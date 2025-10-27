Кино-Театр.Ру
Телепремьера сериала «Разящий луч» с Иваном Колесниковым и Дарьей Мороз состоится 3 ноября

27 октября
2025 год

27 октября 2025
Телевизионная премьера сериала «Разящий луч» с Иваном Колесниковым и Дарьей Мороз состоится 3 ноября на РЕН ТВ. В шпионском детективе также сыграли Евгений Харитонов, Павел Трубинер, Кирилл Гребенщиков и Марина Петренко, сообщает пресс-служба телеканала. Все серии проекта покажут в один день, начиная с 8:45.

фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Сюжет сериала разворачивается в СССР в 70-х годах. В прошлом талантливый физик, а ныне успешный валютный спекулянт Ким Никаноров (Иван Колесников) попадает в опасную игру двух разведок – КГБ и ЦРУ. Американцы пытаются проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Евгений Харитонов), разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин (Кирилл Гребенщиков) вербует Кима с целью установления канала дезинформации о деятельности лаборатории. Кима снова устраивают работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ. Все идет по плану КГБ, пока Ким не сталкивается с очень опытной и изощренной противницей – агентом ЦРУ с позывным Леонардо (Дарья Мороз). Она уверена: Ким – подставная фигура КГБ.

«В период холодной войны борьба контрразведок была на самом пике. Особенно это касалось сферы научных открытий, разработок для военно-промышленного комплекса. Важно стать первыми. А также противостоять попыткам украсть идеи, внедрить агентов, повлиять на ученых, переманить их… В сериале "Разящий луч" речь идет о применении лазера для целей военно-промышленного комплекса. В нашем шпионском детективе в центре событий – человеческая драма, главный герой попадает в ситуацию, когда он вынужден стать двойным агентом. Это история о сложном выборе», — рассказывает режиссер Алексей Мурадов.

Автором идеи сериала выступил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Генеральными продюсерами значатся Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Александр Стариков и Мария Гречишникова. За производство отвечали РЕН ТВ, Star Media Vision при поддержке при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Lomova_E (Шахты)   27.10.2025 - 14:30
Ну судя по анонсам, сюжет обещает быть динамичным и разносторонним - детективные истории, психологическая драма и возможно элементы триллера. И актерский состав удачный, вроде. читать далее>>
