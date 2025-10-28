Не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Не стало актера Романа Попова
, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки
». Печальную новость сообщил концертный директор Илья Новиков
, уточняет ТАСС.
фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в городе Конотоп. Артист прославился как комедийный актер и шоумен, участник юмористических шоу. Он много лет играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
Его персонаж Мухич в сериале «Полицейский с Рублевки» был настолько популярен, что получил собственный спин-офф «Детективное агентство Мухича
». Среди прочих его проектов — «Герои анекдотов
», «Остаться друзьями
», «УничтоЖанна
», «Красный 5
», «Бедный олигарх
» и другие. Он также принимал участие в исследовании «Рак. На пороге открытия
», которое получило гран-при за оригинальный документальный проект на Третьем фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+DOC.
В августе этого года Роман Попов сообщил в своем телеграм-канале о рецидиве рака головного мозга и вызванных им осложнениях. Первый раз онкологическое заболевание у Романа было выявлено в 2018 году.
обсуждение >>