Быть человеком: Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова в тизер-трейлере фильма «Чудо-Юдо»

29 октября
2025 год

29 октября 2025
В сети появился тизер-трейлер нового приключенческого фэнтези «Чудо-Юдо» режиссера Cерика БейсеуЗаклятье. Шёпот ведьм») — новой сказки от создателей «Конька-Горбунка», «По щучьему велению», «Огниво» и «Горыныча».

«Чудо-Юдо». Тизер-трейлер

В центре сюжета – Отрада, дочь могущественных магов Болотницы и Черногора. В день своего совершеннолетия Отрада узнает, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней по наследству от родителей. Чтобы исправить ситуацию, юной волшебнице необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж… Вместе с Отрадой в мир людей отправляется ее таинственный друг — Чудо-Юдо, который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя и даже в прекрасного принца.

«Чудо-Юдо» так же, как и «Горыныч», — оригинальная история, а не адаптация известной сказки, — рассказал продюсер Сергей Сельянов. — Наша история о любви и о поисках себя. Живет себе такое лесное существо, Чудо-Юдо, которое и волком может обернуться, и птицей, и прекрасным принцем. Живет и не думает о том, кто он на самом деле. И только когда ему приходится примерить на себя обличье человека, он начинает размышлять: кто же он такой на самом деле?

Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Виктория Исакова, София Лопунова, Микита Воронов, Риналь Мухаметов, Артур Бесчастный, Сергей Епишев и другие. Съёмки проходили в Ленинградской области, в Москве, на Кольском полуострове в Хибинах.

В широкий прокат «Чудо-Юдо» выйдет 22 октября 2026 года.
