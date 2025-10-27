Кино-Театр.Ру
«Детские мечты — именно то, что нужно взрослым»: Наталия Орейро и Антон Филипенко в трейлере «Письма Деду Морозу»

27 октября
2025 год

27 октября 2025
В сети появились трейлер и постер предновогоднего проекта «Письмо Деду Морозу». Приключенческий семейный фильм с Наталией Орейро и Антоном Филипенко выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Картина снята при участии компаний «Майвэйстудия» и Magic Factory Animation. Проект киностудии Горького реализуется при поддержке Фонда кино, Правительства Москвы и «Москино». Дистрибьютором выступает «Атмосфера кино».



Что, если бы ваши самые сокровенные детские желания внезапно стали реальностью? Жениться на звезде «Дикого ангела», чтобы отовсюду лилась газировка, ожили игрушечные солдатики и пират Флинт. Волшебная новогодняя комедия «Письмо Деду Морозу» готова напомнить каждому взрослому, что значит — верить в чудо. Просто мечты сбываются, когда этого совсем не ждешь. Фантазии тридцатилетней давности становятся забавным и неожиданным приключением для всей семьи.

В основе фильма — история Петра Безуглова (Антон Филипенко), скучного юриста, чья жизнь состоит только из работы и правил. Но все меняется в одно мгновение, когда его сын находит старые детские письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Детские фантазии и страхи Петра внезапно прорываются в реальность, вызывая абсолютный хаос: реки газировки, ожившие игрушечные солдатики и появление самой Наталии Орейро — звезды его юношеских грез.

Наталия Орейро призналась, что давно хотела нарядиться Снегурочкой. В одной из сцен ей это удалось: «С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в ее наряде, и это стало возможным в фильме – я очень этому рада».

«Детские мечты — именно то, что нужно взрослым»: Наталия Орейро и Антон Филипенко в трейлере «Письма Деду Морозу»
фото: пресс-служба проекта

В фильме также играют Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Блёданс, Ольга Лапшина, Алексей Розин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов, Екатерина Шкуро и другие. Режиссером выступает Кирилл Кузин.

«Это "ностальгический трип" для целого поколения. Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган "Все сбудется!" — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства», — говорит генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Съемки проходили в нескольких локациях, включая Москву, Санкт-Петербург и Карелию, чтобы создать эпическую и волшебную атмосферу русской зимы.
