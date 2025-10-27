Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
27 октября 2025
Премьера документального сериала «Дорогой Вилли. Настоящая история» состоится в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION, а также на телеканале РЕН ТВ 1 ноября. Режиссером проекта выступил Олег Пак.

Документальный сериал «Дорогой Вилли. Настоящая история» выйдет 1 ноября
фото: пресс-служба проекта

Эта история впервые выходит в свет в документальном формате, дополнительно к художественному сериалу «Дорогой Вилли», где роли Брежнева и Брандта исполнили Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро. Автор, сценарист и продюсер проекта Игорь Прокопенко собирал материалы более двадцати лет. В основу фильма легли его личные встречи и интервью с участниками тех событий — Эгоном Баром, Маркусом Вольфом, Вячеславом Кеворковым и другими.

Леонид Брежнев и Вилли Брандт находились по разные стороны идеологической пропасти, но именно их личный контакт, скрытый даже от спецслужб, стал поворотным моментом в истории XX века. Зрителям покажут уникальные архивные документы, редкие кадры хроники и эксклюзивные интервью с очевидцами событий — дипломатами, историками, сотрудниками разведки. Проект воссоздает подлинную атмосферу 1970-х годов, когда каждое слово могло стать поводом для третьей мировой войны, а один жест доброй воли — шансом на мир во всем мире.

«Больше всего меня поразил масштаб личной дипломатии. Мы привыкли думать, что международная политика — это системы и стратегии. Но в реальности многое решают рукопожатия и разговоры без свидетелей. Один из таких разговоров и стал поворотным моментом. Совместить документальную основу и драматический сюжет было непросто, но это единственный честный путь. Мы не вдохновлялись фактами — мы на них опирались. Поэтому рядом с художественным сериалом идут четыре документальные серии, чтобы зритель мог сам сопоставить и сделать вывод. От зрителей я жду не откликов, а размышлений. Этот проект — не только о Брежневе и Брандте, но и о нас. Сегодня, когда мир снова стоит на грани, важно понять: где проходит граница, за которой начинается путь к миру?», — говорит Игорь Прокопенко.

«Дорогой Вилли. Настоящая история» — это попытка восстановить реальную картину времени, когда судьба мира зависела от доверия между двумя людьми.
