Светлана Пермякова переживает за свою корову в эксклюзивном отрывке из «Паромщика»

29 октября
2025 год

29 октября 2025
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из драмеди Федора Попова «Паромщик», которое выйдет в прокат 30 октября.

«Паромщик». Отрывок

В опубликованном фрагменте можно увидеть Светлану Пермякову в ярком образе хозяйки коровы. По сюжету это обычная жительница села, которая души не чает в своей кормилице Юльке. В реальности корову зовут Майя — это корова из соседнего хозяйства, которую никто для съемок не дрессировал. Актриса нашла путь к сердцу Майки, который лежал через доброту и желудок: Светлана подкармливала корову тыквой и яблоками. Сыграла рогатая актриса замечательно. «Майка делала в кадре все, что надо: слушала меня, когда я с ней разговаривала, поворачивалась в нужные моменты, шла рядом, ждала, откликалась на имя Юлька. Партнерство было превосходным, всем бы так работать — потрясающая актерская работа», — смеется Пермякова.

По сценарию Юлька была стельной коровой, вот-вот должна была родить. Это усложнило актрисе задачу, но принесло много эмоций. «На бумаге все выглядит просто: баба идет с коровой, нужно ее завести на паром, где она должна отелиться. Но в реальности все сложнее — рядом с тобой животное, которое актерству не обучено. Потом появляется теленок — он был, конечно же, корове неродной. Ветеринар объяснял, что корова может его боднуть, поэтому мне надо было защищать теленка и одновременно взаимодействовать с коровой. Когда я разрыдалась — это были настоящие слезы, катарсис — все произошло, все получилось. На нас троих: на Юльку, теленка и меня нахлынуло счастье. В работе с животными бывают очень трогательные моменты», — вспоминает Светлана Пермякова.

Светлана Пермякова переживает за свою корову в эксклюзивном отрывке из «Паромщика»

«Паромщик» представляет собой историю о простых людях из запорожского села, наших современниках, рассказанную с юмором и любовью к героям. За внешней простотой скрыто много подтекстов. Это доброе кино с ноткой иронии, которое оставляет зрителю пространство для размышлений. Каждый герой фильма – отдельная маленькая, но важная история.

Главный герой, паромщик Константиныч (Артем Алексеев), после того, как старый мост через приазовский лиман был разрушен и разобран на металлолом, стал перевозить людей на пароме. Он соединяет противоположные берега, судьбы односельчан, родных и близких. А еще у Константиныча есть своя мечта, но неизвестно, сможеть ли он ее осуществить. В картине также сыграли Наталья Бергер, Эдуард Радзюкевич, Анна Уколова, Александр Обласов, Наталия Медведева, Александр Пашутин, Евгений Воскресенский, Александр Марин, Юлия Сулес, Диана Деева и Наталья Попова.
Сказка Пушкина, русские иконы и Екатерина II: главные трейлеры за неделю
«Буратино», «Весельчак У» и «Отель "У погибшего альпиниста"» получат поддержку Фонда кино
«Авиатор», «Злой город» и «Щекотун» получат поддержку Фонда кино
Трейлер
Артём Алексеев (II)Наталья БергерЕвгений ВоскресенскийДиана ДееваАлександр МаринНаталия Медведева (III)Александр ОбласовАлександр ПашутинСветлана ПермяковаФёдор ПоповЭдуард РадзюкевичЮлия СулесАнна Уколова
Паромщик

что почитать?