уильям Фихтнер
, Элизабет МакГоверн
(«Аббатство Даунтон
»), Джейсон Шварцман
и Эрик Богосян
.
«Таламаска: Тайный орден»
«Пушистые каникулы»
Вышел официальный русскоязычный трейлер приключенческой комедии. Это история о лете, которое многое изменит: с обаятельным говорящим скунсом, детьми, готовыми на всё ради любимого лагеря, и лесом, в котором скрывается больше, чем кажется. Фильм сняла режиссёр Сильвия Кер
, известная по работе над сериалами «Элита
» и «Галерея Вельвет
».
«Пушистые каникулы»
«Мышиный переполох»
Семейная комедия в духе фильма «Один дома
» получила локализованный трейлер. Главные герои — семейка дружных мышей, предвкушающих Рождество в большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди! Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков! Так кто же в доме настоящий хозяин?
«Мышиный переполох»
«Роковая черта: Невинность»
В онлайн-кинотеатре «Амедиатека» стартовал второй сезон скандинавского сериала о журналистке Норе Санд (Марие Сандё Йондаль
). Её новое дело на первый взгляд обещает быть максимально простым. У бассейна находят тело женщины, в убийстве подозревают её сожителя Тома, в прошлом занимавшегося мошенничеством. Но, погружаясь в его прошлое, Нора понимает, что всё гораздо сложнее.
«Роковая черта». 2 сезон
