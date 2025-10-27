«Детские мечты — именно то, что нужно взрослым»: Наталия Орейро и Антон Филипенко в трейлере «Письма Деду Морозу»

В сети появились трейлер и постер предновогоднего проекта «Письмо Деду Морозу». Приключенческий семейный фильм с Наталией Орейро и Антоном Филипенко выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Картина снята при участии компаний «Майвэйстудия» и Magic Factory Animation. Проект киностудии Горького реализуется при поддержке Фонда кино, Правительства Москвы и «Москино». Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».
Что, если бы ваши самые сокровенные детские желания внезапно стали реальностью? Жениться на звезде «Дикого ангела», чтобы отовсюду лилась газировка, ожили игрушечные солдатики и пират Флинт. Волшебная новогодняя комедия «Письмо Деду Морозу» готова напомнить каждому взрослому, что значит — верить в чудо. Просто мечты сбываются, когда этого совсем не ждешь. Фантазии тридцатилетней давности становятся забавным и неожиданным приключением для всей семьи.
В основе фильма — история Петра Безуглова (Антон Филипенко), скучного юриста, чья жизнь состоит только из работы и правил. Но все меняется в одно мгновение, когда его сын находит старые детские письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Детские фантазии и страхи Петра внезапно прорываются в реальность, вызывая абсолютный хаос: реки газировки, ожившие игрушечные солдатики и появление самой Наталии Орейро — звезды его юношеских грез.
Наталия Орейро призналась, что давно хотела нарядиться Снегурочкой. В одной из сцен ей это удалось: «С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме – я очень этому рада».
«Это "ностальгический трип" для целого поколения. Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган "Все сбудется!" — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства», — говорит генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.
Съемки проходили в нескольких локациях, включая Москву, Санкт-Петербург и Карелию, чтобы создать эпическую и волшебную атмосферу русской зимы.
обсуждение >>