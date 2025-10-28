Завершились съемки сериала «Трудно быть богом» с Сергей Безруковым, Викторией Исаковой и Федором Бондарчуком

Завершились съемки приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. За производство проекта отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.
фото: Wink.ru / НТВ
В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец.
Съемки «Трудно быть богом» прошли в Иране и Москве, в том числе на территории Кинопарка «Москино». Здесь были построены уникальные декорации, которые по художественной задумке представляют собой сочетание архитектуры средневековой Европы и Востока. Они разместились на площади 6,5 гектара. В создании было задействовано свыше 600 строителей, инженеров, художников, скульпторов и декораторов, а возведение заняло пять месяцев. Декорация включает 48 строений, формирующих полноценный «город» для съемок. Среди них — Дворец Кондора с действующим бассейном в полтора метра, акведук высотой 14 метров и длиной более 30 метров, и огромная акваторная зона площадью 1200 квадратных метров, позволяющая проводить подводные съемки и сложнопостановочные каскадёрские трюки. Также на территории объекта была возведена центральная скульптура «Воин на пуме» высотой 17 метров и весом более 20 тонн.
