Анну Снаткину, Кузьму Котрелева и Кирилла Кяро накроет «Черное облако» 28 ноября

Премьера продолжения детективного триллера «Черное облако» состоится 28 ноября в Okko. Шоураннером, сценаристом и продюсером проекта выступает обладательница ТЭФИ Дарья Грацевич, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
По задумке автора в новых эпизодах будут задействованы персонажи, погибшие в первом сезоне. Этот неожиданный поворот раскроет характеры героев и поможет ответить на те вопросы, которые до сих пор оставались без ответов.
Прошло ровно полгода с момента событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для нее, что эта способность, видимо, передалась ее дочери (Мария Мацель). Задача Оксаны ― вспомнить все, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.
