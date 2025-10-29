Объявлены даты проведения 48-го ММКФ

Основной фестивальной площадкой традиционно станет киноцентр «Октябрь». Среди главных наград фестиваля — статуэтки «Золотой Святой Георгий», «Серебряный Святой Георгий», специальный приз «За вклад в мировой кинематограф» и «Верю. Константин Станиславский».
ММКФ — одно из главных культурных и индустриальных событий, собирающее на своих площадках мировых звезд киноиндустрии. Ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в десяти столичных кинотеатрах. Это значимые международные и российские премьеры фильмов, поднимающих самые разные темы. Смотр не только демонстрирует разнообразие современного кинематографа, но и открывает новые перспективы для его развития, формируя будущие тренды.
