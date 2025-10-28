Стартовали съемки музыкальной сказки «Щекотун» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой

Один из самых известных художников-постановщиков российского кино Сергей Февралев приступил к съемкам своего режиссерского дебюта «Щекотун» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой. За производство музыкальной сказки отвечает кинокомпания LOOKFILM при поддержке Фонда Кино, сообщает пресс-служба проекта.
фото: LOOKFILM
«Сценарий "Щекотуна" родился из моей старой театральной пьесы. Когда-то я ставил спектакли и писал для них песни — оттуда все и началось. Мне хотелось вернуть в кино ту простую магию, когда чудо рождается из обычных вещей. Это сказка про то, что важно не отчаиваться и не боятся. Она про людей, которые совершают поступки, даже если никто не верит в их успех», — говорит режиссер и автор сценария Сергей Февралев, который также выступает художником-постановщиком проекта.
История начинается с появления в школе странного кукольника (Тимофей Трибунцев) с чемоданом и песнями. Его представление нарушает привычный порядок и превращает школьный актовый зал в пространство фантазии, где оживают декорации, появляются карлики и дракон. За этим чудом наблюдает строгая, но не лишенная тепла завуч (Анна Михалкова) и мальчик (Елисей Чучилин), которого задирают одноклассники и не понимают взрослые. Именно он — случайный зритель — неожиданно оказывается внутри сказки и должен пройти путь героя, чтобы победить не чудовище, а собственный страх.
«Моя героиня — женщина, которая когда-то мечтала быть актрисой, а теперь работает в школе и пытается вернуть другим то, что сама потеряла — веру в чудо. Для меня "Щекотун" — история про второе дыхание, про то, как важно не гаснуть», — рассказывает Анна Михалкова.
обсуждение >>