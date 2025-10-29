Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильмы якутского режиссера Степана Бурнашева теперь доступны на Amazon Prime Video и Tubi

29 октября
2025 год

Новости кино >>
29 октября 2025
Четыре фильма якутского режиссера Степана Бурнашева — «Айта», «Черный снег», «Наша зима» и «Проклятие. Мертвая земля» — теперь доступны для просмотра на международных стриминговых платформах Amazon Prime Video и Tubi. Релиз состоялся при поддержке американской компании Rising Sun Media, которая занимается продвижением независимого кино со всего мира.

Фильмы якутского режиссера Степана Бурнашева теперь доступны на Amazon Prime Video и Tubi

Фильмы Бурнашева — это истории о людях, живущих там, где температура зимой порой достигает минус 60. В его картинах нет фальши и глянца — только глубина человеческих переживаний и бесконечное северное пространство, которое становится равноправным героем повествования. «Айта» представляет собой драму о том, как боль и желание мести могут взять верх над разумом. «Черный снег» — это история о выживании и человеческом достоинстве. «Наша зима» — камерное кино о семье, одиночестве и поиске тепла в буквальном и метафорическом смысле. А «Проклятие. Мертвая земля» является мистическим триллером, вдохновленным северным фольклором и шаманскими легендами.

«Самое важное для меня — видеть, как якутское кино выходит на новый уровень и становится доступным не только в разных странах, но и на разных континентах. Наши истории понятны каждому, так как посвящены извечным вопросам любви, поискам себя, темам вины и страха, надежды и раскаяния. Мы рассказываем их через призму Якутии — нашу речь, природу, традиции и символы, что делает их уникальными и способными вызвать живой интерес к нашему краю у зрителей по всему миру. Мне кажется, именно эта искренность и локальный колорит трогают людей вне зависимости от их национальности и места жительства», — говорит Степан Бурнашев.

Читать рецензию Нападение на полицейский участок: «Айта» — якутский детектив о разуме в плену у мести
На сегодняшний день фильмы известного якутского режиссера доступны на Amazon Prime Video в США, Канаде, Мексике, Австралии, Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Люксембурге и Италии. В ближайшее время география показа будет расширена. Кроме того, картины представлены на Tubi — американском стриминговом сервисе с рекламной поддержкой, принадлежащем Fox Corporation. Зрители из США и Канады уже могут посмотреть их на этой платформе. «Якутское кино — это пример того, как локальная история может говорить со всем миром. В фильмах Степана Бурнашева есть глубина, поэзия и невероятная визуальная мощь», — отмечает генеральный директор Rising Sun Media Надав Стритт.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Георгий Бессонов проведет зрителей по местам съемок легендарных фильмов Якутии
Дни якутского кино в Казахстане посетили более двух тысяч зрителей
Якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов снимают киноальманах «ЭТ»
Цифровой релиз «Айты» Степана Бурнашёва состоится 4 мая
«Айта» Степана Бурнашёва стала самым кассовым фильмом Якутии
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Степан Бурнашев
фильмы
АйтаНаша зимаПроклятие. Мёртвая земляЧёрный снег

фотографии >>
"Айта" (2022)
"Чёрный снег" (2020)
"Наша зима" (2022)
"Проклятие. Мёртвая земля" (2021)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Костас Сморигинас
28 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Лидия Константинова
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Петронелла Баркер
Мариуш Дмоховский
Джанет Монтгомери
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
Роберт Харди
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram