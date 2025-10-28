Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Артем Быстров оказался на «Вершине»

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Съемочная группа триллера Юрия Быкова «Вершина» переехала на курорт «Архыз», где пройдут натурные сцены фильма. Главные роли играют Артем Быстров, Александр Робак, Андрей Смоляков, Мария Денисова, Анна Банщикова, Олег Фомин, Владимир Канухин, Кирилл Полухин и Иван Фоминов, сообщает пресс-служба проекта.

Артем Быстров оказался на «Вершине»
фото: пресс-служба проекта

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает человек-загадка Дмитрий Зорин (Артем Быстров), который сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто он и зачем здесь, но в составе группы любителей из десяти человек ему предстоит подняться на вершину горы под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков, Иван Фоминов). Опытные проводники знают, что погода портится и поход лучше отменить, но желание заработать сильнее. На пути к пику 5200 метров их ждут метели, снежная лавина, дикие животные, страшный холод и конфликты. Но опасность не главное препятствие для Зорина и других, ведь чем ближе к вершине, тем очевиднее: от себя невозможно сбежать, пора встретиться лицом к лицу со своими страхами и ошибками прошлого.

«Главный внутренний конфликт команды — необходимость смело взглянуть в глаза своим слабостям. Если в начале истории Зорин предстанет человеком крайне фальшивым, то ближе к финалу он приблизится к себе настоящему. В этом смысле гора станет судьей и одновременно наставником, проводником героев. Маршрут ведет Зорина и других навстречу с собой, именно эту вершину им нужно покорить», — рассказывает Юрий Быков.

Перед съемками исполнители главных ролей прошли инструктаж и тренировки под присмотром профессиональных альпинистов. В кадр попадут альплагерь «Шхельда», Безенги, Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы, курорт «Архыз» и другие места Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Съемки проходят при поддержке главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова, министра культуры Карачаево-Черкесской республики Зураба Агирбова и руководства курорта «Архыз». Над проектом работает кинокомпания «САШ-МУВИ» при поддержке Министерства культуры. Кинотеатральный релиз «Вершины» планируется в 2026 году.
обсуждение >>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   28.10.2025 - 15:14
Счастливые люди, работают в такой красоте. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Лихие»: Это — папа, это – я, это — ОПГ моя
«Дурак»: Некому березу заломати
персоны
Анна БанщиковаЮрий БыковАртём БыстровМария ДенисоваВладимир КанухинКирилл ПолухинАлександр РобакАндрей СмоляковОлег ФоминИван Фоминов

