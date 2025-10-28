Кино-Театр.Ру
Анну Снаткину, Кузьму Котрелева и Кирилла Кяро накроет «Черное облако» 28 ноября

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Премьера продолжения детективного триллера «Черное облако» состоится 28 ноября в Okko. Шоураннером, сценаристом и продюсером проекта выступает обладательница ТЭФИ Дарья Грацевич, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



По задумке автора в новых эпизодах будут задействованы персонажи, погибшие в первом сезоне. Этот неожиданный поворот раскроет характеры героев и поможет ответить на те вопросы, которые до сих пор оставались без ответов.

Актерский состав пополнился новыми именами: к уже знакомым героям в исполнении Марьяны Спивак, Марии Мацель, Филиппа Янковского, Алексея Розина, Александры Урсуляк, Светланы Камыниной, Ангелины Пахомовой, Кристины Кузьминой, Павла Чернышева, Людмилы Чирковой, Сергея Новосада присоединились Анна Снаткина, Кузьма Котрелёв, Дарья Коныжева, а также Кирилл Кяро, работавший с Дарьей Грацевич почти десять лет назад на драматическом сериале «Измены».

Прошло ровно полгода с момента событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для нее, что эта способность, видимо, передалась ее дочери (Мария Мацель). Задача Оксаны ― вспомнить все, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.

Анну Снаткину, Кузьму Котрелева и Кирилла Кяро накроет «Черное облако» 28 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Продолжение детективного триллера снял режиссер Карен Оганесян, также работавший над первым сезоном сериала. Оператором проекта выступил Сергей Прекраснов, художником-постановщиком Юлия Феофанова, а художником по костюмам Дарья Фомина. Спродюсировали продолжение Андрей Левин, Роман Новиков, а в качестве генерального продюсера сериала выступил Вячеслав Дусмухаметов.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Анну Снаткину, Кузьму Котрелева и Кирилла Кяро накроет «Черное облако» 28 ноября фотографии
