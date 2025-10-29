«Лига кино» проведет «Марафон сценаристов» для авторов криминального жанра

Первая бесплатная онлайн-лекция «Марафона сценаристов Лиги кино» под названием «Кто убил? Особенности криминального жанра. Как писать заявку и историю для канала или платформы» пройдет 8 ноября в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба сценарного агентства «Лига кино».
Марафон сценаристов — это учебно-производственная онлайн-программа сценарного агентства «Лига кино», объявленная 8 октября 2025 года и приуроченная к десятилетию агентства в 2026-м. Агентство дважды побеждало в Баттле киношкол при поддержке АПКиТ и реализовывало отраслевые программы с крупнейшими игроками рынка, включая «Марафон сценаристов Кинопоиск HD» и «Мастерскую семейного кино Disney». Новый марафон поддерживается Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.
фото: пресс-служба «Лиги кино»
Марафон проводится с целью привлечения авторов, которые еще не вышли на стабильные оплачиваемые заказы в индустрии. Программа ориентирована на молодых авторов, выпускников сценарных курсов и киношкол, студентов и недавних выпускников профильных вузов, а также сценаристов, которые уже начали работать в индустрии, но пока не закрепились. «Мы не обещаем абстрактную "творческую самореализацию". Мы помогаем сценаристу довести идею до заявки, заявка до питчинга, а питчинг — до контракта», — говорит руководитель «Лиги кино» и организатор марафона Олег Богатов.
В рамках Марафона пройдут шесть практических лекций в ноябре, декабре и январе, а в феврале — организационная лекция руководителя «Лиги кино». Прием заявок участников продлится до 14 февраля 2026-го. После отбора стартует сценарная лаборатория. Итог — ежегодный питчинг финалистов «15 пилотов Лиги кино. Новая кровь», который состоится 11 марта 2026-го. Питчинг проводится уже в седьмой раз и стабильно собирает ведущих редакторов и продюсеров рынка. Участие в лекциях и конкурсе бесплатное. Итоговый питчинг — только для отобранных проектов. Питчинг традиционно проходит на киностудии «Амедиа» в закрытом формате для редакторов и продюсеров, что обеспечивает конфиденциальность идей участников.
