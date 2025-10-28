Кино-Театр.Ру
Премьеру сериала «Большой человек» посвятят памяти Романа Попова

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Скоро на ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Большой человек» — последнего проекта, в котором Роман Попов снялся для канала. Актер ушел из жизни сегодня из-за продолжительной болезни. ТНТ посвятит премьеру сериала памяти Романа Попова — актера, который всегда умел смеяться над собой, вдохновлять других и оставался Большим Человеком — добрым, искренним и настоящим, отмечает пресс-служба канала.

Премьеру сериала «Большой человек» посвятят памяти Романа Попова
фото: пресс-служба ТНТ

«Руководство, команда телеканала и все коллеги по проектам выражают глубокие соболезнования родным и близким актера. Роман был частью большой семьи ТНТ — талантливым, искренним и светлым человеком. Его улыбка, жизнелюбие и чувство юмора навсегда останутся в памяти коллег, друзей и миллионов зрителей по всей стране, для которых он стал родным... Несмотря на болезнь, актер продолжал сниматься и шутить, говоря, что «смех лечит лучше химиотерапии». Его оптимизм и самоирония помогали не только ему, но и тысячам поклонников, которые видели в нём человека, умеющего держаться даже в самые трудные времена», — говорит в пресс-релизе канала.

Попов прошел долгий путь от сцены КВН и победы в «Comedy Баттле» до любимца зрителей ТНТ — человека, чьи образы всегда сочетали искренность, доброту и самоиронию. Его персонаж Мухич, наивный и обаятельный следователь, стал настоящим народным героем, а сам Роман — символом простоты и человечности. Позже актер вернулся к этому образу в спин-оффе «Детективное агентство Мухича», а также снялся во множестве комедийных проектов: «Ботан и Супербаба», «Любовь в нерабочие недели», «БУМЕРанг», «Каникулы президента» и других.

При этом Попов оставался верен юмору — жанру, с которого начинал карьеру. Он был участником шоу Comedy Club, «Не спать!», «Где логика?», а также появлялся в проектах ТВ-3 и Comedy Radio.
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   28.10.2025 - 18:41
Мне кажется, премьеры сериала будет недостаточно, чтобы почтить память этого светлого человека. читать далее>>
что почитать?