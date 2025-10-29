«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября

С 1 ноября эксклюзивно на viju стартует исторический сериал «Эна, королева Испании». Телепремьера на viju+ Serial состоится 17 ноября, уточняет пресс-служба стримингового сервиса.
фото: пресс-служба стримингового сервиса viju
Зрителям расскажут про британскую принцессу Викторию Евгению Баттенбергскую. Ради любви и короны Испании она бросила семью, родину и даже веру. Но ее сказка внезапно закончилась в день свадьбы. Во время торжества произошел теракт, и с этого момента жизнь Эны превратилась в череду испытаний. Холодность мужа, враждебность свекрови, недоверие подданых, болезни детей. Тем не менее, Эна не сломалась и посвятила себя благотворительности – помогала беднякам, участвовала в переустройстве Испанского Красного креста, создала школу для медсестер и Лигу против рака. Она превратилась в женщину, которая опередила время и вписала свое имя в историю Испании.
В основу сценария лег роман испанской писательницы и журналистки Пилар Эйр. Она показала Эну без пафоса – живую и уязвимую, но при этом страстную и сильную. Это женщина, чья жизнь стала драмой, а не сказочной историей с принцем на белом коне. Адаптацией сценария занялся Хавьер Оливарес, работавший над культовым «Министерством времени». Режиссерское кресло поделили Анаис Парето Онгена и Эстель Диас.
Все наряды сшиты с ювелирной точностью и передают дух той эпохи. Съемки проходили в подлинных исторических локациях: Королевском дворце Мадрида, дворцах Ла-Гранха, Сантонья, Ла-Магдалена, лабиринте Виллапресенте и старинных кварталах Мадрида.
