Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября

29 октября
2025 год

Новости кино >>
29 октября 2025
С 1 ноября эксклюзивно на viju стартует исторический сериал «Эна, королева Испании». Телепремьера на viju+ Serial состоится 17 ноября, уточняет пресс-служба стримингового сервиса.

«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября
фото: пресс-служба стримингового сервиса viju

Зрителям расскажут про британскую принцессу Викторию Евгению Баттенбергскую. Ради любви и короны Испании она бросила семью, родину и даже веру. Но ее сказка внезапно закончилась в день свадьбы. Во время торжества произошел теракт, и с этого момента жизнь Эны превратилась в череду испытаний. Холодность мужа, враждебность свекрови, недоверие подданых, болезни детей. Тем не менее, Эна не сломалась и посвятила себя благотворительности – помогала беднякам, участвовала в переустройстве Испанского Красного креста, создала школу для медсестер и Лигу против рака. Она превратилась в женщину, которая опередила время и вписала свое имя в историю Испании.

Титульную роль исполнила звезда сериала «Иерро» Кимберли Телл. Актриса смогла по-настоящему прожить роль, ведь она сама оказалась иностранкой в другой культуре. Короля Альфонсо XIII сыграл Хоан Амаргос. Компанию им составили Эльвира Мингуес, Лусия Герреро и другие актеры.

«Эна, королева Испании»

В основу сценария лег роман испанской писательницы и журналистки Пилар Эйр. Она показала Эну без пафоса – живую и уязвимую, но при этом страстную и сильную. Это женщина, чья жизнь стала драмой, а не сказочной историей с принцем на белом коне. Адаптацией сценария занялся Хавьер Оливарес, работавший над культовым «Министерством времени». Режиссерское кресло поделили Анаис Парето Онгена и Эстель Диас.

Все наряды сшиты с ювелирной точностью и передают дух той эпохи. Съемки проходили в подлинных исторических локациях: Королевском дворце Мадрида, дворцах Ла-Гранха, Сантонья, Ла-Магдалена, лабиринте Виллапресенте и старинных кварталах Мадрида.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   29.10.2025 - 16:31
Удивляет, почему мы постоянно видим истории сильных женщин прошлого века или даже нашего современного времени? Вся эта пропаганда феминизма поперек горла, честно говоря. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
На viju эксклюзивно в России начался показ костюмированной фэнтези-дорамы «Орден цветов»
На стриминге viju стартовало детское шоу «viju как ты растешь»
«Министерство времени» стало эксклюзивом сервиса viju
Иногда они возвращаются: viju эксклюзивно покажет сай-фай сериал «Воскрешение»
Поиск по меткам
viju
персоны
Хоан АмаргосЛусия ГеррероЭстель ДиасЭльвира МингуесАнаис Парето ОнгенаКимберли Телл
фильмы
ИерроМинистерство времениЭна, королева Испании

фотографии >>
«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября фотографии
«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября фотографии
«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября фотографии
«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Костас Сморигинас
28 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Лидия Константинова
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Петронелла Баркер
Мариуш Дмоховский
Джанет Монтгомери
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
Роберт Харди
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?