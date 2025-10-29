Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Нейросетевая Дарья Блохина попадет в голову Владимира Епифанцева 10 ноября

29 октября
2025 год

Новости кино >>
29 октября 2025
На ТНТ 10 ноября в 20:00 состоится премьера 20-серийной комедии «Нейровася», созданной продюсерскими компаниями «Пензфильммаш» и Lazy Dog Production. Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Владимир Епифанцев, Дарья Блохина, Анастасия Панина, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин, Юлия Ильина, Юрий Тарасов и Роберт Захарян.


Зрителям расскажут про Василия Фролова (Епифанцев), полицейского старой закалки, чья жизнь полна бытовых и служебных проблем. Из-за ревности он лишился жены и дома, на работе сталкивается с нереалистичными требованиями повышать раскрываемость, а отношения с дочерью обостряются из-за ее сомнительного круга общения. Неожиданное стечение обстоятельств меняет все: в голову Василия попадает новейшая нейросеть svt 1.9 — или просто Света (Блохина). На первый взгляд, брутальный мент и искусственный интеллект несовместимы, но именно это необычное партнерство открывает для героя новые возможности. Вместе они ловят закладчиков, контролируют ухажеров дочери и ищут способы наладить личную жизнь Васи. Однако связь с нейросетью становится и угрозой: если Свету не извлечь, Фролов может погибнуть. По словам Дарьм Блохиной, «Света — искусственный интеллект, но я старалась сделать ее живой, со своими эмоциями и реакциями. Она копирует поведенческие паттерны с женских форумов — отсюда легкая капризность и обидчивость, которые делают ее человечной. Иногда Света становится для Василия настоящей головной болью — просто потому, что не всегда улавливает контекст и все воспринимает буквально. Но при этом она, безусловно, его напарница. Света любит Васю, он для нее — очень важный объект».

Каждая серия «Нейроваси» — это отдельная история, где Василий и Света расследуют новое дело, сталкиваются с абсурдными ситуациями и вынуждены искать компромиссы. На фоне комедийных обстоятельств зрителей ждут и драматические повороты: от разоблачений, которые не дают спать ночами, до моментов, когда правда о будущем героя доводит близких до слез. Для Владимира Епифанцева «"Нейровася" — не про засилье искусственного интеллекта, а скорее про дефицит человеческого. Это история о том, как машина побуждает человека задуматься о своем предназначении и понять, чем живой человек все-таки отличается от искусственного. И именно через это раскрывается мой герой. Василий Фролов продолжает делать свок дело, даже когда в его голове происходят чудеса, выходящие за рамки реальности. Он не идет на компромиссы, остактся верен себе, и в этом — его сила. Мне близка его вера, наивность и открытость к зрелости, когда человек способен признать ребёнка внутри себя и с благодарностью принять мудрость, которая выше его интеллекта».

Нейросетевая Дарья Блохина попадет в голову Владимира Епифанцева 10 ноября
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Режиссером сериала выступил Георгий Даниелянц, а оператором — Максим Молчанов. «Сегодня уже не нужно объяснять, что такое нейросеть — мы все так или иначе сталкиваемся с результатами их "деятельности". Для нас было важнее другое — контраст. Света для Васи становится его альтер эго: они как черное и белое, полярно разные, но учат друг друга быть людьми. Она — правилам, он — как их нарушать. Мы делали Свету умным, начитанным ребенком, который не понимает законов взрослой жизни. В этом и трогательность, и комичность. На нее невозможно обидеться, но она не может не бесить своей правильностью. С режиссерской точки зрения самое интересное — всегда найти ключ к сердцу зрителя, чтобы ему было весело, но при этом было над чем задуматься. "Нейровася" — прежде всего комедия, поэтому мы ждем смеха в "зрительном зале". Но истории, в которых некому сопереживать или которые нельзя обсудить с друзьями, долго не живут. Поэтому мы сделали все, чтобы "Нейровасю" можно было смотреть, сопереживать, обсуждать и, главное, пересматривать», — говорит Георгий Даниелянц.

«"Нейровася" — это история о столкновении старого и нового мира, но без морализаторства и страха перед технологиями. Мы рассказываем не о том, как нейросеть захватывает сознание человека, а о том, как человек остается собой — со своими чувствами, слабостями, смешными ошибками и способностью к любви. Это современная комедия, где через юмор и абсурд мы говорим о самых человеческих вещах. Когда в одном кадре встречаются Владимир Епифанцев и искусственный интеллект — зрителю точно скучно не будет», — считает генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках
Владимир Епифанцев возьмет в напарники искусственный интеллект
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Дарья БлохинаАркадий ВодаховГеоргий ДаниелянцВладимир ЕпифанцевРоберт ЗахарянЮлия Ильина (IV)Светлана КамынинаМаксим МолчановАнастасия ПанинаМихаил ТарабукинЮрий Тарасов
фильмы
Нейровася

фотографии >>
Нейросетевая Дарья Блохина попадет в голову Владимира Епифанцева 10 ноября фотографии
Нейросетевая Дарья Блохина попадет в голову Владимира Епифанцева 10 ноября фотографии
Нейросетевая Дарья Блохина попадет в голову Владимира Епифанцева 10 ноября фотографии
Нейросетевая Дарья Блохина попадет в голову Владимира Епифанцева 10 ноября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Костас Сморигинас
28 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Лидия Константинова
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Петронелла Баркер
Мариуш Дмоховский
Джанет Монтгомери
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
Роберт Харди
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram