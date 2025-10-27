Телепремьера сериала «Разящий луч» с Иваном Колесниковым и Дарьей Мороз состоится 3 ноября

Сюжет сериала разворачивается в СССР в 70-х годах. В прошлом талантливый физик, а ныне успешный валютный спекулянт Ким Никаноров (Иван Колесников) попадает в опасную игру двух разведок – КГБ и ЦРУ. Американцы пытаются проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Евгений Харитонов), разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин (Кирилл Гребенщиков) вербует Кима с целью установления канала дезинформации о деятельности лаборатории. Кима снова устраивают работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ. Все идет по плану КГБ, пока Ким не сталкивается с очень опытной и изощренной противницей – агентом ЦРУ с позывным Леонардо (Дарья Мороз). Она уверена: Ким – подставная фигура КГБ.
«В период холодной войны борьба контрразведок была на самом пике. Особенно это касалось сферы научных открытий, разработок для военно-промышленного комплекса. Важно стать первыми. А также противостоять попыткам украсть идеи, внедрить агентов, повлиять на ученых, переманить их… В сериале "Разящий луч" речь идет о применении лазера для целей военно-промышленного комплекса. В нашем шпионском детективе в центре событий – человеческая драма, главный герой попадает в ситуацию, когда он вынужден стать двойным агентом. Это история о сложном выборе», — рассказывает режиссер Алексей Мурадов.
