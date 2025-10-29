Кино-Театр.Ру
Объявлены даты проведения 48-го ММКФ
Объявлены даты проведения 48-го ММКФ

29 октября
2025 год

29 октября 2025
Объявлены даты проведения 48-го Московского международного кинофестиваля. Согласно пресс-службе смотра, ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля 2026 года.

Объявлены даты проведения 48-го ММКФ
фото: пресс-служба фестиваля

Основной фестивальной площадкой традиционно станет киноцентр «Октябрь». Среди главных наград фестиваля — статуэтки «Золотой Святой Георгий», «Серебряный Святой Георгий», специальный приз «За вклад в мировой кинематограф» и «Верю. Константин Станиславский».

ММКФ — одно из главных культурных и индустриальных событий, собирающее на своих площадках мировых звезд киноиндустрии. Ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в десяти столичных кинотеатрах. Это значимые международные и российские премьеры фильмов, поднимающих самые разные темы. Смотр не только демонстрирует разнообразие современного кинематографа, но и открывает новые перспективы для его развития, формируя будущие тренды.

Читать «Самозванцы», «Зомби-вампиры из космоса», «Нечто из унитаза»: Самое интересное кино ММКФ-2025
47-й ММКФ посетили более 40 тысяч зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 50 стран мира. Международное жюри вручило главную награду индийской картине Прадипа Курбы «Элизиум».
№ 1
MJ2002 (Пермь)   29.10.2025 - 16:28
Я бы даже сходила, да вот фильмы часто выбираются ну совсем непонятные простому зрителю. Хочется больше развлекательного кино, а не глубоких философских размышлений. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Индийский фильм «Элизиум» взял главный приз 47-го Московского международного кинофестиваля
Владимир Машков получил почетную премию «Верю»
ММКФММКФ-2025
Прадип Курба
Элизиум

Где снимали? Выпуск «Якутия»

