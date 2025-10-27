Александр Яценко переедет на Дальний Восток и станет «Обнальщиком» 13 ноября

Действие сериала разворачивается в 2013 году, в центре сюжета — отношения отца Михаила и его сына Леши. Главные герои после краха бизнеса главы семейства переезжают из мегаполиса в город Восточный. На первый взгляд, это провинциальная глушь, но на деле — место строительства игорной зоны, которая превратит регион в новую точку притяжения. Леша придумывает обнальную технологию, с помощью которой выводить миллионы можно безопасно и даже почти легально. Находясь в отчаянном положении, Михаил решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Отец и сын вместе начинают обналичивать деньги для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.
Съемки сериала проходили во Владивостоке, в Находке и Москве. Режиссер-постановщик Борис Акопов отмечает, что для него этот сериал не только про сложные финансовые схемы и криптовалюту: «Для меня это история о семье и их переезде, о поиске базовых ценностей, которые всегда должны присутствовать в нашей жизни, про правильные отношения отцов и детей. Про то, как герои пытаются себя интегрировать в новых обстоятельствах и чужом городе. Недавно меня журналисты спросили о том, почему сейчас бум на криминальную драматургию. Но я думаю, что она была интересна всегда, потому что это захватывающая история, у нее есть динамика, полет. В ней есть вопросы жизни и смерти, здесь ставки высоки. И это всегда интересно. Наверное, когда решаются судьбы, зритель включается в историю глубже, плотнее проникает, потому что сопереживает героям. Если персонаж цепляет, то все коллизии, происходящие с ним, захватывают».
Кастинг шел несколько месяцев. По признанию Бориса Акопова, для него было важно, чтобы сложился актерский тандем: «В центре сюжета — семья: отец, мать и сын. Мне хотелось, чтобы у нас была слаженная команда, чтобы можно было почувствовать, что это настоящая семья. Чтобы зритель был уверен в том, что у главных героев за плечами много лет совместной жизни со своими проблемами, которые они стараются решить. Также мне интересно работать с молодыми артистами, потому что хочется открывать новые лица, таланты. Это, как мне кажется, тоже одна из моих задач. Я очень рад тому, что мы нашли хороших молодых артистов и, возможно, наш сериал станет для них трамплином в их актерской карьере».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Одну из главных ролей — Леши — исполняет Федор Кудряшов. У молодого актера с его героем всего год разницы: Леше по сценарию 16, а самому Федору 17. Для него это первая большая роль. «Мой герой Леша — подросток, который все время пытается стать взрослее. Он старается отгородиться от родителей. Обстоятельства, которые с ним происходят, обязывают к тому, чтобы решать все самостоятельно. Из-за этого начинаются проблемы, которые мы покажем в сериале. Когда произносишь текст в сцене, надо понимать, что при этом твой герой имеет в виду. Поэтому за время подготовки к роли я узнал, что такое блокчейн, биткоин и как все это взаимосвязано с NFT. Мне кажется, что у нас на площадке с “моим отцом” Александром Яценко сложился отличный тандем. Я благодарен судьбе за то, что мы вместе работаем. Саша помогал мне на площадке. Мы даже вне съемок могли встретиться с ним и обсудить какие-то сцены, пройтись по тексту сценария, что-то вместе выучить», — признается Федор Кудряшов.
Почти половина всех съемочных дней сериала «Обнальщик» прошла на территории Приморского края. По признанию группы, этот регион уникален с точки зрения локаций. Тут есть разные природные объекты: холмы, сопки, пещеры, бухты и многое другое. Во Владивостоке съемочная группа работала в морском терминале «Порт Поспелово», бухтах Тихая и Воевода, мысе Тобизина и даже пещерах. А в Находке нашелся дом, где по сценарию живут главные герои. Он стоит прямо на заливе между двумя сопками. Его случайно увидел с трассы режиссер Борис Акопов. Дом был старый, и для съемок проекта его немного изменили, достроили веранду. Хозяин жилища был нанят как один из постановщиков, получал зарплату и вместе со всеми приводил в порядок свой сад и сам участок.
Китайский квартал — еще одна из основных локаций во Владивостоке. Здесь было важно показать, как азиатская действительность вплетается в российскую, создавая единое пространство. Визуальным центром этой идеи становится Китайский квартал. Это атмосферное место, в котором происходят несколько ключевых событий сериала. Квартал задуман не как мрачный или маргинальный объект, а как живое, самобытное пространство со своей эстетикой и ритмом. Шумный рынок, бар на крыше, украшенный резными деревянными узорами, а характерные детали архитектуры создают особую атмосферу пограничности, где пересекаются разные культуры и судьбы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Большое внимание было уделено не только восточным декорациям, но и всем тем деталям, которые перенесут зрителей в 2013 год. «Весь мир этого проекта придумывался за несколько месяцев до начала съемок. Мы рисовали эскизы, приезжали заранее в Приморье, чтобы изучить местность. Из того времени — 2013 года — мы взяли машины, телефоны и фоновый рекламный язык. Например, можно будет увидеть в кадре баннеры. Если помните, то в тот период было много таких рекламных растяжек и надписей, которые буквально на каждом углу о чем-то кричали», — рассказывает художник-постановщик Георгий Голицын.
Активное участие в работе над сериалом приняли и местные жители. Они не только были задействованы в съемках различных эпизодов, но и стали частью группы. «Мне всегда хотелось побывать на Дальнем Востоке. И именно в командировке. Потому что через кино можно увидеть целую жизнь, но в очень короткие сроки. Познакомившись с Приморьем, с теми людьми, которые работали с нами на площадке, артистами, технической группой, хочется развивать кино в регионах. Мне кажется, что зритель хочет видеть, как живет наша большая страна», — добавляет Борис Акопов.
