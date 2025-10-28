Анну Снаткину, Кузьму Котрелева и Кирилла Кяро накроет «Черное облако» 28 ноября

анонс

Ему было 40 лет

Не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Стартовали съемки музыкальной сказки «Щекотун» с Тимофеем Трибунцевым и Анной Михалковой

28 октября

Зажжем! Первый трейлер стимпанка «История электричества в двадцатом веке»

Аниме о мечтах и силе прогресса от создателей «Вайолет Эвергарден» и «Кэйона!»