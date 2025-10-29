Фильмы якутского режиссера Степана Бурнашева теперь доступны на Amazon Prime Video и Tubi

Четыре фильма якутского режиссера Степана Бурнашева
— «Айта
», «Черный снег
», «Наша зима
» и «Проклятие. Мертвая земля
» — теперь доступны для просмотра на международных стриминговых платформах Amazon Prime Video и Tubi. Релиз состоялся при поддержке американской компании Rising Sun Media, которая занимается продвижением независимого кино со всего мира.
Фильмы Бурнашева — это истории о людях, живущих там, где температура зимой порой достигает минус 60. В его картинах нет фальши и глянца — только глубина человеческих переживаний и бесконечное северное пространство, которое становится равноправным героем повествования. «Айта» представляет собой драму о том, как боль и желание мести могут взять верх над разумом. «Черный снег» — это история о выживании и человеческом достоинстве. «Наша зима» — камерное кино о семье, одиночестве и поиске тепла в буквальном и метафорическом смысле. А «Проклятие. Мертвая земля» является мистическим триллером, вдохновленным северным фольклором и шаманскими легендами.
«Самое важное для меня — видеть, как якутское кино выходит на новый уровень и становится доступным не только в разных странах, но и на разных континентах. Наши истории понятны каждому, так как посвящены извечным вопросам любви, поискам себя, темам вины и страха, надежды и раскаяния. Мы рассказываем их через призму Якутии — нашу речь, природу, традиции и символы, что делает их уникальными и способными вызвать живой интерес к нашему краю у зрителей по всему миру. Мне кажется, именно эта искренность и локальный колорит трогают людей вне зависимости от их национальности и места жительства», —
говорит Степан Бурнашев.
На сегодняшний день фильмы известного якутского режиссера доступны на Amazon Prime Video в США, Канаде, Мексике, Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Люксембурге и Италии. В ближайшее время география показа будет расширена. Кроме того, картины представлены на Tubi — американском стриминговом сервисе с рекламной поддержкой, принадлежащем Fox Corporation. Зрители из США и Канады уже могут посмотреть их на этой платформе. «Якутское кино — это пример того, как локальная история может говорить со всем миром. В фильмах Степана Бурнашева есть глубина, поэзия и невероятная визуальная мощь», —
отмечает генеральный директор Rising Sun Media Надав Стритт.
