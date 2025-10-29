Быть человеком: Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова в тизер-трейлере фильма «Чудо-Юдо»

В сети появился тизер-трейлер нового приключенческого фэнтези «Чудо-Юдо
» режиссера Cерика Бейсеу
(«Заклятье. Шёпот ведьм
») — новой сказки от создателей «Конька-Горбунка
», «По щучьему велению
», «Огниво
» и «Горыныча
».
«Чудо-Юдо». Тизер-трейлер
В центре сюжета – Отрада, дочь могущественных магов Болотницы и Черногора. В день своего совершеннолетия Отрада узнает, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней по наследству от родителей. Чтобы исправить ситуацию, юной волшебнице необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж… Вместе с Отрадой в мир людей отправляется ее таинственный друг — Чудо-Юдо, который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя и даже в прекрасного принца.
«Чудо-Юдо» так же, как и «Горыныч», — оригинальная история, а не адаптация известной сказки
, — рассказал продюсер Сергей Сельянов
. — Наша история о любви и о поисках себя. Живет себе такое лесное существо, Чудо-Юдо, которое и волком может обернуться, и птицей, и прекрасным принцем. Живет и не думает о том, кто он на самом деле. И только когда ему приходится примерить на себя обличье человека, он начинает размышлять: кто же он такой на самом деле?
Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков
, Виктория Исакова
, София Лопунова
, Микита Воронов
, Риналь Мухаметов
, Артур Бесчастный
, Сергей Епишев
и другие. Съёмки проходили в Ленинградской области, в Москве, на Кольском полуострове в Хибинах.
В широкий прокат «Чудо-Юдо
» выйдет 22 октября 2026 года.
