Нейросетевая Дарья Блохина попадет в голову Владимира Епифанцева 10 ноября

Зрителям расскажут про Василия Фролова (Епифанцев), полицейского старой закалки, чья жизнь полна бытовых и служебных проблем. Из-за ревности он лишился жены и дома, на работе сталкивается с нереалистичными требованиями повышать раскрываемость, а отношения с дочерью обостряются из-за ее сомнительного круга общения. Неожиданное стечение обстоятельств меняет все: в голову Василия попадает новейшая нейросеть svt 1.9 — или просто Света (Блохина). На первый взгляд, брутальный мент и искусственный интеллект несовместимы, но именно это необычное партнерство открывает для героя новые возможности. Вместе они ловят закладчиков, контролируют ухажеров дочери и ищут способы наладить личную жизнь Васи. Однако связь с нейросетью становится и угрозой: если Свету не извлечь, Фролов может погибнуть. По словам Дарьм Блохиной, «Света — искусственный интеллект, но я старалась сделать ее живой, со своими эмоциями и реакциями. Она копирует поведенческие паттерны с женских форумов — отсюда легкая капризность и обидчивость, которые делают ее человечной. Иногда Света становится для Василия настоящей головной болью — просто потому, что не всегда улавливает контекст и все воспринимает буквально. Но при этом она, безусловно, его напарница. Света любит Васю, он для нее — очень важный объект».
Каждая серия «Нейроваси» — это отдельная история, где Василий и Света расследуют новое дело, сталкиваются с абсурдными ситуациями и вынуждены искать компромиссы. На фоне комедийных обстоятельств зрителей ждут и драматические повороты: от разоблачений, которые не дают спать ночами, до моментов, когда правда о будущем героя доводит близких до слез. Для Владимира Епифанцева «"Нейровася" — не про засилье искусственного интеллекта, а скорее про дефицит человеческого. Это история о том, как машина побуждает человека задуматься о своем предназначении и понять, чем живой человек все-таки отличается от искусственного. И именно через это раскрывается мой герой. Василий Фролов продолжает делать свок дело, даже когда в его голове происходят чудеса, выходящие за рамки реальности. Он не идет на компромиссы, остактся верен себе, и в этом — его сила. Мне близка его вера, наивность и открытость к зрелости, когда человек способен признать ребёнка внутри себя и с благодарностью принять мудрость, которая выше его интеллекта».
Режиссером сериала выступил Георгий Даниелянц, а оператором — Максим Молчанов. «Сегодня уже не нужно объяснять, что такое нейросеть — мы все так или иначе сталкиваемся с результатами их "деятельности". Для нас было важнее другое — контраст. Света для Васи становится его альтер эго: они как черное и белое, полярно разные, но учат друг друга быть людьми. Она — правилам, он — как их нарушать. Мы делали Свету умным, начитанным ребенком, который не понимает законов взрослой жизни. В этом и трогательность, и комичность. На нее невозможно обидеться, но она не может не бесить своей правильностью. С режиссерской точки зрения самое интересное — всегда найти ключ к сердцу зрителя, чтобы ему было весело, но при этом было над чем задуматься. "Нейровася" — прежде всего комедия, поэтому мы ждем смеха в "зрительном зале". Но истории, в которых некому сопереживать или которые нельзя обсудить с друзьями, долго не живут. Поэтому мы сделали все, чтобы "Нейровасю" можно было смотреть, сопереживать, обсуждать и, главное, пересматривать», — говорит Георгий Даниелянц.
«"Нейровася" — это история о столкновении старого и нового мира, но без морализаторства и страха перед технологиями. Мы рассказываем не о том, как нейросеть захватывает сознание человека, а о том, как человек остается собой — со своими чувствами, слабостями, смешными ошибками и способностью к любви. Это современная комедия, где через юмор и абсурд мы говорим о самых человеческих вещах. Когда в одном кадре встречаются Владимир Епифанцев и искусственный интеллект — зрителю точно скучно не будет», — считает генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
