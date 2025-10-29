Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Лига кино» проведет «Марафон сценаристов» для авторов криминального жанра

29 октября
2025 год

Новости кино >>
29 октября 2025
Первая бесплатная онлайн-лекция «Марафона сценаристов Лиги кино» под названием «Кто убил? Особенности криминального жанра. Как писать заявку и историю для канала или платформы» пройдет 8 ноября в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба сценарного агентства «Лига кино».

«Лига кино» проведет «Марафон сценаристов» для авторов криминального жанра
фото: пресс-служба «Лиги кино»

Лекцию прочитает Алексей Сашин, работавший редактором нескольких сезонов «Улиц разбитых фонарей», «Паутины», «Агента национальной безопасности», «Шерифа» и «Москвы. Трех вокзалов». На позиции креативного продюсера онлайн-платформы Premier он участвовал в сериалах «ЮЗЗЗ», «Саша против!», «Соцсети», «Салют, начальник!», «Подслушано в Рыбинске» и других.

Марафон сценаристов — это учебно-производственная онлайн-программа сценарного агентства «Лига кино», объявленная 8 октября 2025 года и приуроченная к десятилетию агентства в 2026-м. Агентство дважды побеждало в Баттле киношкол при поддержке АПКиТ и реализовывало отраслевые программы с крупнейшими игроками рынка, включая «Марафон сценаристов Кинопоиск HD» и «Мастерскую семейного кино Disney». Новый марафон поддерживается Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.

«Лига кино» проведет «Марафон сценаристов» для авторов криминального жанра
фото: пресс-служба «Лиги кино»

Марафон проводится с целью привлечения авторов, которые еще не вышли на стабильные оплачиваемые заказы в индустрии. Программа ориентирована на молодых авторов, выпускников сценарных курсов и киношкол, студентов и недавних выпускников профильных вузов, а также сценаристов, которые уже начали работать в индустрии, но пока не закрепились. «Мы не обещаем абстрактную "творческую самореализацию". Мы помогаем сценаристу довести идею до заявки, заявка до питчинга, а питчинг — до контракта», — говорит руководитель «Лиги кино» и организатор марафона Олег Богатов.

В рамках Марафона пройдут шесть практических лекций в ноябре, декабре и январе, а в феврале — организационная лекция руководителя «Лиги кино». Прием заявок участников продлится до 14 февраля 2026-го. После отбора стартует сценарная лаборатория. Итог — ежегодный питчинг финалистов «15 пилотов Лиги кино. Новая кровь», который состоится 11 марта 2026-го. Питчинг проводится уже в седьмой раз и стабильно собирает ведущих редакторов и продюсеров рынка. Участие в лекциях и конкурсе бесплатное. Итоговый питчинг — только для отобранных проектов. Питчинг традиционно проходит на киностудии «Амедиа» в закрытом формате для редакторов и продюсеров, что обеспечивает конфиденциальность идей участников.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Лига кино» стала победителем третьего «Баттла Киношкол»
Питчинг «15 пилотов Лиги кино» пройдёт в онлайн-формате
«Лига Кино» проведёт питчинг «15 пилотов»
Поиск по меткам
питчинг
персоны
Олег БогатовАлексей Сашин
фильмы
Агент национальной безопасности - 1Москва. Три вокзалаПаутина-1Подслушано в РыбинскеСалют, НачальникСаша против!СоцсетиУлицы разбитых фонарей-1ШерифЮЗЗЗ

анонс

Скорбим

Костас Сморигинас
28 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Лидия Константинова
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Петронелла Баркер
Мариуш Дмоховский
Джанет Монтгомери
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
Роберт Харди
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram