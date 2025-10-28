Кино-Театр.Ру
Не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Не стало актера Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Печальную новость сообщил концертный директор Илья Новиков, уточняет ТАСС.

Не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова
фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотоп. Артист прославился как комедийный актер и шоумен, участник юмористических шоу. Он много лет играл в КВН, был резидентом Comedy Club.

Его персонаж Мухич в сериале «Полицейский с Рублевки» был настолько популярен, что получил собственный спин-офф «Детективное агентство Мухича». Среди прочих его проектов — «Герои анекдотов», «Остаться друзьями», «УничтоЖанна», «Красный 5», «Бедный олигарх» и другие. Он также принимал участие в исследовании «Рак. На пороге открытия», которое получило гран-при за оригинальный документальный проект на Третьем фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+DOC.

В августе этого года Роман Попов сообщил в своем телеграм-канале о рецидиве рака головного мозга и вызванных им осложнениях. Первый раз онкологическое заболевание у Романа было выявлено в 2018 году.
обсуждение >>
№ 3
Tatiana Kuznetsova (Санкт-Петербург)   28.10.2025 - 15:16
Светлая память.... читать далее>>
№ 2
Елена К/Л (Лабинск)   28.10.2025 - 15:09
Я вообще человек жесткий в этом плане, и к нашим, а уж тем более зарубежным, артистам не испытываю чувств сострадания и тому подобное, но тут точно не та ситуация. До последнего была надежда, что он поправится.... читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   28.10.2025 - 15:06
Какой же молодой.. О господи.. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Роман Попов
фильмы
Бедный олигархГерои анекдотовДетективное агентство МухичаКрасный 5Остаться друзьямиПолицейский с РублёвкиРак. На пороге открытияУничтоЖанна

