Артем Быстров оказался на «Вершине»

По сюжету в лагерь альпинистов ночью с опозданием на два дня прибывает человек-загадка Дмитрий Зорин (Артем Быстров), который сразу начинает раздражать всех вокруг. Никто не знает, кто он и зачем здесь, но в составе группы любителей из десяти человек ему предстоит подняться на вершину горы под присмотром трех гидов (Кирилл Полухин, Андрей Смоляков, Иван Фоминов). Опытные проводники знают, что погода портится и поход лучше отменить, но желание заработать сильнее. На пути к пику 5200 метров их ждут метели, снежная лавина, дикие животные, страшный холод и конфликты. Но опасность не главное препятствие для Зорина и других, ведь чем ближе к вершине, тем очевиднее: от себя невозможно сбежать, пора встретиться лицом к лицу со своими страхами и ошибками прошлого.
«Главный внутренний конфликт команды — необходимость смело взглянуть в глаза своим слабостям. Если в начале истории Зорин предстанет человеком крайне фальшивым, то ближе к финалу он приблизится к себе настоящему. В этом смысле гора станет судьей и одновременно наставником, проводником героев. Маршрут ведет Зорина и других навстречу с собой, именно эту вершину им нужно покорить», — рассказывает Юрий Быков.
Перед съемками исполнители главных ролей прошли инструктаж и тренировки под присмотром профессиональных альпинистов. В кадр попадут альплагерь «Шхельда», Безенги, Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы, курорт «Архыз» и другие места Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
Съемки проходят при поддержке главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Темрезова, министра культуры Карачаево-Черкесской республики Зураба Агирбова и руководства курорта «Архыз». Над проектом работает кинокомпания «САШ-МУВИ» при поддержке Министерства культуры. Кинотеатральный релиз «Вершины» планируется в 2026 году.
