Мелодрама «Ребенок по расчету» с Кариной Балашовой откроет линейку премьер на «Dомашнем»

27 октября
2025 год

27 октября 2025
Линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует 3 ноября на «Dомашнем». В этот день в 15:00 в эфир выйдет мелодрама «Ребенок по расчету». Главные роли исполнили Карина Балашова, Эдуард Магеррамов, Александр Гурьев и Александра Богданович, сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама «Ребенок по расчету» с Кариной Балашовой откроет линейку премьер на «Dомашнем»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Аня поймала своего парня Павла на измене с ее же родственницей Мариной. Свадьба отменяется, на стрессе провалены экзамены в университет и выясняется, что она беременна. Под нажимом матери Аня выходит замуж за нелюбимого Василия и переезжает в Москву. Но семейной жизни не получилось: Вася попал в колонию, а дочка Маша потеряла слух и ей требуется сложная операция. Чтобы достать необходимую сумму, Анна соглашается стать суррогатной матерью… для ребенка Марины и Павла. Когда Павел и Анна снова встречаются, понимают, что их чувства друг к другу не угасли.

Продолжит неделю премьер 5 и 6 ноября в 19:00 мелодрама «Дар. Шрамы любви». Главные роли исполнили Екатерина Ильина, Гавриил Федотов, Ольга Сопова, Антон Жуков. Медсестра Надежда узнает, что обладает даром целительства, который ей передала деревенская ведьма. В это время в ее жизни проявляется Виктор – сын женщины, от которой Надежда получила дар. Он ищет правду о матери. Теперь им вместе придется пройти через испытания, секреты и выбор между добром и местью.

Завершает неделю премьер 7 ноября в 19:00 мелодрама «Излечу твои раны». В проекте сыграли Анна Миклош, Александр Никитин, Алина Дьяченко и Артем Зеленин. По сюжету в 2007 году акушер-гинеколог Женя становится виновницей трагедии: во время тяжелых родов новорожденная девочка получила травму. Женя уходит из профессии. Спустя 18 лет она живет и работает в провинции, одна воспитывает сына Дениса. В ее город переезжают Павел и его дочь Катя — та самая девочка из прошлого. Женя узнает ее среди пациентов и решает помочь. Между Павлом и Женей возникают чувства, но Женя скрывает, что именно она принимала роды у Катиной мамы.
версия для печати

№ 1
Angelika77   27.10.2025 - 19:47
Сюжет фильма "Ребёнок по расчёту" меня вообще убил. Это же ужас какой-то. Становиться суррогатной матерью для своего бывшего...Суррогатных мам не осуждаю, не в коем случае. Просто что, другой... читать далее>>
Всего сообщений: 1
