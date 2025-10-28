Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке»

28 октября
2025 год

Новости кино >>
28 октября 2025
Премьера стимпанк-драмы «История электричества в двадцатом веке» планируется в следующем году. За производство отвечает легендарная Kyoto Animation, подарившая зрителям «Вайолет Эвергарден» и «Форму голоса». Проект анонсировали еще в 2018-м, за год до трагического поджога офиса студии. В первом трейлере уже можно погрузиться в атмосферу и услышать голоса ключевых героев.


В альтернативной версии XX века мир достиг пика паровых технологий, но дальнейший прогресс остановился. В одном из районом Киото, окутанного дымом и копотью, живет неловкая и застенчивая Инако Момокава. Она мечтает освоить искусство сакэварения, как покойная матушка, но у нее всё идет наперекосяк. Отец, суровый тодзи, не видит в дочери преемницу и готов отдать неумеху замуж. В храме богини Инари девушка встречает дерзкого изобретателя Кихати Сакамото. В детстве он создал «Каталог электричества» — собрание идей и чертежей, способных перевернуть мир. Правда, все его наработки пропали вместе со старшим братом. Подростки объединяются, чтобы отыскать рукопись, где, возможно, спрятан ключ к будущему, о котором оба мечтают.

Читать Альтернативная история: аниме, где известные события показаны иначе
Постановкой занимается Минору ОтаГород», «Клуб стрельбы из лука»), за драматургию отвечает Тацухико УрахатаБелый ящик», «Мастер Китон»), а за визуальный облик героев — Кохэй ОкамураВольный стиль! Последний гребок», «Лиз и синяя птица»). Музыку написала Хитоми Кото, известная по академическим и инструментальным работам (для нее это первый аниме-саундтрек). Главные роли озвучили Сора Амамия (Надзуна Нанакуса из «Песни ночных сов») и Юма Утида (Мэгуми Фусигуро в «Магической битвы»).

Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке»

Сериал основан на одноименном ранобэ Хиро Юки. Создатели отметили, что художественный подход в экранизация будет отличаться: фоны выполнены в живописной, импрессионистской манере, а плавная анимация создаст ощущение мягкого света и движения воздуха.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об альтернативной версии космической гонки в предтече «Евангелиона» или футуристическом Шанхае в сказке о русалочке «ЧаО».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мои ночи прекраснее ваших дней: похоть и мудрость в вампирском аниме «Песнь ночных сов»
Леди Бёрд: «Лиз и синяя птица» — пронзительная история дружбы, которая ощущается на кончиках пальцев
«Винокурня семейства Комада» — взрослое аниме, убеждающее, что стакан всегда наполовину полон
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
«Форма голоса»: Не уходи безропотно во тьму
Поиск по меткам
Kyoto AnimationАнимацияанимеТрейлерЭкранизация
персоны
Сора АмамияЮма Утида
фильмы
Белая коробкаВайолет ЭвергарденГородИстория электричества в двадцатом векеКлуб стрельбы из лукаЛиз и синяя птицаМагическая битваМастер КитонПеснь ночных совФорма голоса

фотографии >>
Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке» фотографии
Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке» фотографии
Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке» фотографии
Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Галина Логинова
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Троян Беллисарио
Джон Боулс
Джеми Герц
Нино Кастельнуово
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram