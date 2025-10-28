Кино-Театр.Ру
Завершились съемки сериала «Трудно быть богом» с Сергей Безруковым, Викторией Исаковой и Федором Бондарчуком

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Завершились съемки приключенческой остросюжетной драмы «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. За производство проекта отвечают «НМГ Студия» и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится эксклюзивно на Wink.ru, а после — на телеканале НТВ.

Завершились съемки сериала «Трудно быть богом» с Сергей Безруковым, Викторией Исаковой и Федором Бондарчуком
фото: Wink.ru / НТВ

В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец.

Как уже было объявлено ранее, роль Руматы в сериале исполняет сербский актёр Александар Радойичич. Российскому зрителю он знаком по фильму «Балканский рубеж». В роли Кондора — Сергей Безруков. В основной кастинг проекта вошли: Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Никита Кологривый, Федор Лавров, Владимир Юматов, Николай Козак, Нина Сеникар, Ирина Паутова, Лев Зулькарнаев, Равшана Куркова, Виктор Добронравов, Артемий Мильграм, Иван Агапов, Мария Денисова, Борис Зверев, Даниил Киселев, Яна Сексте и другие.

Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов. В режиссерском кресле — Дмитрий Тюрин. Продюсерами проекта выступили Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Тимур Вайнштейн, Теймур Джафаров, шоураннерами стали Теймур Джафаров и Андрей Золотарев.

Завершились съемки сериала «Трудно быть богом» с Сергей Безруковым, Викторией Исаковой и Федором Бондарчуком
фото: Wink.ru / НТВ

Съемки «Трудно быть богом» прошли в Иране и Москве, в том числе на территории Кинопарка «Москино». Здесь были построены уникальные декорации, которые по художественной задумке представляют собой сочетание архитектуры средневековой Европы и Востока. Они разместились на площади 6,5 гектара. В создании было задействовано свыше 600 строителей, инженеров, художников, скульпторов и декораторов, а возведение заняло пять месяцев. Декорация включает 48 строений, формирующих полноценный «город» для съемок. Среди них — Дворец Кондора с действующим бассейном в полтора метра, акведук высотой 14 метров и длиной более 30 метров, и огромная акваторная зона площадью 1200 квадратных метров, позволяющая проводить подводные съемки и сложнопостановочные каскадёрские трюки. Также на территории объекта была возведена центральная скульптура «Воин на пуме» высотой 17 метров и весом более 20 тонн.
обсуждение >>
№ 2
valerik61   28.10.2025 - 19:24
Кастинг шикарный! Ждем премьеры!)) читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   28.10.2025 - 18:46
какая-то гремучая смесь: Безруков и Бондарчук. Да и задумка интересная. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Иван АгаповСергей БезруковФёдор БондарчукТимур ВайнштейнМария ДенисоваТеймур ДжафаровВиктор ДобронравовБорис ЗверевАндрей ЗолотаревЛев ЗулькарнаевВиктория ИсаковаДаня КиселёвНиколай КозакНикита КологривыйРавшана КурковаФёдор ЛавровАртемий МильграмИрина ПаутоваАлександар РадойичичЯна СекстеАркадий СтругацкийБорис СтругацкийДмитрий ТабарчукДмитрий ТюринВладимир Юматов
фильмы
Балканский рубежТрудно быть богом

что почитать?

