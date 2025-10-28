Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке»

Премьера стимпанк-драмы «История электричества в двадцатом веке
» планируется в следующем году. За производство отвечает легендарная Kyoto Animation
, подарившая зрителям «Вайолет Эвергарден
» и «Форму голоса
». Проект анонсировали еще в 2018-м, за год до трагического поджога
офиса студии. В первом трейлере уже можно погрузиться в атмосферу и услышать голоса ключевых героев.
В альтернативной версии XX века мир достиг пика паровых технологий, но дальнейший прогресс остановился. В одном из районом Киото, окутанного дымом и копотью, живет неловкая и застенчивая Инако Момокава. Она мечтает освоить искусство сакэварения, как покойная матушка, но у нее всё идет наперекосяк. Отец, суровый тодзи
, не видит в дочери преемницу и готов отдать неумеху замуж. В храме богини Инари девушка встречает дерзкого изобретателя Кихати Сакамото. В детстве он создал «Каталог электричества» — собрание идей и чертежей, способных перевернуть мир. Правда, все его наработки пропали вместе со старшим братом. Подростки объединяются, чтобы отыскать рукопись, где, возможно, спрятан ключ к будущему, о котором оба мечтают.
Постановкой занимается Минору Ота
(«Город
», «Клуб стрельбы из лука
»), за драматургию отвечает Тацухико Урахата
(«Белый ящик
», «Мастер Китон
»), а за визуальный облик героев — Кохэй Окамура
(«Вольный стиль! Последний гребок
», «Лиз и синяя птица
»). Музыку написала Хитоми Кото
, известная по академическим и инструментальным работам (для нее это первый аниме-саундтрек). Главные роли озвучили Сора Амамия
(Надзуна Нанакуса
из «Песни ночных сов
») и Юма Утида
(Мэгуми Фусигуро
в «Магической битвы
»).
Сериал основан на одноименном ранобэ Хиро Юки
. Создатели отметили, что художественный подход в экранизация будет отличаться: фоны выполнены в живописной, импрессионистской манере, а плавная анимация создаст ощущение мягкого света и движения воздуха.
